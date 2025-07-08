Zalo nâng cấp một loạt tính năng mới

Cụ thể, với tính năng chuyển khoản ngay trong tin nhắn Zalo giúp người dùng có nhiều sự lựa chọn, chuyển tiền tiện lợi và nhanh chóng. Chỉ cần vài thao tác cơ bản, người dùng có thể chuyển tiền hoàn toàn miễn phí mà không cần nhập số tài khoản.

Tính năng chuyển khoản ngay trong tin nhắn Zalo

Chỉ đơn giản qua 3 bước:

Bước 1: Bấm chuyển khoản từ thông tin tài khoản trong tin nhắn Zalo

Bước 2: Kiểm tra thông tin người nhận, nhập số tiền & chọn ngân hàng chuyển khoản

Bước 3: Xác nhận thông tin & tiến hàng chuyển khoản trên ứng dụng ngân hàng của bạn

Tính năng soạn tin nhắn bằng giọng nói

Để sử dụng, chỉ cần qua 4 bước:

Bước 1: Vào phần “Trò chuyện”

Bước 2: Nhấn vào biểu tượng “Micro”

Bước 3: Chọn “Gửi dạng văn bản”

Bước 4: Bấm để ghi âm và gửi

Với tính năng soạn tin nhắn bằng giọng nói, ngay trong phiên bản mới này, người dùng đã có thể soạn tin nhắn văn bản bằng giọng nói (AI Dictation) bằng cách nâng cấp mô hình AI. Giờ đây, tính năng có thể nghe hiểu tiếng Việt tốt hơn và trả về kết quả có độ chính xác cao hơn đáng kể so với các phiên bản trước.

Tính năng này đặc biệt hiệu quả với người lớn tuổi hoặc người gặp khó khăn khi gõ chữ trên bàn phím điện thoại.

Và hài hước với bộ sticker “Bư mặt ngáo”

Bộ sticker “Bư mặt ngáo”

Song song với các tính năng tiện ích kể trên, Zalo cũng tiếp tục làm phong phú kho sticker cùng bộ sticker mới “Bư mặt ngáo”. Với loạt biểu cảm dễ thương cùng những câu nói đậm chất Gen Z, bộ sticker này hứa hẹn sẽ trở thành “gia vị” mới không thể thiếu trong mỗi cuộc trò chuyện.

Để sử dụng bộ sticker “Bư mặt ngáo” người dùng vào kho sticker Zalo và sử dụng hoàn toàn miễn phí.