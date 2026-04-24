Cụ thể, với gần 80 triệu người dùng thường xuyên mỗi tháng, chiến dịch “Tự hào non sông” của Zalo được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo người dùng tham gia, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước trên không gian số. Chiến dịch này phản ánh xu hướng người Việt kết nối với các giá trị văn hóa, lịch sử trong thời đại số.

Cùng thay ảnh đại diện Zalo và lan tỏa tinh thần yêu nước

Diễn ra từ ngày 24/4 đến 3/5 trên nền tảng Zalo, chiến dịch “Tự hào non sông” mang đến hai hoạt động chính, cho phép người dùng thể hiện tình yêu đất nước theo cách gần gũi và sáng tạo. Cụ thể, với hoạt động tạo ảnh đại diện AI, người dùng có thể “hóa thân” trong màu áo cờ đỏ sao vàng, xuất hiện giữa những danh lam thắng cảnh tiêu biểu của Việt Nam như đồng lúa, ruộng bậc thang, Hồ Gươm, vịnh Hạ Long, cho đến những khung cảnh hiện đại hơn như cầu Ba Son, tòa nhà Bitexco hay Landmark 81. Công nghệ trí tuệ nhân tạo được ứng dụng nhằm mang đến trải nghiệm cá nhân hóa, nơi mỗi bức ảnh không chỉ là một hình đại diện, mà còn là cách người dùng kể câu chuyện của chính mình trong bối cảnh rộng lớn hơn của đất nước.

Để tham gia hoạt động, người dùng có thể truy cập thông qua banner chiến dịch trên tab Nhật ký

Để tham gia hoạt động, người dùng có thể truy cập thông qua banner chiến dịch trên tab Nhật ký, hoặc qua tin nhắn giới thiệu chiến dịch từ tài khoản chính thức (kênh Zalo Official Account) của Zalo. Tiếp đến, người dùng lựa chọn tính năng tạo ảnh đại diện AI và thực hiện theo hướng dẫn trực quan trên nền tảng. Trải nghiệm được thiết kế đơn giản, thuận tiện, giúp người dùng dễ dàng tạo và cập nhật hình ảnh chỉ trong thời gian ngắn.

Song song với đó, Zalo triển khai bộ giao diện cuộc gọi với chủ đề “Tự hào non sông”, tái hiện hình ảnh tươi đẹp của đất nước qua từng khung hình quen thuộc. Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (từ ngày 24/4 đến ngày 27/4), giao diện gợi nhắc về chiều sâu văn hóa với những biểu tượng như Đền Hùng, Hồ Gươm. Và dịp lễ 30/4 (từ ngày 28/4 đến ngày 3/5), mạch cảm xúc được tiếp nối bằng những hình ảnh biểu trưng cho Việt Nam hiện đại, hùng cường đang vươn mình mạnh mẽ, từ Chợ Bến Thành đến cầu Ba Son.

Các giao diện được hiển thị trong mỗi cuộc gọi, biến những kết nối thường ngày trở thành một điểm chạm cảm xúc, nơi hình ảnh đất nước hiện diện một cách tự nhiên và sinh động.

Chiến dịch "Tự hào non sông Việt Nam"

Việc xây dựng các chủ đề xoay quanh danh lam thắng cảnh và biểu tượng văn hóa không chỉ làm giàu trải nghiệm thị giác, mà còn góp phần khơi gợi sự gắn kết giữa cá nhân với không gian sống rộng lớn hơn. Để khi bắt gặp những hình ảnh quen thuộc trong một ngữ cảnh mới, người dùng sẽ cùng nhìn lại, nhận diện và trân trọng hơn những giá trị vốn dĩ gần gũi. Từ đó, niềm tự hào không đến từ những điều to tát, mà được hình thành một cách tự nhiên, bền bỉ qua từng khoảnh khắc tương tác hàng ngày trên nền tảng số.

Với vai trò là nền tảng nhắn tin phổ biến tại Việt Nam với gần 80 triệu người dùng thường xuyên mỗi tháng, Zalo liên tục triển khai các hoạt động cộng đồng nhằm gắn kết người dùng và hưởng ứng các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước.

Được biết năm ngoái, chiến dịch “Tự hào Việt Nam” nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã thu hút hơn 5 triệu người dùng tham gia trên Zalo, trở thành một trong những hoạt động cộng đồng có sức lan tỏa rộng rãi nhất trên nền tảng.

Làn sóng này trên không gian số đã góp phần cộng hưởng cùng không khí kỷ niệm trên cả nước, tạo nên nhiều khoảnh khắc ý nghĩa và đáng nhớ.