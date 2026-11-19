Hoạt động cung cấp, phổ biến phim trên không gian mạng tại 10 đơn vị viễn thông, truyền hình và nền tảng số sẽ là đối tượng của một cuộc thanh tra chính thức năm 2027. Thanh tra Chính phủ đưa cuộc thanh tra vào kế hoạch ban hành kèm Quyết định số 1032/QĐ-TTCP ngày 12/11/2026.

Thanh tra Chính phủ giao Cục XI (Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, ngoại giao) thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực điện ảnh. Trọng tâm là hoạt động cung cấp, phổ biến phim trên không gian mạng.

Bốn nhà mạng và hai đơn vị truyền hình cáp trong danh sách

Đối tượng thanh tra gồm Công ty Cổ phần Viễn thông FPT, Công ty Cổ phần VieON, Tổng Công ty Viễn thông Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (TV360), Công ty TNHH Truyền hình Cáp Saigontourist (SCTV), Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab), Tổng Công ty Truyền thông - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT-Media/MyTV), Trung tâm Dịch vụ số MobiFone (mobiOn), Công ty Cổ phần YeaH1 Edigital, Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Dịch vụ Sconnect Việt Nam và Công ty Cổ phần Quốc tế Truyền thông (International Media/TodayTV).

Thanh tra phổ biến phim trên mạng tại các nền tảng truyền hình trực tuyến. Ảnh: AI tạo

Thời kỳ thanh tra tính từ ngày 01/01/2024 đến thời điểm thanh tra. Cuộc thanh tra có thời hạn 45 ngày, dự kiến triển khai trong quý I và quý II/2027.

Theo tên đơn vị trong phụ lục, bốn doanh nghiệp viễn thông có mặt trong danh sách là FPT, Viettel, VNPT và MobiFone. Mỗi doanh nghiệp tham gia qua một dịch vụ riêng, lần lượt là TV360, MyTV và mobiOn. Hai đơn vị truyền hình cáp là SCTV và VTVcab. Bốn đơn vị còn lại là VieON, YeaH1 Edigital, Sconnect và International Media/TodayTV.

Trong nhóm cuộc thanh tra liên quan đến nền tảng số, cuộc thanh tra phim trên mạng có thời gian triển khai sớm nhất. Cuộc thanh tra phòng, chống rửa tiền tại 10 doanh nghiệp trò chơi điện tử bắt đầu từ quý II/2027. Các cuộc thanh tra dự phòng về quảng cáo xuyên biên giới và thương mại điện tử dự kiến rơi vào nửa cuối năm.

Xuất bản và quyền tác giả trên môi trường số

Cục XI phụ trách thêm cuộc thanh tra chính thức về lĩnh vực xuất bản, in và phát hành tại 10 nhà xuất bản. Đối tượng gồm các nhà xuất bản Kim Đồng, Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Trẻ, Y học, Đại học Sư phạm, Phụ nữ Việt Nam, Khoa học - Công nghệ - Truyền thông, Văn hóa dân tộc, Giao thông vận tải và Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Thời kỳ thanh tra tính từ ngày 01/3/2025, thời hạn 45 ngày, dự kiến triển khai trong quý II và quý III/2027.

Giao diện nền tảng VieON. Ảnh chụp màn hình.

Ở danh sách dự phòng, Cục XI có tên trong cuộc thanh tra tại Công ty Cổ phần NCT (NhacCuaTui). Nội dung thanh tra là việc chấp hành quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động khai thác, sử dụng và kinh doanh nội dung trên môi trường số.

Thời kỳ thanh tra tại NhacCuaTui tính từ ngày 01/01/2024 đến thời điểm thanh tra, trùng mốc với cuộc thanh tra phim trên mạng và cuộc thanh tra trò chơi điện tử. Cuộc thanh tra có thời hạn 45 ngày, dự kiến triển khai trong quý III và quý IV/2027.

Theo kế hoạch, Thanh tra Chính phủ chỉ tiến hành các cuộc thanh tra dự phòng dựa trên kết quả nắm tình hình, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc thuộc trường hợp cần thanh tra theo quy định.

Tính cả hai danh sách, Cục XI có 5 cuộc thanh tra năm 2027 gồm phim, trò chơi, sách, quảng cáo và âm nhạc. Riêng 2 cuộc chính thức về phim trực tuyến và trò chơi điện tử đã có 20 đơn vị.