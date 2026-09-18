Điện tử tiêu dùng
Computing

Máy chủ AI Apple dùng chip M8 Ultra, tính kết nối bằng công nghệ của Nvidia

Đạt Xanh

Đạt Xanh

17:14 | 18/09/2026
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Máy chủ AI Apple đang được phát triển có thể sử dụng 2 hoặc 4 chip M8 Ultra cùng công nghệ kết nối NVLink Fusion của Nvidia, mở ra khả năng nhà sản xuất iPhone trở lại thị trường máy chủ sau khi rút lui năm 2011.

Theo C114, dẫn lại báo cáo của The Information, Apple đang xem xét sử dụng công nghệ mạng NVLink Fusion của Nvidia trên một mẫu máy chủ phục vụ suy luận AI mà hãng lên kế hoạch phát triển. Những người nắm rõ sự việc cho biết máy chủ sẽ sử dụng chip do Apple tự thiết kế, mở ra khả năng hãng trở lại thị trường máy chủ sau sau khi rút lui năm 2011.

Ngay khi thông tin lan ra, cổ phiếu Apple có lúc đi xuống, rồi đảo chiều và tăng nhẹ trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa.

Apple đang phát triển máy chủ AI dành cho doanh nghiệp và chính phủ, có thể dùng hai hoặc bốn chip M8 Ultra.
Apple đang phát triển máy chủ AI dành cho doanh nghiệp và chính phủ, có thể dùng hai hoặc bốn chip M8 Ultra. Ảnh: theinformation

The Information cho biết Apple đang phát triển một mẫu máy chủ AI cấp doanh nghiệp dành cho các nhà phát triển trí tuệ nhân tạo, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ. Thiết bị có thể được phát hành với các phiên bản sử dụng 2 hoặc 4 chip M8 Ultra. Theo báo cáo, M8 Ultra có thể trở thành bộ xử lý mạnh nhất Apple từng phát triển, dù chip hiện vẫn trong giai đoạn nghiên cứu và chưa được công bố chính thức.

Theo C114, Apple đang cân nhắc sử dụng NVLink Fusion để kết nối các chip M8 bên trong máy chủ AI này, cho thấy hãng có thể hợp tác với Nvidia ở lớp kết nối giữa các chip thay vì tự phát triển toàn bộ hệ thống.

Lần gần nhất Apple kinh doanh phần cứng máy chủ chuyên dụng là dòng Xserve, ra mắt năm 2002 với thiết kế dạng giá đỡ 1U, cài sẵn Mac OS X Server dựa trên nền tảng UNIX và hướng tới khách hàng doanh nghiệp cùng trung tâm dữ liệu. Những phiên bản đầu tiên sử dụng bộ xử lý PowerPC G4, trước khi Apple chuyển sang Intel Xeon.

Tuy nhiên, Xserve không tạo được chỗ đứng trên thị trường khi Apple chưa tập trung đủ vào nhóm khách hàng doanh nghiệp và hoạt động hỗ trợ khách hàng còn hạn chế. Apple dừng bán Xserve vào ngày 31/1/2011 và chuyển trọng tâm sang các thiết bị điện tử tiêu dùng. Nếu kế hoạch mới được triển khai, Apple sẽ trở lại thị trường máy chủ chuyên dụng sau 15 năm.

Theo C114, Apple đang hợp tác với Broadcom để phát triển chip máy chủ AI đầu tiên, có tên mã Baltra. Con chip dự kiến được sản xuất trên tiến trình 3 nm N3E của TSMC và sử dụng kiến trúc chiplet, trong đó nhiều chip nhỏ được ghép lại thành một khối xử lý.

Broadcom phụ trách thiết kế từng chiplet, còn Apple đảm nhiệm việc tích hợp các chiplet vào một gói duy nhất. Cách phân chia này giúp Apple kiểm soát thiết kế tổng thể, đồng thời hạn chế lượng thông tin mà từng đối tác có thể tiếp cận, khi mỗi bên chỉ nắm một phần của thiết kế.

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Nvidia giới thiệu NVLink Fusion vào tháng 5/2025 tại triển lãm Computex ở Đài Bắc, mở công nghệ kết nối NVLink cho các nhà sản xuất chip bên ngoài hệ sinh thái Nvidia. Công nghệ này cho phép chip tùy biến kết nối với nhau ở tốc độ cao để xây dựng hệ thống tính toán AI quy mô lớn, đồng thời có thể kết nối với GPU Nvidia.

Theo Nvidia, NVLink thế hệ thứ năm cho phép 72 GPU liên lạc trực tiếp với nhau, đạt tốc độ truyền dữ liệu 1.800 GB/s và tổng băng thông gộp 130 TB/s. MediaTek và Marvell thuộc nhóm đối tác đầu tiên của công nghệ này, trong khi Fujitsu và Qualcomm dự định sử dụng NVLink Fusion để kết nối CPU của họ với GPU Nvidia.

Một trong những động lực thúc đẩy Apple hướng tới thị trường máy chủ AI doanh nghiệp có thể đến từ đà tăng trưởng của dòng Mac. Báo cáo tài chính mới nhất của Apple cho thấy doanh thu Mac trong một quý đạt 10,3 tỷ USD, tăng gần 29% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của iPhone và iPad và trở thành mảng phần cứng tăng trưởng nhanh nhất của hãng. Các nhà phân tích thị trường cho rằng phần lớn mức tăng này đến từ nhu cầu mua Mac với số lượng lớn của các công ty AI.

Khi đặt các dữ kiện C114 đưa ra cạnh nhau, Apple dường như đã có 3 yếu tố cần thiết cho kế hoạch máy chủ AI gồm chip riêng, phương án kết nối sử dụng công nghệ của Nvidia và tín hiệu nhu cầu từ các công ty AI đang mua Mac số lượng lớn. Tuy nhiên, khả năng sản phẩm mới thành công vẫn phụ thuộc vào cách Apple phục vụ khách hàng doanh nghiệp và tổ chức dịch vụ hỗ trợ, hai vấn đề từng ảnh hưởng đến dòng Xserve trước khi hãng dừng kinh doanh vào năm 2011. Apple hiện chưa công bố chính thức bất kỳ thông tin nào về mẫu máy chủ AI này.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Hà Nội - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Đà Nẵng - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Miền Tây - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Tây Nguyên - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Đông Nam Bộ - PNJ 144,600 ▲1800K 147,600 ▲1800K
Cập nhật: 18/09/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
Miếng SJC Nghệ An 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
Miếng SJC Thái Bình 14,460 ▲180K 14,760 ▲180K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,410 ▲130K 14,760 ▲130K
NL 99.99 13,600 ▲50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▲50K
Trang sức 99.9 14,070 ▲130K 14,670 ▲130K
Trang sức 99.99 14,080 ▲130K 14,680 ▲130K
Cập nhật: 18/09/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,446 ▲18K 14,762 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,446 ▲18K 14,763 ▲180K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,441 ▲18K 1,471 ▲18K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,441 ▲18K 1,472 ▲18K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,416 ▲18K 1,461 ▲18K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,653 ▲1782K 144,653 ▲1782K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,936 ▲1350K 109,736 ▲1350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,708 ▲1224K 99,508 ▲1224K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,948 ▼70434K 8,928 ▼79254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,535 ▲1050K 85,335 ▲1050K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,128 ▼45401K 6,108 ▼54221K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▲18K 1,476 ▲18K
Cập nhật: 18/09/2026 18:00
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Cập nhật: 18/09/2026 18:00

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