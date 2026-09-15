Điện tử tiêu dùng
Computing

Học tập hiệu quả hơn với loạt sản phẩm của Kingston Technology

Huyền Vân

Huyền Vân

20:05 | 15/09/2026
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Từ khả năng khởi động nhanh hơn, đa nhiệm mượt mà hơn đến lưu trữ an toàn dự án và những kỷ niệm đáng nhớ, giải pháp của Kingston được thiết kế để nâng cao năng suất, thúc đẩy sáng tạo, và tối ưu hiệu năng.
Kingston Technology tiếp tục dẫn đầu thị trường mô-đun DRAM Kingston Technology giới thiệu loạt sản phẩm phù hợp với học sinh, sinh viên Kingston Technology giữ vững vị trí số 1 thị trường DRAM toàn cầu

Đối với học sinh, sinh viên, một chiếc laptop chậm đồng nghĩa với thời gian khởi động lâu, chuyển đổi giữa các ứng dụng chậm, chạy deadline nhưng luôn gặp gián đoạn. Để khắc phục vấn đề này, việc nâng cấp ổ SSD hiệu năng cao có thể mang lại trải nghiệm mượt hơn, giúp việc quản lý tài liệu nghiên cứu, thuyết trình, và xử lý đa tác vụ trở nên dễ dàng hơn.

Học tập hiệu quả hơn với loạt sản phẩm của Kingston Technology
SSD Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe

Kingston NV3 mang đến giải pháp nâng cấp tốc độ cao, giúp học sinh, sinh viên quản lý ứng dụng, tệp tin, và dự án sáng tạo dễ dàng hơn, đồng thời cung cấp không gian lưu trữ rộng rãi cho kho tài nguyên số ngày càng lớn.

Giải pháp lưu trữ thế hệ mới mạnh mẽ, được trang bị bộ điều khiển NVMe Gen 4x4.

Tốc độ đọc/ghi lên tới 6.000/5.000MB/giây.

Thiết kế M.2 2280 một mặt nhỏ gọn (22x80mm), hỗ trợ mở rộng dung lượng lên tới 4TB.

SSD Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2

Khi cần nâng tầm dự án học tập và sáng tạo, SSD Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe hỗ trợ học sinh, sinh viên chạy những tác vụ nặng như chỉnh sửa video 4K, dựng mô hình 3D, hay xử lý tập dữ liệu lớn. Tốc độ siêu nhanh cùng độ phản hồi tức thì, Kingston KC3000 giúp hệ thống vận hành mượt mà trước các phần mềm nặng đô và áp lực deadline gấp gáp.

Mang đến hiệu năng vượt trội nhờ bộ điều khiển NVMe Gen 4x4 mới nhất và bộ nhớ 3D TLC NAND.

Chuẩn thiết kế M.2 2280 nhỏ gọn.

Tốc độ đọc/ghi mạnh mẽ lên tới 7.000MB/giây.

Tấm tản nhiệt nhôm graphene thiết kế mỏng, giúp tối ưu khả năng tản nhiệt.

Từ Lớp Học Đến Quán Cà Phê: Học Tập Mọi Lúc Mọi Nơi
Học tập hiệu quả hơn với loạt sản phẩm của Kingston Technology
SSD Kingston Dual Portable

Với đặc thù liên tục di chuyển giữa nhà, lớp học, thư viện, quán cà phê, và các không gian trong khuôn viên trường, thiết bị lưu trữ di động là vật bất ly thân giúp học sinh, sinh viên truy cập các tệp dữ liệu quan trọng mọi lúc mọi nơi.

Được thiết kế cho lối sống năng động, SSD Kingston Dual Portable mang đến không gian lưu trữ tiện lợi giữa nhiều thiết bị. Thiết kế cổng kết nối kép giúp việc truyền dữ liệu giữa laptop, máy tính để bàn, và điện thoại thông minh trở nên vô cùng dễ dàng.

Hai cổng kết nối USB Type-A và Type-C.

Tốc độ lên đến 1.050MB/giây.

Thiết kế nhỏ gọn, nhẹ nhàng.

Dung lượng lên đến 2TB.
Học tập hiệu quả hơn với loạt sản phẩm của Kingston Technology
Kingston XS1000

Nhỏ gọn và mạnh mẽ ổ cứng SSD di động Kingston XS1000 là lựa chọn lý tưởng cho các bạn trẻ cần thêm không gian lưu trữ mà không cồng kềnh. Thiết bị hỗ trợ sao lưu bài tập, mang theo dự án, lưu trữ phim ảnh, và mở rộng bộ nhớ máy dễ dàng.

Tốc độ lên đến 1.050MB/giây với chuẩn USB 3.2 Gen 2.

Kiểu dáng nhỏ gọn, bỏ túi tiện lợi.

Đi kèm cáp USB-C® sang USB-A và đầu chuyển USB-A sang USB-C, tương thích rộng rãi với PC, Mac, máy tính bảng, máy chơi game, TV thông minh, iPhone, và điện thoại Android.
Học tập hiệu quả hơn với loạt sản phẩm của Kingston Technology
Kingston DataTraveler Exodia S

Trong khi đó, Kingston DataTraveler Exodia S mang đến không gian lưu trữ di động tiện dụng mỗi ngày, giúp việc truy cập và chuyển đổi tệp tin tại trường, ở nhà hay khi đang di chuyển diễn ra nhanh gọn.

Chuẩn USB 3.2 Gen 1 cho tốc độ truyền tải tệp tiện lợi.

Dung lượng lên đến 512GB.

Thiết kế nắp xoay tiện dụng.

Nhiều tùy chọn màu sắc.
Học tập hiệu quả hơn với loạt sản phẩm của Kingston Technology
SSD Kingston FURY Renegade G5

Ngoài ra, đối với những bạn trẻ đòi hỏi tốc độ và phản hồi nhanh cho cả học tập lẫn giải trí, dải sản phẩm RAM và SSD Kingston FURY mang lại nguồn sức mạnh cần thiết cho các tác vụ đa nhiệm và ứng dụng chuyên sâu. Thì SSD Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe (Dung lượng lên đến 8TB) được thiết kế cho người dùng cân bằng giữa học tập cường độ cao và chơi game giải trí. Nhờ đó SSD Kingston FURY Renegade G5 mang đến tốc độ siêu nhanh cùng dung lượng vượt trội, trở thành lựa chọn lý tưởng cho các dự án đồ họa nặng hoặc trải nghiệm chơi game hiệu năng cao.

Chuẩn PCIe 5.0 NVMe M.2 với bộ điều khiển Gen5 x4 và bộ nhớ 3D TLC NAND.

Tốc độ cực nhanh lên tới 14.800MB/giây khi đọc và 14.000MB/giây khi ghi, đạt hơn 2 triệu IOPS.

Dung lượng lên tới 8TB, đáp ứng nhu cầu lưu trữ thư viện game, dự án sáng tạo, và dữ liệu cá nhân.

Được bảo hành giới hạn 5 năm cùng hỗ trợ kỹ thuật miễn phí, mang đến sự an tâm trọn vẹn.
Học tập hiệu quả hơn với loạt sản phẩm của Kingston Technology
RAM Kingston FURY Beast DDR5 RGB

Được tối ưu cho các tựa game hiện đại và tác vụ nặng, bộ nhớ RAM Kingston FURY Beast DDR5 RGB hỗ trợ học sinh, sinh viên xử lý các ứng dụng phức tạp, chạy đa nhiệm, và chiến game với hiệu suất và độ ổn định cao hơn

Công nghệ ECC tích hợp trên chip, cải thiện độ ổn định.

Hai kênh phụ (dual subchannel) giúp tăng hiệu suất.

Quản lý nguồn điện tích hợp, tối ưu hiệu năng.

Đèn RGB sống động, mang đến vẻ ngoài hiện đại cho dàn máy.

Nhân dịp đón chào năm học mới, Kingston tiếp tục tiếp sức cho thế hệ trẻ bằng các giải pháp công nghệ hỗ trợ hiện thực hóa mục tiêu, nâng cao hiệu suất và duy trì nhịp vận hành số mượt mà. Với cam kết vững chắc về hiệu năng, chất lượng, độ tin cậy, và dịch vụ hậu mãi, Kingston khẳng định vị thế là đối tác công nghệ tin cậy đồng hành cùng học sinh, sinh viên trên mọi chặng đường học tập.

Kingston Back To School giải pháp lưu trữ cho học tập và làm việc Học sinh sinh viên

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Nghệ An

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Hà Nội - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Miền Tây - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Tây Nguyên - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,300 ▼100K 145,300 ▼200K
Cập nhật: 15/09/2026 21:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 14,230 ▼30K 14,530 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,230 ▼30K 14,580 ▼30K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,890 ▼30K 14,490 ▼30K
Trang sức 99.99 13,900 ▼30K 14,500 ▼30K
Cập nhật: 15/09/2026 21:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,423 ▼3K 14,532 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,423 ▼3K 14,533 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,418 ▼3K 1,448 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,418 ▼3K 1,449 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,393 ▼3K 1,438 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,376 ▼297K 142,376 ▼297K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,211 ▼225K 108,011 ▼225K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,144 ▼204K 97,944 ▼204K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,077 ▲70251K 87,877 ▲79071K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,194 ▼175K 83,994 ▼175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,321 ▼125K 60,121 ▼125K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,423 ▼3K 1,453 ▼3K
Cập nhật: 15/09/2026 21:00
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Cập nhật: 15/09/2026 21:00
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