Bảng xếp hạng về doanh thu mới nhất từ công ty phân tích TrendForce đã cho thấy với thị phần ước tính đạt 66%, Kingston giữ vững vị trí số 1 của mình. Cũng theo TrendForce, doanh số bán hàng mô-đun DRAM trong năm 2024 đã tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ sau mức giảm 28% của năm 2023.

Kingston Technology giữ vững vị trí số 1 thị trường DRAM toàn cầu

Báo cáo từ TrenForce cũng khẳng định nhà sản xuất bộ nhớ hàng đầu thế giới chiếm 81% tổng doanh thu trong năm 2024, trong khi TOP 8 nhà sản xuất chiếm 83%. Kết quả này củng cố vị thế thống lĩnh của Kingston với tư cách là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất mô-đun DRAM, khi nhà cung cấp ở vị trí thứ hai chỉ chiếm 5% tổng thị phần.

Vào quý 4 năm 2023, các nhà cung cấp DRAM đã bắt đầu ưu tiên bộ nhớ băng thông cao (high bandwidth memory) và các sản phẩm DDR5 dành cho máy chủ. Sự thay đổi chiến lược này đã dẫn đến tình trạng khan hiếm nguồn cung các loại DRAM khác, thúc đẩy nhu cầu tăng cao và đẩy giá chung trên thị trường lên cao hơn. Đáp lại, các nhà sản xuất mô-đun đã tăng cường thu mua và bổ sung hàng tồn kho, góp phần tạo ra tổng doanh thu thị trường đạt 13,3 tỷ USD trong năm 2024. Tuy nhiên, việc giá bộ nhớ tăng cao vào nửa cuối năm bắt đầu kìm hãm nhu cầu, và cuối cùng đã hạn chế sự tăng trưởng về doanh số.

Đến năm 2024, Kingston đã ra mắt một phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ xe đua cho dòng sản phẩm Kingston FURY Renegade. Phiên bản Kingston FURY Renegade DDR5 RGB Limited Edition sở hữu một thiết kế cong mới đầy ấn tượng, gợi nhớ đến những chiếc xe đua hiện đại, và tận dụng công nghệ mới nhất để đạt được tốc độ đầy uy lực 8000MT/s, tiếp sức cho tiềm năng ép xung đỉnh cao đồng thời giảm thiểu các điểm nghẽn hiệu năng.

Ngoài ra, Kingston cũng đã ra mắt bộ nhớ RAM Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMM, tương thích với chipset 800-series mới của Intel (trước đây có tên mã là Arrow Lake). Với khả năng ép xung, các sản phẩm DDR5 CUDIMM giúp Kingston mở rộng phạm vi tiếp cận tới nhóm người dùng chuyên nghiệp, những người đòi hỏi hiệu năng hàng đầu và muốn đẩy giới hạn hệ thống của họ lên cao nhất mà không làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của tín hiệu.

“Những kết quả nghiên cứu của TrendForce trong năm 2024 đã phản ánh sức mạnh bền bỉ và khả năng thích ứng của công ty khi phải đối mặt với một năm kinh doanh đầy thách thức. Cột mốc này không chỉ một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu của Kingston trên thị trường, mà còn thể hiện sự kiên định và tầm ảnh hưởng sâu rộng của công ty trong ngành, khi chúng tôi tự hào giữ vững vị trí dẫn đầu suốt 22 năm liên tiếp.” Đại diện Kingston chia sẻ.