Với thiết kế mới táo bạo, dòng SSD di động Kingston XS khẳng định mạnh mẽ cam kết của Kingston về hiệu suất, độ tin cậy, dịch vụ và sự đổi mới. Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý trên diện mạo mới chính là sự xuất hiện đầy tự hào của Rex, linh vật đầu đỏ mang tính biểu tượng của Kingston.

Rex đại diện cho gần 40 năm lịch sử dẫn đầu ngành công nghệ toàn cầu của công ty. Kết hợp với khẩu hiệu “Built on Commitment”, thiết kế mới phản ánh lời hứa bền vững của Kingston trong việc mang đến những giải pháp lưu trữ hiệu năng cao, đáng tin cậy.

Các sản phẩm thuộc dòng XS mới sẽ bao gồm XS2000 và XS1000, mang đến hiệu năng lưu trữ vượt trội trong một thiết kế tinh tế, kích thước cực kỳ nhỏ gọn, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của cả các chuyên gia lẫn người dùng phổ thông.

Kingston làm mới dòng SSD di động XS bao gồm SSD XS2000 và bộ đôi XS1000 và XS1000R

Thuộc phân khúc sản phẩm dành cho người dùng chuyên nghiệp, SSD XS2000 cho tốc độ đọc/ghi lên đến 2.000MB/s và dung lượng lưu trữ lên đến 4TB, phù hợp cho các nhà sáng tạo nội dung, nhà quay phim, và các đội ngũ truyền thông.

Đặc biệt, sản phẩm này hỗ trợ ghi hình trực tiếp ở định dạng ProRes của Apple, nhờ đó tích hợp mượt mà với các thiết bị di động và các công đoạn sản xuất.Và đây chính là giải pháp lý tưởng cho những ai cần hiệu suất chuẩn studio với kích thước gói gọn trong lòng bàn tay.

Bộ đôi XS1000 và XS1000R lại hướng đến người dùng phổ thông của Kingston dành cho cho nhu cầu lưu trữ hàng ngày, truyền tệp, và sao lưu dữ liệu. Với tốc độ đọc lên đến 1.050MB/giây và dung lượng tới 2TB, các sản phẩm này mang đến giải pháp lưu trữ đa năng, gọn nhẹ, phục vụ rộng rãi các đối tượng người dùng từ học sinh, sinh viên, người thường xuyên đi công tác đến những người làm việc kết hợp, đảm bảo sự cân bằng tối ưu giữa hiệu suất, tính di động và giá trị sử dụng hàng ngày.

Chia sẻ về sản phẩm mới, ông Kevin Wu, Phó Chủ tịch phụ trách Kinh doanh/Tiếp thị và Phát triển Kinh doanh tại khu vực APAC, cho biết: “Tại Kingston, cam kết của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc tạo ra sản phẩm, mà còn là xây dựng lòng tin. Dòng sản phẩm XS được làm mới, với linh vật Rex và khẩu hiệu ‘Built on Commitment’, phản ánh lời hứa của chúng tôi trong việc mang đến công nghệ đáng tin cậy, sáng tạo và có khả năng thích ứng, luôn phát triển cùng với nhu cầu của khách hàng.”

Với dòng XS, Kingston củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực bộ nhớ và lưu trữ khi kết hợp hiệu suất đáng tin cậy với thiết kế hiện đại, nhằm hỗ trợ nhà sáng tạo, chuyên gia và cả người dùng phổ thông. Dòng sản phẩm XS hiện đã có mặt trên thị trường tại các kênh bán lẻ tại Việt Nam.

Chi tiết xem thêm tại kingston.com.