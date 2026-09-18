Theo C114, dẫn lại báo cáo của The Information, Apple đang xem xét sử dụng công nghệ mạng NVLink Fusion của Nvidia trên một mẫu máy chủ phục vụ suy luận AI mà hãng lên kế hoạch phát triển. Những người nắm rõ sự việc cho biết máy chủ sẽ sử dụng chip do Apple tự thiết kế, mở ra khả năng hãng trở lại thị trường máy chủ sau sau khi rút lui năm 2011.

Ngay khi thông tin lan ra, cổ phiếu Apple có lúc đi xuống, rồi đảo chiều và tăng nhẹ trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa.

Apple đang phát triển máy chủ AI dành cho doanh nghiệp và chính phủ, có thể dùng hai hoặc bốn chip M8 Ultra. Ảnh: theinformation

The Information cho biết Apple đang phát triển một mẫu máy chủ AI cấp doanh nghiệp dành cho các nhà phát triển trí tuệ nhân tạo, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ. Thiết bị có thể được phát hành với các phiên bản sử dụng 2 hoặc 4 chip M8 Ultra. Theo báo cáo, M8 Ultra có thể trở thành bộ xử lý mạnh nhất Apple từng phát triển, dù chip hiện vẫn trong giai đoạn nghiên cứu và chưa được công bố chính thức.

Theo C114, Apple đang cân nhắc sử dụng NVLink Fusion để kết nối các chip M8 bên trong máy chủ AI này, cho thấy hãng có thể hợp tác với Nvidia ở lớp kết nối giữa các chip thay vì tự phát triển toàn bộ hệ thống.

Lần gần nhất Apple kinh doanh phần cứng máy chủ chuyên dụng là dòng Xserve, ra mắt năm 2002 với thiết kế dạng giá đỡ 1U, cài sẵn Mac OS X Server dựa trên nền tảng UNIX và hướng tới khách hàng doanh nghiệp cùng trung tâm dữ liệu. Những phiên bản đầu tiên sử dụng bộ xử lý PowerPC G4, trước khi Apple chuyển sang Intel Xeon. Tuy nhiên, Xserve không tạo được chỗ đứng trên thị trường khi Apple chưa tập trung đủ vào nhóm khách hàng doanh nghiệp và hoạt động hỗ trợ khách hàng còn hạn chế. Apple dừng bán Xserve vào ngày 31/1/2011 và chuyển trọng tâm sang các thiết bị điện tử tiêu dùng. Nếu kế hoạch mới được triển khai, Apple sẽ trở lại thị trường máy chủ chuyên dụng sau 15 năm.

Theo C114, Apple đang hợp tác với Broadcom để phát triển chip máy chủ AI đầu tiên, có tên mã Baltra. Con chip dự kiến được sản xuất trên tiến trình 3 nm N3E của TSMC và sử dụng kiến trúc chiplet, trong đó nhiều chip nhỏ được ghép lại thành một khối xử lý.

Broadcom phụ trách thiết kế từng chiplet, còn Apple đảm nhiệm việc tích hợp các chiplet vào một gói duy nhất. Cách phân chia này giúp Apple kiểm soát thiết kế tổng thể, đồng thời hạn chế lượng thông tin mà từng đối tác có thể tiếp cận, khi mỗi bên chỉ nắm một phần của thiết kế.

Nvidia giới thiệu NVLink Fusion vào tháng 5/2025 tại triển lãm Computex ở Đài Bắc, mở công nghệ kết nối NVLink cho các nhà sản xuất chip bên ngoài hệ sinh thái Nvidia. Công nghệ này cho phép chip tùy biến kết nối với nhau ở tốc độ cao để xây dựng hệ thống tính toán AI quy mô lớn, đồng thời có thể kết nối với GPU Nvidia.

Theo Nvidia, NVLink thế hệ thứ năm cho phép 72 GPU liên lạc trực tiếp với nhau, đạt tốc độ truyền dữ liệu 1.800 GB/s và tổng băng thông gộp 130 TB/s. MediaTek và Marvell thuộc nhóm đối tác đầu tiên của công nghệ này, trong khi Fujitsu và Qualcomm dự định sử dụng NVLink Fusion để kết nối CPU của họ với GPU Nvidia.

Một trong những động lực thúc đẩy Apple hướng tới thị trường máy chủ AI doanh nghiệp có thể đến từ đà tăng trưởng của dòng Mac. Báo cáo tài chính mới nhất của Apple cho thấy doanh thu Mac trong một quý đạt 10,3 tỷ USD, tăng gần 29% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của iPhone và iPad và trở thành mảng phần cứng tăng trưởng nhanh nhất của hãng. Các nhà phân tích thị trường cho rằng phần lớn mức tăng này đến từ nhu cầu mua Mac với số lượng lớn của các công ty AI.

Khi đặt các dữ kiện C114 đưa ra cạnh nhau, Apple dường như đã có 3 yếu tố cần thiết cho kế hoạch máy chủ AI gồm chip riêng, phương án kết nối sử dụng công nghệ của Nvidia và tín hiệu nhu cầu từ các công ty AI đang mua Mac số lượng lớn. Tuy nhiên, khả năng sản phẩm mới thành công vẫn phụ thuộc vào cách Apple phục vụ khách hàng doanh nghiệp và tổ chức dịch vụ hỗ trợ, hai vấn đề từng ảnh hưởng đến dòng Xserve trước khi hãng dừng kinh doanh vào năm 2011. Apple hiện chưa công bố chính thức bất kỳ thông tin nào về mẫu máy chủ AI này.