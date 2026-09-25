'Phim ngắn' tràn lan trên mạng, Cục Điện ảnh yêu cầu rà soát

Cục Điện ảnh yêu cầu các nền tảng rà soát phim và “phim ngắn” đang được phổ biến trên mạng, đặc biệt với những nội dung chưa đáp ứng đầy đủ quy định về chủ thể phổ biến, phân loại phim và bảo vệ trẻ em.

Cục Điện ảnh vừa có văn bản đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan chấn chỉnh hoạt động phổ biến phim trên các nền tảng, ứng dụng và dịch vụ nội dung trực tuyến. Động thái được đưa ra trong bối cảnh công nghệ số làm thay đổi nhanh phương thức đưa phim đến khán giả, trong đó các sản phẩm được giới thiệu dưới tên gọi “phim ngắn” ngày càng xuất hiện trên nhiều nền tảng.

Theo Cục Điện ảnh, sự phát triển của công nghệ số và các dịch vụ nội dung trực tuyến giúp hoạt động phổ biến phim diễn ra với nhiều hình thức hơn. Tuy nhiên, qua công tác quản lý, cơ quan này nhận thấy một số tổ chức, cá nhân chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện, thủ tục theo quy định pháp luật về phổ biến phim trên không gian mạng. Những nội dung cần rà soát gồm chủ thể được phép phổ biến phim, điều kiện phân loại phim, việc phân loại và hiển thị mức phân loại, thông báo danh sách phim trước khi phổ biến cùng các yêu cầu liên quan đến bảo vệ trẻ em.

Theo khoản 1 Điều 21 Luật Điện ảnh năm 2022, chủ thể được phép phổ biến phim trên không gian mạng là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức thực hiện hoạt động phổ biến phim theo quy định của Luật Điện ảnh và các quy định pháp luật có liên quan. Vì vậy, Cục Điện ảnh đề nghị các tổ chức, cá nhân đang cung cấp phim trên mạng khẩn trương rà soát hoạt động, bảo đảm đúng đối tượng và thực hiện đầy đủ các quy định trước khi đưa phim đến người xem.

Phim ngắn tạo bởi AI với những tiêu đề thu hút khiến người xem có thể thức trắng đêm để xem.

Pháp luật cũng đặt ra yêu cầu về phân loại phim trước khi phổ biến. Chủ thể phổ biến phim phải bảo đảm điều kiện thực hiện phân loại và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, kết quả phân loại. Trường hợp chưa đủ điều kiện thực hiện phân loại, chủ thể phổ biến phim phải đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan được Bộ ủy quyền thực hiện phân loại đối với phim chưa được cấp giấy phép phân loại phim hoặc quyết định phát sóng theo quy định.

Sau khi hoàn thành việc phân loại, phim vẫn phải đáp ứng các yêu cầu trước khi phổ biến. Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và tổ chức phổ biến phim phải thông báo danh sách phim và kết quả phân loại thông qua hệ thống dữ liệu về phân loại phim trên không gian mạng. Mức phân loại và cảnh báo phải được hiển thị để người xem nhận biết. Các nền tảng đồng thời phải áp dụng biện pháp kỹ thuật cần thiết nhằm bảo vệ trẻ em và tạo điều kiện để người sử dụng báo cáo những phim có dấu hiệu vi phạm.

Yêu cầu rà soát cũng được đặt ra đối với các nền tảng truyền thông số, nền tảng trung gian và kho ứng dụng có cung cấp phim hoặc ứng dụng phổ biến phim tại Việt Nam. Các đơn vị quản lý, vận hành phải kiểm tra phim, “phim ngắn” và các ứng dụng phổ biến phim đang được cung cấp trên hệ thống của mình. Với những nội dung do chủ thể chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện phổ biến phim trên không gian mạng cung cấp, chưa đáp ứng yêu cầu về phân loại hoặc các nghĩa vụ liên quan, nền tảng được đề nghị kịp thời ngăn chặn, không tiếp tục cung cấp, phổ biến.

Các chủ thể liên quan phải khắc phục thiếu sót, hoàn thiện đầy đủ điều kiện và thủ tục theo quy định trước khi tiếp tục đưa phim đến người xem. Các đơn vị quản lý nền tảng và kho ứng dụng cũng có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu trong quá trình kiểm tra, rà soát và xử lý những trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Cục Điện ảnh đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát và xác minh những trường hợp tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm quy định về phổ biến phim trên các nền tảng, ứng dụng và không gian mạng. Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan được yêu cầu chủ động khắc phục tồn tại, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Trường hợp được xác định có hành vi vi phạm, Cục Điện ảnh sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển thông tin, hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét.

Sự phát triển nhanh của “phim ngắn” trên nền tảng số đang tạo thêm nhiều cách thức đưa nội dung đến công chúng, nhưng không làm thay đổi trách nhiệm pháp lý của chủ thể phổ biến. Khi một sản phẩm được đưa lên mạng để phục vụ người xem, vấn đề không nằm ở tên gọi “phim ngắn” hay hình thức phát hành, mà ở việc nội dung đó có được phổ biến đúng quy định hay không. Không gian mạng có thể mở rộng cánh cửa tiếp cận khán giả, nhưng không thể trở thành khoảng trống pháp lý cho hoạt động phổ biến phim.