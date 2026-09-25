Chuyển đổi số

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

La Giang

La Giang

11:01 | 25/09/2026
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Sau nhiều năm triển khai, thực tiễn cho thấy, chuyển đổi số Việt Nam còn tồn tại nhiều điểm nghẽn. Đó là dữ liệu còn phân tán, thiếu liên thông; nhiều quy trình vẫn vận hành theo tư duy cũ;… và đặc biệt là khoảng cách giữa chủ trương với thực thi ở một số lĩnh vực, địa phương.
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Ngày 24/9, tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam và Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức Tọa đàm “Gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia”. Đây là sự kiện hưởng ứng chiến dịch “100 ngày đêm gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia”. Đây cũng là sự kiện hướng tới Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – VDA lần thứ 9, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 10/2026.

Tiếp cận vấn đề từ ba góc nhìn

Tham dự tọa đàm có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố; các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, tổ chức chuyên môn trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, cùng nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí.

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn
Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) phát biểu tại toạ đàm.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh chưa bao giờ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số lại được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển đất nước như hiện nay. Những định hướng lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đã xác định rõ đây là động lực chủ yếu để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tạo nền tảng đưa Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Hưởng ứng tinh thần chỉ đạo đó, chiến dịch “100 ngày đêm gỡ điểm nghẽn trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” đang được triển khai với quyết tâm cao trên phạm vi cả nước.

“Tọa đàm lần này chính là một hoạt động cụ thể, góp phần nhận diện và tháo gỡ những rào cản, khơi thông nguồn lực để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia đi vào thực chất”, ông Nguyễn Minh Hồng nói.

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn
Tọa đàm “Gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia”.

Tại tọa đàm, đại diện các cơ quan quản lý ở Trung ương và địa phương đã trình bày các tham luận, tiếp cận vấn đề từ ba góc nhìn: Cơ quan quản lý chuyển đổi số ở cấp Trung ương, lực lượng trực tiếp triển khai các nền tảng dữ liệu, và thực tiễn chuyển đổi số tại địa phương.

VNeID đang từng bước trở thành điểm chạm số thống nhất

Trình bày tham luận “Phát triển ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia trong kỷ nguyên mới”, đại tá Ngô Như Cường - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an, cho biết VNeID đang từng bước trở thành điểm chạm số thống nhất phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn
Đại tá Ngô Như Cường - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an chia sẻ tại toạ đàm.

Đến nay, C06 đã tham mưu Bộ Công an, chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương phát triển VNeID với 85 tiện ích, ghi nhận hơn 500 triệu lượt truy cập, trung bình khoảng 6 triệu người sử dụng hằng ngày. Trên VNeID đã tích hợp hơn 42,9 triệu sổ sức khỏe điện tử và tạo lập sổ sức khỏe toàn dân, cấp hơn 1,5 triệu phiếu lý lịch tư pháp; tích hợp 20,2 triệu giấy phép lái xe, 7,4 triệu đăng ký xe, 26,4 triệu thẻ bảo hiểm y tế và 423 nghìn giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Toàn quốc đã thu nhận 108.657.769 hồ sơ định danh điện tử cho công dân; cấp 928.911 tài khoản định danh tổ chức, doanh nghiệp trên 1.923.010 hồ sơ; cấp 90.335 tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài. VNeID và nền tảng dữ liệu dân cư, định danh đã tiếp tục phát huy hiệu quả trong nhiều lĩnh vực. Trong giao thông, giải pháp xác thực sinh trắc học được triển khai tại 19 cảng hàng không với hơn 156 nghìn chuyến bay nội địa sử dụng, giúp thời gian làm thủ tục chỉ còn 3-5 giây, ước tiết kiệm khoảng 46 tỷ đồng;…

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn
Ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Tạp chí điện tử VietTimes.

Bên cạnh những kết quả bước đầu, đại tá Ngô Như Cường cho biết, từ thực tiễn triển khai có thể khái quát 4 điểm nghẽn lớn đang tác động trực tiếp đến khả năng phát triển VNeID thành nền tảng số quốc gia. Đây cũng chính là 4 vấn đề cần được xử lý đồng bộ trong giai đoạn tới. Đó là: Điểm nghẽn về thể chế; Điểm nghẽn về liên thông dữ liệu và tổ chức hệ sinh thái VNeID; Điểm nghẽn trong phát huy vai trò chủ thể của công dân số; Điểm nghẽn về khả năng sử dụng định danh điện tử xuyên biên giới.

Từ 4 điểm nghẽn nêu trên, C06 xác định tiếp tục tham mưu lãnh đạo Bộ Công an tập trung vào 4 hướng lớn, bảo đảm mỗi nhóm nhiệm vụ trực tiếp xử lý một điểm nghẽn, đồng thời tạo thành một hệ sinh thái định danh số thống nhất, an toàn và có khả năng mở rộng.

Hưng Yên chạy đua 100 ngày gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số
Hưng Yên chạy đua 100 ngày gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số

Sau phần tham luận của lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) – Bộ Công an; Cục Chuyển đổi số, Bộ KHCN; và lãnh đạo Sở KHCN TP Đà Nẵng, tọa đàm chuyển sang diễn đàn mở do ông Vũ Kiêm Văn (Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VDCA) và ông Nguyễn Bá Kiên (Tổng Biên tập Tạp chí điện tử VietTimes) đồng chủ trì.

Các đại biểu từ Trung ương, địa phương, doanh nghiệp và giới chuyên gia đã thảo luận sôi nổi theo từng vòng đối thoại chuyên đề, tập trung vào các vấn đề then chốt như thể chế, dữ liệu, vai trò doanh nghiệp, ứng dụng AI và cách đo lường hiệu quả chuyển đổi số. Đặc biệt, phần thảo luận “100 ngày gỡ một điểm nghẽn” đã tạo không khí đối thoại trực diện, khi các cơ quan quản lý, địa phương và doanh nghiệp cùng nêu rõ ưu tiên hành động cụ thể để nhanh chóng tháo gỡ các điểm nghẽn.

Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Tạp chí điện tử VietTimes khẳng định: “Các ý kiến tại tọa đàm đã nhận diện khá rõ và trúng các điểm nghẽn. Vấn đề quan trọng là gỡ các điểm nghẽn này như thế nào? Và quan trọng hơn, từ các nhận diện này, Chính phủ và hệ thống chính quyền các cấp không để phát sinh thêm các điểm nghẽn mới”.

Ban Tổ chức cho biết toàn bộ ý kiến, kiến nghị tại tọa đàm sẽ được tổng hợp thành báo cáo khuyến nghị chính sách gửi các cơ quan chức năng, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Chuyển đổi số Tạp chí điện tử VietTimes gỡ điểm nghẽn

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30°C
Hà Giang

34°C

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mây rải rác
Thứ bảy, 26/09/2026 00:00
24°C
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Hải Phòng

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29°C
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Khánh Hòa

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 25/09/2026 12:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 25/09/2026 12:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 25/09/2026 12:45
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AUD 17693 17966 18540
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CHF 30694 31070 31704
CNY 0 3828 3924
EUR 28913 29132 30213
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HKD 0 3182 3384
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KRW 0 18 20
NZD 0 14377 14965
SGD 19767 20049 20627
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Cập nhật: 25/09/2026 12:45
Ngoại tệ Mua Bán
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USD(1-2-5) 24,768 - -
USD(10-20) 24,768 - -
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Cập nhật: 25/09/2026 12:45
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Cập nhật: 25/09/2026 12:45
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CZK 0 1170 0
DKK 0 3970 0
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Cập nhật: 25/09/2026 12:45

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