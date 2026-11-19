Vùng hỗ trợ 1.690–1.700 điểm chịu thử thách

Đóng cửa phiên 18/11, VN-Index dừng ở 1.703,01 điểm, chỉ cao hơn mốc tâm lý 1.700 điểm khoảng 3 điểm. Chỉ số giảm 1,37% trong khi VN30 mất 1,67%, phản ánh việc nhóm cổ phiếu dẫn dắt đang chịu sức ép lớn. Giá trị giao dịch HOSE đạt hơn 17.453 tỷ đồng, tăng khoảng 16,7% so với phiên trước, trong khi khối ngoại bán ròng hơn 1.100 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Về kỹ thuật, vùng 1.690–1.700 điểm có thể được xem là khu vực kiểm định hỗ trợ gần trong phiên giao dịch ngày 19/11. Nếu lực cầu xuất hiện và nhiều cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, chứng khoán cùng ngừng giảm, chỉ số có cơ hội hồi phục về 1.710–1.720 điểm, xa hơn là vùng 1.725–1.730 điểm. Đây là các vùng quan sát theo kịch bản, không phải mức điểm chắc chắn sẽ đạt tới.

Ở kịch bản kém tích cực, nếu VN-Index đóng cửa dưới 1.690 điểm cùng thanh khoản bán tăng và độ rộng tiếp tục suy yếu, nguy cơ mở rộng nhịp điều chỉnh sẽ lớn hơn. Khi đó, nhà đầu tư cần đánh giá lại khả năng bảo toàn vốn thay vì cố tìm đáy trong một phiên.

Đáng chú ý, ngày 19/11 cũng là thời điểm đáo hạn hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 11. Yếu tố này có thể làm gia tăng biến động ngắn hạn, đặc biệt gần cuối phiên giao dịch.

Từ góc độ dòng tiền, mối quan tâm lớn nhất là liệu thanh khoản tăng trong ngày 18/11 có tiếp tục phản ánh lực bán chủ động hay bắt đầu chuyển thành hoạt động hấp thụ cung. Một phiên hồi phục đáng tin cậy cần có số mã tăng cải thiện, nhóm vốn hóa lớn ngừng kéo chỉ số xuống và giá phục hồi không chỉ ở vài cổ phiếu có trọng số lớn.

Theo dõi sự hồi phục ở từng nhóm ngành

Nhóm ngân hàng đóng vai trò then chốt trong phiên 19/11, đặc biệt là VCB, BID, CTG, TCB, VPB, MBB, LPB và STB. Đây là những cổ phiếu đã chịu áp lực trong phiên trước. Nếu lực bán giảm, nhóm ngân hàng có thể giúp chỉ số cân bằng nhanh hơn. Ngược lại, một đợt giảm mới ở các mã này sẽ gây bất lợi cho nỗ lực giữ mốc 1.700 điểm.

Với bất động sản, hướng đi của VIC và VHM tiếp tục có ảnh hưởng lớn tới chỉ số, trong khi KDH là mã nổi bật nhờ tăng hơn 3% ngày 18/11. Cổ phiếu chứng khoán như SSI, VCI, VND, VIX, MBS và SHS cần được theo dõi cùng diễn biến thanh khoản chung.

Trong lĩnh vực công nghệ và viễn thông, FPT, ELC, VGI, FOX và CTR đáng chú ý bởi có mức độ nhạy cảm khác nhau với kỳ vọng tăng trưởng và xu hướng chung. FPT vừa giảm 3,2% và bị khối ngoại bán ròng mạnh nên cần quan sát khả năng giữ giá, thay vì kỳ vọng đảo chiều ngay chỉ dựa trên triển vọng kinh doanh.

Nhóm logistics với GMD, VSC, VTP và HAH cũng cần được theo dõi riêng, đặc biệt ở những mã giảm mạnh hơn thị trường trong phiên trước.

Ở nhóm bán lẻ, FRT thể hiện sức mạnh tương đối tốt hơn MWG và PNJ trong ngày 18/11. Tuy nhiên, việc giá tăng trong một phiên chưa đủ để kết luận dòng tiền đã chuyển hướng sang toàn ngành.

Với điện, năng lượng và dầu khí, nhà đầu tư có thể theo dõi POW, REE, NT2, PC1 cùng BSR, GAS, PVS, PVD, PVT và PLX nhằm đánh giá khả năng lực bán suy yếu. Các mã dược phẩm và chăm sóc sức khỏe như DHG, DBD và IMP phù hợp với việc quan sát tính phòng thủ, song cần đối chiếu diễn biến giá và thanh khoản thực tế trước khi xác định cơ hội.

Chiến lược phù hợp cho phiên 19/11 là ưu tiên kiểm soát tỷ trọng và tránh sử dụng đòn bẩy cao khi thị trường chưa xác nhận vùng cân bằng. Nhà đầu tư nắm giữ nhiều tiền mặt có thể chờ chỉ số kiểm định hỗ trợ, lựa chọn cổ phiếu có diễn biến mạnh hơn thị trường và chỉ giải ngân từng phần khi xuất hiện tín hiệu xác nhận.

Nhìn chung, kịch bản cơ sở cho ngày 19/11 là VN-Index tiếp tục rung lắc quanh mốc 1.700 điểm. Một nhịp hồi kỹ thuật có thể xuất hiện nếu áp lực bán giảm, nhưng chỉ trở nên thuyết phục khi dòng tiền lan tỏa và nhóm cổ phiếu trụ đồng thuận. Vùng 1.690–1.700 điểm ở chiều hỗ trợ và 1.710–1.720 điểm ở chiều hồi phục là hai khu vực cần quan sát gần nhất.