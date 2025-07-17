Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp

Diễn đàn là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và người dân cùng nhìn nhận tổng thể về thực trạng, cơ hội và thách thức trong việc xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp.

Đây cũng là cơ hội để khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của khu vực tư nhân trong quá trình chuyển đổi sang mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, sạch, bền vững. Tham dự Diễn đàn có đại diện các Bộ, ngành Trung ương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và giới chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp, cùng đông đảo cơ quan báo chí.

Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh, chuyển từ kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp đang trở thành xu thế phát triển tất yếu của Việt Nam, từng bước mang lại lợi ích bền vững cho nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam.

Đồng thời, thể hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về tăng trưởng xanh. Trong đó, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc dẫn dắt tái cơ cấu ngành nông nghiệp là kiên trì đồng hành với nông dân nhằm tạo ra hệ sinh thái nông nghiệp xanh.

Ông Hà Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam chia sẻ: Thời gian qua, một số địa phương và doanh nghiệp đã chủ động áp dụng mô hình tuần hoàn trong nông nghiệp, giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất, tiết kiệm chi phí và nâng cao giá trị sản phẩm.

Tiêu biểu là các mô hình sử dụng phế phụ phẩm như rơm rạ, chất thải chăn nuôi để sản xuất phân bón hữu cơ, góp phần giảm chi phí đầu vào và nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng. Nhiều mô hình chăn nuôi tuần hoàn trâu, bò thịt kết hợp liên kết tiêu thụ sản phẩm đang được triển khai hiệu quả tại Phú Thọ, Hưng Yên, Lào Cai…, giúp tăng thu nhập người dân khoảng 15% so với mô hình truyền thống.

Tuy nhiên, việc triển khai kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp còn gặp khó khăn, như: chưa có chính sách riêng cho mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp; khó khăn tiếp cận vốn và công nghệ; doanh nghiệp nhỏ và vừa không đủ điều kiện đầu tư công nghệ tái chế, xử lý chất thải; thiếu liên kết vùng và chuỗi giá trị; doanh nghiệp hoạt động đơn lẻ, thiếu hợp tác với nông dân và các bên liên quan...

Trước thực tế đó, để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông kiến nghị, cần xây dựng cơ chế ưu đãi thuế và tín dụng xanh cho doanh nghiệp đầu tư công nghệ sạch và năng lượng tái tạo.

Quang cảnh diễn đàn.

Theo đó, áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho các dự án đầu tư vào công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ, hệ thống xử lý và tái sử dụng nước thải; xây dựng quỹ tín dụng xanh với lãi suất ưu đãi và thủ tục tiếp cận đơn giản hơn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp sạch; thành lập trung tâm tư vấn chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp nông nghiệp. Đặc biệt, tăng cường cơ chế liên kết “ba nhà”: Doanh nghiệp-Nhà khoa học-Nhà nông. Trong đó, ưu tiên phân bổ nguồn vốn nghiên cứu khoa học cho các dự án có tính ứng dụng cao trong nông nghiệp tuần hoàn với sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp; tổ chức diễn đàn chuyên đề định kỳ tại các vùng sản xuất trọng điểm, nơi doanh nghiệp và người nông dân được trực tiếp trao đổi với các nhà khoa học và nhà quản lý về mô hình mới, giống mới, quy trình sản xuất xanh; có chính sách thí điểm cho các mô hình “hợp tác xã-doanh nghiệp đồng hành-viện nghiên cứu hỗ trợ”, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt, nhà khoa học cung cấp giải pháp, nông dân là trung tâm thực hành.

Ngoài ra, nhiều đại biểu cũng đề xuất xác định rõ thị trường đầu ra cho sản phẩm của mô hình tuần hoàn, kết hợp truyền thông nâng cao nhận thức, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và nghiên cứu chuyển giao công nghệ.