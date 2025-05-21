Kingston ra mắt loạt giải pháp thúc đẩy kỷ nguyên AI tại Computex 2025

Tại đây, khách tham quan sẽ được khám phá những đổi mới sáng tạo về tốc độ, trí tuệ, và khả năng sáng tạo. Từ các máy chủ AI cho đến lĩnh vực hàng không vũ trụ… gian hàng của Kingston tại triển lãm cũng giới thiệu những ứng dụng thực tiễn sử dụng giải pháp bộ nhớ và lưu trữ của Kingston. Những sản phẩm nổi bật bao gồm ổ SSD Kingston FURY™ Renegade G5 mới ra mắt, SSD DC3000ME dành cho doanh nghiệp, và giải pháp nhỏ gọn như USB DataTraveler® Exodia™ S. Cùng với sự phát triển không ngừng của AI, Kingston cam kết đồng hành cùng quá trình chuyển đổi này thông qua các giải pháp chất lượng, hiệu năng cao, và không ngừng đổi mới.

Ông Kevin Wu, Phó Chủ tịch Kinh doanh/Tiếp thị và Phát triển Kinh doanh khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAC)

Chia sẻ về các sản phẩm và giải pháp mới, ông Kevin Wu, Phó Chủ tịch Kinh doanh/Tiếp thị và Phát triển Kinh doanh khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAC), nhấn mạnh: “Tại Kingston, chúng tôi không chỉ dự đoán, mà còn góp phần kiến tạo tương lai. Từ máy chủ AI cho đến lĩnh vực hàng không vũ trụ, các giải pháp bộ nhớ và lưu trữ của Kingston đang tạo tiền đề biến những đột phá trong tương lai thành hiện thực. Với ‘Built on Commitment’ làm kim chỉ nam, chúng tôi vô cùng tự hào khi được chia sẻ cách Kingston tiếp tục thúc đẩy giới hạn của sự đổi mới tại COMPUTEX 2025.”

Kingston Intelligence Hub (Khu vực Trung tâm Trí tuệ Kingston) nằm ở vị trí trung tâm của Kingston Future City

Cụ thể, Kingston Intelligence Hub (Khu vực Trung tâm Trí tuệ Kingston) nằm ở vị trí trung tâm của Kingston Future City, nới Kingston trưng bày giải pháp bộ nhớ và lưu trữ dành cho doanh nghiệp. Kèm theo đó là nhiều ứng dụng sống động trong các lĩnh vực đang phát triển cực kỳ nhanh chóng như AI và robot. Tâm điểm của khu vực này là ổ SSD DC3000ME PCIe 5.0 NVMe U.2 vừa ra mắt và bộ nhớ RAM Server Premier DDR5, cùng được tích hợp vào máy chủ AI của GIGABYTE. Với tốc độ, độ bền, và tính ổn định vượt trội, các giải pháp này đáp ứng hoàn hảo những yêu cầu khắt khe nhất từ các ứng dụng AI.

Bên cạnh đó, các giải pháp hỗ trợ AI của Kingston dành cho lĩnh vực robot, AI PC, và máy chủ AI, mang đến những lợi ích thiết thực cho cộng đồng bao gồm an toàn công cộng, bảo mật dữ liệu, và hiệu quả dây chuyền sản xuất. Đây là một phần trong cam kết Built on Commitment của Kingston, những giải pháp này cung cấp cơ sở hạ tầng đầu cuối bền bỉ và ổn định cho các ứng dụng AI thế hệ mới.

Và để minh chứng cho khả năng hoạt động thực tế, Kingston cũng đã hợp tác với Taiwan Intelligent Robotics Company, Ltd. (TIRC) giới thiệu Giải pháp Robot Giám sát Đa phương thức (Multi-modal Inspection Robot Solution).

Kingston SSD DC3000ME

Được triển khai ở những môi trường khắc nghiệt như nhà máy và khu vực hẻo lánh, các mẫu robot này thu thập và truyền một khối lượng dữ liệu và hình ảnh để AI phân tích theo thời gian thực. Cùng sự hỗ trợ của ổ SSD DC3000ME và bộ nhớ RAM Server Premier DDR5 của Kingston trong máy chủ AI, cũng như bộ nhớ RAM Kingston FURY Renegade DDR5 và SSD Kingston FURY Renegade G5 trong AI PC, hệ thống giúp phát hiện và phản ứng nhanh chóng trước những rủi ro về an toàn, an ninh, và sự bất thường.

Để đảm bảo hiệu năng ổn định trong mọi giai đoạn xử lý dữ liệu, Kingston đóng vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy sự phát triển của các hệ thống AI trong mọi lĩnh vực, giúp chúng trở nên thông minh hơn, nhanh hơn, và linh hoạt hơn.

Kingston SSD Kingston FURY

FURY Acceleration Center (Khu vực Trung tâm Tăng tốc FURY)

Đóng vai trò “động cơ vận hành” của Kingston Future City, trung tâm tăng tốc FURY với nguồn sức mạnh từ bộ nhớ RAM và ổ SSD Kingston FURY trình diễn hiệu năng cực nhanh khi xử lý các ứng dụng và các trò chơi nặng về cấu hình. Tại đây, Kingston đã giới thiệu ổ SSD dành cho PC có tốc độ nhanh nhất thế giới - ổ SSD Kingston FURY Renegade G5 PCIe 5.0 NVMe M.2 trên hệ thống PC hiệu năng mạnh mẽ của ASUS. Bên cạnh đó, hãng cũng mang đến hai sản phẩm nổi bật khác là bộ nhớ RAM Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMM cho khả năng ép xung lên đến 8.800MT/giây và bộ nhớ RAM Kingston FURY Impact DDR5 CAMM2 trên máy tính để bàn, máy tính xách tay và máy trạm di động với nhiều tùy chọn dung lượng.

SSD Kingston FURY Renegade G5

Innovative Creators Lab (Khu vực Sáng tạo Đổi mới)

Là trung tâm sáng tạo của Kingston Future City, khu vực này thể hiện rõ vai trò của Kingston trong việc đổi mới công nghệ. Nếu như ở những năm trước Kingston đã có những giải pháp trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và truyền thông vệ tinh, hỗ trợ truyền dữ liệu từ mặt đất lên không trung. Tận dụng kinh nghiệm sẵn có, thì năm nay, Kingston hợp tác với Rocket Technology Exploration Team (RTET), một nhóm sinh viên từ Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan (NTUST) và Đại học Quốc gia Formosa (NFU), để trưng bày các ứng dụng thực tiễn từ những giải pháp của hãng trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.

Tại đây, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng một mẫu tên lửa có thể hoạt động nhờ tốc độ cực nhanh của chuẩn PCIe Gen5 từ ổ SSD Kingston FURY Renegade G5, cùng với hệ thống điện tử hàng không được tùy chỉnh để thu thập và truyền dữ liệu của chuyến hành trình theo thời gian thực. Ngoài ra, bộ nhớ DDR5 và ổ SSD Gen5 của Kingston FURY Renegade cũng được lắp đặt trong hệ thống PC hiệu năng cao từ MSI để chịu trách nhiệm công tác xử lý và phân tích dữ liệu trên mặt đất theo thời gian thực.

USB Kingston DataTraveler Exodia S mới

Tại khu vực sáng tạo đổi mới cũng sẽ trưng bày các giải pháp của Kingston dành cho các nhà sáng tạo nội dung và người dùng đam mê công nghệ. Bên cạnh ổ USB Kingston DataTraveler Exodia S mới và dòng thẻ nhớ SD và microSD Canvas Plus được nâng cấp với tốc độ nhanh hơn, Kingston cũng ra mắt hai mẫu SSD gắn ngoài XS1000 và XS2000 với ngoại hình mới tại COMPUTEX 2025. Từ lĩnh vực khám phá vũ trụ cho đến sáng tạo nội dung, khu vực này giúp khách tham quan thấy được sự đổi mới sáng tạo và năng lực kỹ thuật của các tài năng trẻ, đồng thời khẳng định cam kết cung cấp các giải pháp hiệu năng cao của Kingston để đáp ứng những nhu cầu khắt khe nhất trong mọi lĩnh vực công nghệ.

SSD Kingston FURY Renegade G5 là một trong những sản phẩm SSD nhanh nhất trên thị trường dành cho người dùng cuối. Với thiết kế tản nhiệt tân tiến và độ trễ thấp, sản phẩm mang đến hiệu năng mượt mà hơn khi biên tập video có độ phân giải 8K, các ứng dụng AI, và chơi những trò chơi đòi hỏi cấu hình cao. Tốc độ: Tốc độ đọc/ghi tuần tự lên đến 14.800/14.000MB/giây. Dung lượng: Lên đến 4TB

SSD Kingston DC3000ME là SSD chuẩn trung tâm dữ liệu dành cho Doanh nghiệp với hiệu năng cao, Đảm bảo cường độ truy xuất I/O nhất quán và độ trễ thấp với tốc độ lên đến 14.000MB/giây khi đọc và lên đến 2.800.000 IOPS khi đọc ngẫu nhiên. Kích cỡ: U.2, 2.5” x 15mm Dung lượng: 3,84TB, 7,68TB, 15,36TB

Bộ nhớ RAM Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMM (Tốc độ cao hơn) là bộ nhớ DDR5 nhanh nhất hiện nay có chuẩn CUDIMM (Clocked Unbuffered DIMM) được tiêu chuẩn hóa cho hiệu năng DDR5 nhanh và ổn định hơn. Tốc độ: Lên đến 8800MT/giây Dung lượng: Lên đến 96GB

Bộ nhớ RAM Kingston FURY Impact DDR5 CAMM2 (Dung lượng mới) với kích thước nhỏ hơn và dung lượng lớn hơn, tiêu thụ ít điện năng hơn, nhưng được nâng cấp về dung lượng và tốc độ để trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho máy tính xách tay, laptop chơi game, và máy trạm di động. Dung lượng: Nay đã hỗ trợ lên đến 128GB

Ổ USB Kingston DataTraveler Exodia S với khả năng truyền dữ liệu nhanh và tiện lợi, giúp mang đến giải pháp lưu trữ theo chuẩn USB 3.2 Gen 1 với thiết kế nắp xoay bảo vệ và nhiều tùy chọn màu sắc. Dung lượng: Lên đến 512GB

Thông tin thêm xem tại kingston.com.