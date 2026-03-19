Cụ thể, báo cáo “Vietnam mobile app popularity 2026” (Sự phổ biến của các ứng dụng di động tại Việt Nam 2026) từ Q&Me được thực hiện trong tháng 3/2026 cho thấy, Zalo tiếp tục được ghi nhận là ứng dụng di động được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam.

Cụ thể, ở hạng mục “Most popular applications by usage” (Tạm dịch: Các ứng dụng di động phổ biến nhất dựa trên lượng sử dụng), Zalo đứng đầu với tỷ lệ sử dụng đạt 98%, vượt qua các nền tảng quốc tế như Facebook (91%), Messenger (88%), TikTok (82%) và YouTube (71%). Các vị trí còn lại trong top 10 thuộc về những ứng dụng phục vụ nhu cầu thiết yếu như mua sắm, di chuyển và thanh toán, bao gồm: Shopee, Google Maps, Grab, Instagram và MoMo.

Danh sách không bao gồm các ứng dụng mặc định trong hệ thống iOS

Điểm nhấn đáng chú ý trong báo cáo năm nay là sự ưu chuộng của phân khúc người dùng nữ dành cho “nền tảng quốc dân”. 100% người dùng nữ tham gia khảo sát cho biết ứng dụng di động được họ sử dụng nhiều nhất là Zalo. Các ứng dụng theo sau gồm Facebook (89%), TikTok (87%), Messenger (87%) và YouTube (73%). Trong nhóm người dùng nam giới, Zalo đứng đầu với tỷ lệ sử dụng đạt 96%, vượt qua các nền tảng quốc tế như Facebook (93%), Messenger (89%), TikTok (76%) và YouTube (69%).

Zalo giữ vững vị thế dẫn đầu ở nhiều hạng mục

Ở khía cạnh độ tuổi, báo cáo cũng tiết lộ nhiều điều thú vị. Cụ thể, với nhóm người dùng từ 27 tuổi trở lên, Zalo tiếp tục ở vị trí dẫn đầu với tỷ lệ sử dụng 99%, cao hơn Facebook (91%) và Messenger (84%). Trong khi đó, đối với nhóm người dùng trẻ 26 tuổi trở xuống, nền tảng vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ với tỷ lệ 96%, giữ vai trò là một trong hai phương thức liên lạc chủ chốt của thế hệ Gen Z.

Ở hạng mục “nền tảng nhắn tin, gọi điện trực tuyến”, Zalo ghi nhận mức độ sử dụng đạt 98%, cao nhất trong các ứng dụng cùng nhóm. Không chỉ dẫn đầu về độ phủ, nền tảng này còn chiếm 15,7% tổng thời lượng sử dụng (length) trong nhóm ứng dụng nhắn tin/gọi điện, cao gấp 2 lần so với Messenger (6,0%).

Những con số này đã một lần nữa nối dài thành tích của Zalo khi nền tảng này tiếp tục củng cố vị thế ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam, theo báo cáo "The Connected Consumer" hàng quý của Decision Lab. Trong năm 2025, Zalo dẫn đầu tuyệt đối về cả tỷ lệ sử dụng (penetration rate) và mức độ yêu thích (preference rate), vượt qua nhiều ứng dụng nhắn tin quốc tế như Facebook, Whatsapp, Telegram…

Có thể nói, thành tựu này của Zalo cho thấy thế mạnh của các sản phẩm “Make in Vietnam” khi bám sát thói quen giao tiếp, hệ thống liên lạc và các nhu cầu đặc thù của người dùng trong nước. Qua đó, góp phần củng cố năng lực tự chủ, đổi mới sáng tạo về khoa học và công nghệ - một trong những trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế số của Việt Nam.