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Google, Apple tuyển nhân sự về stablecoin và tài sản mã hóa

Đình Tưởng

Đình Tưởng

08:09 | 25/09/2026
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Google và Apple đang tìm kiếm nhân sự có chuyên môn về stablecoin, blockchain và token hóa tài sản thực, cho thấy các tập đoàn công nghệ lớn ngày càng quan tâm đến hạ tầng tài sản số và thanh toán mới.
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Google Cloud đang tuyển vị trí Industry Principal Architect tại Hong Kong, hướng đến những ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực blockchain, hợp đồng thông minh, hạ tầng stablecoin, tiền gửi được token hóa và công nghệ lưu ký tài sản số.

Nhân sự đảm nhiệm vị trí này sẽ làm việc với các tổ chức phát triển giao thức blockchain, sàn giao dịch, đơn vị lưu ký và các định chế tài chính đang triển khai token hóa tài sản thực, hay còn gọi là RWA, tại khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Bên cạnh tư vấn kỹ thuật cho khách hàng, người được tuyển còn tham gia định hình lộ trình sản phẩm Web3 của Google Cloud. Mục tiêu của Google là tăng vai trò của nền tảng điện toán đám mây trong hệ sinh thái tài sản số, đặc biệt với các doanh nghiệp xây dựng sản phẩm blockchain và tổ chức tài chính đang nghiên cứu ứng dụng công nghệ này.

Google, Apple tuyển nhân sự về stablecoin và tài sản mã hóa
Google, Apple tuyển nhân sự về stablecoin và tài sản mã hóa

Động thái của Google diễn ra trong bối cảnh hãng đã có những bước đi liên quan đến công nghệ sổ cái phân tán. Tháng 3/2025, CME Group và Google Cloud công bố mở rộng hợp tác nhằm nghiên cứu token hóa tài sản và thanh toán dựa trên blockchain. Hai bên cũng tiến hành thử nghiệm Google Cloud Universal Ledger, một hạ tầng được định hướng phục vụ các ứng dụng tài chính số.

Trong khi đó, Apple đang tuyển Apple Pay Financial Product Strategy Lead tại Cupertino, California hoặc New York.

Vị trí này tham gia xây dựng chiến lược cho các sản phẩm tài chính thuộc hệ sinh thái Apple như Apple Card, Apple Cash, thanh toán ngang hàng và một số dịch vụ tài chính tiêu dùng khác.

Công việc bao gồm đánh giá sản phẩm mới, mô hình kinh doanh, cơ hội hợp tác cũng như các hướng phát triển trong lĩnh vực ví điện tử, thanh toán và thương mại. Kiến thức về stablecoin, tiền gửi được mã hóa và công nghệ blockchain nằm trong nhóm năng lực được quan tâm.

Tuy nhiên, các thông tin tuyển dụng hiện chưa đủ cơ sở để khẳng định Apple đang chuẩn bị tích hợp stablecoin hoặc blockchain trực tiếp vào Apple Pay, Apple Cash hay Apple Card.

Tương tự, việc Google tuyển nhân sự chuyên sâu về tài sản số không đồng nghĩa công ty chuẩn bị phát hành một loại tiền số riêng. Thay vào đó, các vị trí này phản ánh nhu cầu xây dựng năng lực công nghệ, tư vấn và hạ tầng để phục vụ các tổ chức tài chính cũng như doanh nghiệp tham gia thị trường tài sản mã hóa.

Xu hướng này không chỉ xuất hiện tại Google và Apple. Nhiều doanh nghiệp công nghệ và thanh toán lớn đang mở rộng thử nghiệm stablecoin trong hoạt động chuyển tiền và thanh toán.

Visa cho biết giá trị các giao dịch thanh toán bằng stablecoin trên mạng lưới của doanh nghiệp đã đạt quy mô hàng chục tỷ USD mỗi năm. Mastercard cũng mở rộng hỗ trợ một số stablecoin, trong đó có USDC và RLUSD.

Samsung cũng được nhắc đến với định hướng phát triển các tính năng liên quan đến stablecoin thông qua Samsung Wallet. Nếu được triển khai rộng, cách tiếp cận này có thể đưa những công cụ thanh toán dựa trên tài sản số tới lượng lớn người dùng điện thoại thông minh.

Việc các tập đoàn công nghệ lớn tăng nhu cầu nhân sự am hiểu stablecoin, blockchain và token hóa cho thấy tài sản mã hóa đang dần được xem xét như một lớp hạ tầng có thể kết nối với điện toán đám mây, thanh toán và các sản phẩm tài chính số, thay vì chỉ tồn tại trong phạm vi các doanh nghiệp chuyên về tiền mã hóa.

Google Apple stablecoin Blockchain tài sản mã hóa token hóa tài sản RWA Google Cloud Apple Pay Web3 Tài sản số

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 25/09/2026 08:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
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N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
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Cập nhật: 25/09/2026 08:45
SJC Giá mua Giá bán
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Tesla chuẩn bị vào Việt Nam, VinFast chịu sức ép mới

VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

VinFast VF Wild ra mắt, bán tải điện chạy 1.000 km nhờ hệ thống REEV

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu