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NVIDIA mở mã nguồn AI dự báo thời tiết Earth-2: Dự đoán bão 15 ngày nhanh gấp 60 lần

Hoàng Nam

Hoàng Nam

17:33 | 27/01/2026
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NVIDIA vừa công bố bộ công cụ AI dự báo thời tiết Earth-2 mở miễn phí, cho phép dự báo toàn cầu 15 ngày hoặc cảnh báo bão địa phương chỉ trong vài phút, giảm 90% thời gian tính toán so với siêu máy tính truyền thống

Tại Hội nghị thường niên Hiệp hội khí tượng Mỹ, NVIDIA giới thiệu mô hình Earth-2 miễn phí, lần đầu tiên thế giới có bộ phần mềm AI dự báo thời tiết hoàn chỉnh với mã nguồn mở và tăng tốc phần cứng. Các nhà khoa học, doanh nghiệp khởi nghiệp, nhà phát triển, tập đoàn và cơ quan chính phủ trên toàn cầu có thể tiếp cận công nghệ dự báo thời tiết AI mà trước đây chỉ dành cho các trung tâm siêu máy tính lớn

NVIDIA mở mã nguồn AI dự báo thời tiết Earth-2: Dự đoán bão 15 ngày nhanh gấp 60 lần
Ảnh: NVIDIA

Bộ công cụ Earth-2 cung cấp đầy đủ các mô hình đã huấn luyện sẵn, khung làm việc, công thức tùy chỉnh và thư viện suy luận. Toàn bộ quy trình dự báo từ xử lý dữ liệu quan sát ban đầu đến tạo ra dự báo toàn cầu 15 ngày hoặc cảnh báo bão cục bộ đều chạy nhanh hơn. Giải pháp cho phép các tổ chức vận hành, tinh chỉnh và triển khai hệ thống AI thời tiết trên cơ sở hạ tầng riêng của họ.

Ba mô hình AI mới thay đổi cách dự báo thời tiết

NVIDIA công bố ba mô hình mới thuộc bộ Earth-2. Mô hình đầu tiên là Earth-2 Medium Range, sử dụng kiến trúc Atlas, cho phép dự đoán thời tiết chính xác cao trong khoảng thời gian tới 15 ngày với hơn 70 biến khí tượng bao gồm nhiệt độ, áp suất, gió và độ ẩm. Trên các bộ kiểm tra chuẩn, Atlas vượt trội các mô hình mở hàng đầu hiện có ở những biến dự báo phổ biến nhất của khí tượng.

Mô hình thứ hai Earth-2 Nowcasting dựa trên kiến trúc StormScope, ứng dụng AI sinh tạo để chuyển đổi dự báo quy mô quốc gia thành dự đoán địa phương độ phân giải kilômét cho các cơn bão và thời tiết nguy hiểm từ zero đến sáu giờ tới chỉ trong vài phút. Earth-2 Nowcasting là mô hình đầu tiên vượt qua các mô hình dự báo thời tiết truyền thống dựa trên vật lý trong dự báo lượng mưa ngắn hạn bằng cách mô phỏng trực tiếp động lực học bão. Hệ thống khai thác AI để dự đoán trực tiếp hình ảnh vệ tinh và radar.

Nguồn: NVIDIA

Mô hình thứ ba Earth-2 Global Data Assimilation với kiến trúc HealDA tạo ra điều kiện ban đầu cho dự báo thời tiết, tức là những bức ảnh chụp nhanh bầu khí quyển hiện tại bao gồm nhiệt độ, tốc độ gió, độ ẩm và áp suất không khí tại hàng nghìn vị trí trên toàn cầu. Earth-2 Global Data Assimilation tạo ra điều kiện ban đầu trong vài giây trên GPU thay vì hàng giờ trên siêu máy tính. Khi kết hợp với Earth-2 Medium Range, hệ thống tạo ra dự báo chính xác nhất từ quy trình AI mở.

Các mô hình hiện có trong bộ Earth-2 cũng chạy rất nhanh. Earth-2 CorrDiff sử dụng kiến trúc AI sinh tạo để chuyển đổi dự đoán độ phân giải thấp quy mô lục địa thành trường thời tiết độ phân giải cao quy mô khu vực, cung cấp độ chi tiết cần thiết cho dự báo địa phương nhanh hơn tới 500 lần so với phương pháp truyền thống.

Earth-2 FourCastNet3 mang lại độ chính xác cao cho nhiều biến thời tiết như gió, nhiệt độ và độ ẩm, vượt qua các mô hình tổng hợp thông thường hàng đầu và sánh ngang các phương pháp khuếch tán tốt nhất trong khi tạo ra dự báo nhanh hơn tới 60 lần so với phương pháp khuếch tán.

Ứng dụng thực tế từ Israel đến Trung Quốc

Cơ quan Khí tượng Israel đang sử dụng Earth-2 CorrDiff để tạo dự báo độ phân giải cao tới 8 lần mỗi ngày với việc giảm 90% thời gian tính toán ở độ phân giải 2,5 km. Tiết kiệm thời gian như vậy cho thấy các hệ thống cập nhật nhanh tương tự có thể giảm chi phí cho các nước đang phát triển.

Tại Trung Quốc, tập đoàn năng lượng mặt trời GCL đang vận hành các mô hình Earth-2 trong hệ thống dự đoán quang điện của họ. GCL cho biết dự báo chính xác hơn với chi phí thấp hơn so với dự báo thời tiết số truyền thống. Earth-2 có thể áp dụng cho lập kế hoạch trước một ngày và tích hợp lưới điện tốt hơn cho các trang trại năng lượng mặt trời ở Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Các tổ chức tài chính và công ty bảo hiểm ở Singapore và châu Á có thể khai thác Earth-2 cho phân tích rủi ro khí hậu, định giá và kiểm tra khả năng chịu rủi ro của danh mục đầu tư. S&P Global Energy đang sử dụng Earth-2 CorrDiff để chuyển đổi dữ liệu khí hậu thành mức độ rủi ro từng địa phương, trong khi AXA sử dụng FourCastNet để tạo ra hàng nghìn kịch bản bão giả định, phương pháp có thể điều chỉnh với rủi ro bão nhiệt đới và lũ lụt khắp châu Á ven biển.

Giải pháp cho bão lũ và thời tiết cực đoan ở châu Á

Châu Á chịu mưa gió mùa, thời tiết cực đoan và bão nhiệt đới ngày càng dữ dội, khả năng dự báo ngắn hạn độ phân giải cao của Earth-2 có thể hỗ trợ cảnh báo lũ lụt chính xác hơn ở cấp thành phố, hoạt động cảng và sân bay, cùng ứng phó thiên tai trong đô thị.

Các cơ quan khí tượng khu vực có thể tinh chỉnh các mô hình Earth-2 bằng dữ liệu lịch sử riêng để dự báo chính xác hơn cho từng địa phương mà không cần gửi dữ liệu nhạy cảm ra nước ngoài. Tiềm năng của Earth-2 mở rộng sâu vào chuyển đổi năng lượng châu Á, nơi các nhà điều hành năng lượng mặt trời, gió và thủy điện gặp khó khăn với thời tiết thay đổi thất thường.

Nguồn: NVIDIA

Ngoài quản lý rủi ro, Earth-2 hỗ trợ hoạch định nông nghiệp và y tế công cộng ở các vùng khí hậu nhiệt đới, vì ở đây lượng mưa và nhiệt độ thay đổi chút ít cũng phá vỡ vụ mùa và làm bệnh tật bùng phát. Các cơ quan và doanh nghiệp triển khai Earth-2 trên cơ sở hạ tầng riêng, từ dịch vụ thời tiết quốc gia, nền tảng nông nghiệp thông minh đến bộ y tế xây dựng quy trình dự báo và cảnh báo sớm phù hợp.

Với các mô hình mở có sẵn qua NVIDIA Earth2Studio, Hugging Face và GitHub, các công ty khởi nghiệp công nghệ khí hậu địa phương cũng có thể xây dựng nền tảng rủi ro tùy chỉnh và các mô hình thảm họa mà không cần phát triển AI thời tiết cơ bản từ đầu. Khi Earth-2 tích hợp các mô hình từ Trung tâm Châu Âu về Dự báo Thời tiết Tầm trung, Google và Microsoft, các nhà phát triển châu Á có được bộ công cụ mở thống nhất để thử nghiệm, đo chuẩn và vận hành các hệ thống AI thời tiết phù hợp với địa lý phức tạp và vi khí hậu của khu vực.

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Hà Giang

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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AUD 17605 17878 18455
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CNY 0 3828 3921
EUR 29347 29567 30648
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
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KRW 0 16.9 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 14648 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
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THB 0 734.3 0
TWD 0 820 0
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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KRW 0 0 0
Cập nhật: 30/06/2026 06:45

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Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

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Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

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Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

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Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

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TCL trở thành đối tác của

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BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

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Boeing Đông Nam Á bổ nhiệm Chủ tịch mới

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BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược

YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam