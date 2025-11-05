Sắp diễn ra Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 25 - AgroViet 2025

Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế AgroViet là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên nhằm thúc đẩy, mở rộng quan hệ hợp tác giao lưu kinh tế quốc tế; quảng bá thương hiệu, sản phẩm; giao dịch thương mại; tôn vinh những sản phẩm nông, lâm, thủy sản, sản phẩm OCOP, nông đặc sản của các địa phương trong cả nước. Hội chợ đồng thời là cơ hội để các doanh nghiệp, HTX củng cố và khai thác thị trường nội địa và xuất khẩu.

AgroViet 2025 hướng đến mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường và phát triển bền vững. Các hoạt động sẽ chú trọng giới thiệu công nghệ sản xuất sạch, mô hình canh tác hữu cơ, ứng dụng năng lượng tái tạo trong nông nghiệp, giải pháp xử lý và tái chế phụ phẩm nông nghiệp.

Ông Nguyễn Minh Tiến – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, nông nghiệp phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí.

BTC đã nhận được sự đăng ký tham gia của gần 100 đơn vị trong và ngoài nước với hơn 200 gian hàng tiêu chuẩn. Trong đó, Khu gian hàng doanh nghiệp Quốc tế 79 gian, đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Úc. Khu gian hàng trong nước đến từ 23 tỉnh, thành phố trong cả nước, gồm: Thanh Hóa, Cao Bằng, Lâm Đồng, Bắc Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Đồng Nai, Huế, Cần Thơ, Hà Nội, Hưng Yên, Sơn La, Điện Biên, Vĩnh Long, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Đồng Tháp, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ.

Hội chợ trưng bày, giới thiệu nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú với nhiều sản phẩm nông nghiệp trong nhóm xuất khẩu chủ lực, sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao, sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của các địa phương trong cả nước như: Gạo ST25, gạo rơm vàng, gạo tám Điện Biên, Sâm Cúc Phương BOCHI, trà hoa cúc vàng Cúc Phương, Na Phú Long, cá kho làng Vũ Đại, chuối ngự Đại Hoàng, thịt dê, cơm cháy Ninh Bình, vịt quay Hồng Xiêm, thạch đen Chu Hạnh, Na Chi Lăng, hồng vành khuyên, tôm chua Huế, xoài Suối Lớn, bưởi Tân Triều, bưởi da xanh Vĩnh Long, quýt hồng Lai Vung, sầu riêng Ngũ Hiệp, xoài Cát Chu, chả cá thát lát Hậu Giang, miến dong Cao Bằng, bánh chưng gù Tuyên Quang, mắm tép Ba Làng, hải sản Phan Thiết, bí thơm Bắc Kạn, nem chua Thanh Hóa, hành tỏi Lý Sơn, rau củ quả Mộc Châu… và nhiều sản phẩm chế biến sâu, chất lượng cao từ nông sản, thủy sản.

Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm máy móc, phân bón, vật tư nông nghiệp hiện đại, tiên tiến của doanh nghiệp nhiều nước và Việt Nam sẽ được trưng bày, giới thiệu tại AgroViet 2025 như: Máy cắt cỏ, máy gieo hạt, máy tách hạt ngô, máy nghiền, máy xay xát gạo, máy sấy ngũ cốc, tháp sấy tuần hoàn, vỉ sấy nông sản, tủ sấy nông sản, lò đốt sinh khối, lò đốt trấu gió nóng gián tiếp, thiết bị đo độ ẩm ngũ cốc; hạt giống rau; phân bón hữu cơ, màng nông nghiệp, phụ kiện nhà kính nông nghiệp…

Trong khuôn khổ Hội chợ, BTC sẽ tổ chức nhiều hoạt động kết nối giao thương đặc sắc, trong đó trọng tâm là Hội nghị Xúc tiến thương mại giữa Việt Nam - Trung Quốc; Hội nghị kết nối, xúc tiến thương mại nông, lâm, thủy sản giao thương giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Ngoài ra, BTC cũng tổ chức đoàn nông dân tiêu biểu đến tham quan, học tập tại Hội chợ với khoảng gần 600 đại biểu thuộc các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Hồng.