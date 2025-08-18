Số liệu cũng cho thấy vai trò kết nối ngày một mạnh mẽ trong đời sống của người dùng Việt Nam. Cụ thể, trong năm 2024, Zalo đã liên tục củng cố vị trí dẫn đầu các nền tảng nhắn tin tại Việt Nam về tỷ lệ sử dụng và mức độ yêu thích theo báo cáo nghiên cứu hàng quý “The Connected Consumer” của Decision Lab. Kết thúc quý IV/2024, Zalo vượt qua các ứng dụng toàn cầu như Facebook, Messenger, Viber, WhatsApp, dẫn đầu về tỷ lệ sử dụng ở hạng mục Nền tảng nhắn tin với 80%. Zalo cũng đứng đầu về tỷ lệ yêu thích với 54%, chinh phục cả 3 nhóm thế hệ người dùng Gen X, Gen Y và Gen Z.

Zalo ghi nhận 78, 3 triệu người dùng hàng tháng

Với sứ mệnh “Phát triển Internet để thay đổi cuộc sống người Việt Nam”, Zalo đã có hành trình dài để mang những sản phẩm chất lượng quốc tế phù hợp nhất đến với người dùng Việt. Giữa làn sóng phát triển mạnh mẽ của công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) trong những năm gần đây, Zalo đang tích cực đẩy mạnh nghiên cứu và cho ra đời những tính năng mới ứng dụng sâu rộng AI. Hiện Zalo có 20 triệu người dùng sử dụng các tính năng AI thông minh trên ứng dụng.

Đáng chú ý, các tính năng AI trên Zalo đang ngày càng phổ biến và đi sâu vào đời sống của người dùng

Đáng chú ý, các tính năng AI trên Zalo đang ngày càng phổ biến và đi sâu vào đời sống của người dùng phải kể đến như Soạn tin nhắn văn bản bằng giọng nói (Dictation), Chuyển tin nhắn thoại thành văn bản, Chuyển tin nhắn văn bản thành giọng nói… Với gần 1 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng trên 60 tuổi, Zalo cũng triển khai nhiều tính năng mới giúp tối ưu trải nghiệm số, đồng hành cùng mọi người dùng để không ai bị bỏ lại trên tiến trình chuyển đổi số ngày nay.

Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, Zalo tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để cùng đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc.