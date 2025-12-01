IBTE 2025: Điểm đến không thể bỏ lỡ của ngành đồ chơi và sản phẩm mẹ & bé

Triển lãm IBTE 2024 thu hút gần 200 doanh nghiệp với 500 gian hàng, đón tiếp hơn 42.700 lượt khách tham quan đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhiều thỏa thuận hợp tác được ký kết ngay tại triển lãm cho thấy sức hút và vai trò kết nối quan trọng của IBTE trong chuỗi cung ứng ngành đồ chơi và sản phẩm về trẻ em tại Việt Nam.

Triển lãm IBTE 2025 do Chaoyu Expo và Vinexad phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của các hiệp hội lớn như VCCI, AVR, VINASME, VECOM…Sự tham gia của các đơn vị này góp phần củng cố uy tín, tính chuyên nghiệp và tầm ảnh hưởng của triển lãm.

Triển lãm IBTE 2025 có diện tích lên đến hơn 10.000 m², quy mô 500 gian hàng với sự tham gia của hơn 250 doanh nghiệp, dự kiến sẽ thu hút khoảng hơn 40.000 lượt khách tham quan, bao gồm doanh nghiệp sản xuất, nhà phân phối, các hệ thống bán lẻ mẹ & bé, chuỗi siêu thị và sàn thương mại điện tử.

Trong khuôn khổ triển lãm, hàng loạt các hoạt động sẽ được tổ chức như diễn đàn, tọa đàm, kết nối giao thương B2B, tour tham quan dành cho khách VIP, v.v.

Với sự tham gia của lãnh đạo hiệp hội, chuyên gia trong ngành và đại diện các doanh nghiệp hàng đầu, các hoạt động sẽ mang đến góc nhìn toàn diện về xu hướng tiêu dùng mới, cơ hội đầu tư và chiến lược phát triển ngành trong giai đoạn tới.

Liên minh Hiệp hội Trẻ sơ sinh và Đồ chơi Châu Á (ATAA) cũng sẽ góp mặt cùng với các đoàn mua hàng tại triển lãm, tham gia kết nối B2B trực tiếp với doanh nghiệp tại triển lãm.

Bên cạnh đó, IBTE tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm như Mini Game, Lucky Draw với nhiều quà tặng hấp dẫn, góp phần tăng trải nghiệm cho khách tham quan. Một số thương hiệu lớn như HAYIDAI, KIMMON, Dongguan Xiaochaizhenbang Cultural and Creative Co., Ltd, DONGGUAN SUAMOON Creative Industry Co., ltd dự kiến sẽ ra mắt sản phẩm mới và mở bán giới hạn ngay tại triển lãm – cơ hội không thể bỏ lỡ cho cộng đồng sưu tầm đồ chơi.

Việt Nam với dân số hơn 100 triệu người, lực lượng lao động trẻ dồi dào, nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh và đang chuyển dịch lên phân khúc cao hơn. Bên cạnh đó, xu hướng mở cửa và nâng cấp chuỗi cung ứng giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và doanh nghiệp toàn cầu. Việt Nam được xem là thị trường tiềm năng bậc nhất khu vực, trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn của các nhà đầu tư và doanh nghiệp toàn cầu.

Triển lãm IBTE 2025 sẽ chính là cầu nối quan trọng giúp nhà phân phối, đại lý, siêu thị, chuỗi cửa hàng mẹ và bé, hệ thống bán lẻ đồ chơi, văn phòng phẩm – giáo dục và các sàn thương mại điện tử tìm kiếm sản phẩm mới, đánh giá xu hướng và mở rộng hệ sinh thái kinh doanh.

Triển lãm được kỳ vọng tiếp tục trở thành sự kiện trọng điểm của ngành đồ chơi và sản phẩm trẻ em tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy giao thương và mở rộng thị trường trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.