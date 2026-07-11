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Chứng khoán hôm nay 10/7: Giảm điểm cuối tuần, áp lực dồn lên ngân hàng và công nghệ

Đình Tưởng

Đình Tưởng

13:12 | 11/07/2026
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Thị trường chứng khoán 10/7 giảm điểm phiên cuối tuần, VN-Index lùi về 1.828 điểm khi cổ phiếu ngân hàng và công nghệ suy yếu, dòng tiền vẫn thận trọng và chọn lọc cổ phiếu.
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Thị trường chứng khoán giảm điểm khi thanh khoản chưa cải thiện

Chốt phiên giao dịch cuối tuần ngày 10/7, VN-Index giảm 12,36 điểm, tương đương 0,67%, lùi về 1.828,34 điểm. Đây là phiên điều chỉnh thứ hai liên tiếp của thị trường chứng khoán, khi áp lực bán lan rộng ở nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và kéo chỉ số đóng cửa ngay vùng thấp nhất ngày.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 2,91 điểm, tương đương 0,95%, về 303,76 điểm. Rổ VN30 chịu sức ép rõ hơn khi mất 16,29 điểm và lùi về 1.970,82 điểm, với 23 mã giảm, chỉ 5 mã tăng và 2 mã đứng tham chiếu. Sắc đỏ áp đảo toàn thị trường với 449 mã giảm so với 257 mã tăng.

Thanh khoản là yếu tố cần theo dõi trong phiên chứng khoán 10/7. Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 493 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 12.700 tỷ đồng. Nếu tính cả giao dịch thỏa thuận, tổng giá trị trên sàn TP.HCM lên tới 17.013 tỷ đồng, tăng 13,8% so với phiên trước, phần lớn nhờ thương vụ thỏa thuận hơn 1.200 tỷ đồng ở cổ phiếu VIC.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index ngày 10/7
Biểu đồ chứng khoán VN-Index ngày 10/7

Xét cả tuần, VN-Index giảm 1,81% và ghi nhận tuần đi xuống thứ hai liên tiếp. Thanh khoản bình quân vẫn thấp hơn khoảng 23% so với mức trung bình 20 tuần, cho thấy dòng tiền chưa sẵn sàng quay lại. Việc chỉ số đóng cửa dưới đường trung bình động 20 phiên quanh 1.844 điểm phản ánh động lực ngắn hạn đang suy yếu.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng nhưng quy mô đã thu hẹp so với các phiên đầu tuần. Dòng vốn ngoại chuyển hướng mua ròng nhóm dầu khí như BSR và GAS trong bối cảnh giá dầu thế giới biến động mạnh, đồng thời tập trung bán ra ở nhóm công nghệ và ngân hàng.

Dòng tiền phân hóa giữa các nhóm ngành trụ cột

Nhóm ngân hàng trở thành lực cản lớn nhất của chỉ số trong phiên chứng khoán 10/7. Áp lực chốt lời dồn vào VPB, TCB cùng nhiều mã vốn hóa lớn, với mức giảm phổ biến từ 2% đến gần 3%. Cổ phiếu ACB lùi về 22.550 đồng, giảm khoảng 1,1%, trong khi khối ngoại bán ròng khoảng 1 triệu đơn vị và tạo thêm sức ép lên nhóm dẫn dắt. Ở chiều ngược lại, LPB và SSB đi ngược xu hướng chung khi tăng quanh 1,5% đến 2% và giữ vai trò nâng đỡ.

Nhóm bất động sản lại tạo điểm cân bằng cho thị trường. VIC tăng nhẹ 0,9% và thu hút giao dịch thỏa thuận quy mô lớn từ khối ngoại, góp phần hạn chế đà giảm của chỉ số chung. Dù vậy, sự phân hóa vẫn hiện diện khi VRE lùi bước cùng nhịp điều chỉnh của nhóm vốn hóa lớn. Chứng khoán MB duy trì quan điểm tích cực với VRE, CII và DXG cho giai đoạn 2026-2027, dựa trên lợi thế quỹ đất và nhu cầu ở thực.

Nhóm chứng khoán chịu điều chỉnh cùng nhịp với thị trường chung. Dịch vụ tài chính nằm trong số các ngành giảm mạnh nhất, dù thanh khoản vẫn tập trung ở một số mã đầu ngành. VIX dẫn đầu toàn thị trường về khối lượng khớp lệnh, phản ánh dòng tiền đầu cơ vẫn hiện diện quanh nhóm môi giới trước mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II.

Các cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay đa phần giảm sâu.
Các cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay đa phần giảm sâu.

Nhóm bán lẻ và tiêu dùng giao dịch kém sắc. MWG nằm trong số các mã kéo giảm chỉ số với mức mất giá từ 2% đến gần 3%. Mặt bằng định giá của nhiều cổ phiếu bán lẻ đã lùi về vùng hấp dẫn hơn so với trung bình lịch sử sau chuỗi điều chỉnh, mở ra cơ hội tích lũy cho nhà đầu tư trung hạn khi mùa công bố lợi nhuận tới gần. Ở chiều tích cực, VNM tăng giá và trở thành một trong những trụ đỡ hiếm hoi của phiên.

Nhóm logistics và cảng biển tiếp tục trạng thái phân hóa. Gemadept vẫn thu hút sự chú ý khi Chứng khoán Rồng Việt đưa ra giá mục tiêu 90.300 đồng cho cổ phiếu GMD, dựa trên kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận trên 20% trong năm 2026 nhờ cảng nước sâu Gemalink và lộ trình tăng giá dịch vụ xếp dỡ. Hải An với mã HAH duy trì câu chuyện mở rộng đội tàu container, cho thấy nhà đầu tư đang chọn lọc theo triển vọng riêng của từng doanh nghiệp thay vì mua vào trên diện rộng.

Chuyển đổi số và câu chuyện công nghệ dẫn dắt kỳ vọng trung hạn

Cổ phiếu công nghệ là tâm điểm của phiên chứng khoán 10/7 khi FPT giảm từ 2% đến gần 3% và đứng đầu danh sách bán ròng của khối ngoại. Diễn biến của FPT phần nào phản ánh tâm lý thận trọng của dòng vốn quốc tế với nhóm tăng nóng thời gian qua, dù giới phân tích vẫn đánh giá cao câu chuyện tăng trưởng dài hạn gắn với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng số.

Bối cảnh công nghệ toàn cầu cũng chi phối tâm lý nhà đầu tư trong nước. Samsung Electronics vừa công bố lợi nhuận hoạt động quý II tăng gấp nhiều lần cùng kỳ nhờ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo thúc đẩy nhu cầu chip nhớ. Kết quả đó củng cố kỳ vọng về chu kỳ tăng trưởng của ngành bán dẫn, lĩnh vực có liên hệ chặt chẽ với chuỗi cung ứng điện tử và các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.

Xu hướng số hóa tiếp tục là mạch dẫn quan trọng cho thị trường chứng khoán trong trung hạn. Dòng tiền vẫn ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững và câu chuyện tăng trưởng gắn với kinh tế số, từ phần mềm, dữ liệu tới hạ tầng viễn thông. Kỳ vọng nâng hạng thị trường từ tháng 9/2026 và tiến trình vận hành hệ thống giao dịch mới cũng hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư.

Về góc nhìn kỹ thuật, phần lớn công ty chứng khoán cho rằng VN-Index có thể tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.810 điểm, tương ứng đường trung bình động 100 phiên, trước khi tìm lại xu hướng tích cực hơn. Chứng khoán ASEAN khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình, hạn chế mua đuổi và giao dịch trong biên độ 1.840 đến 1.870 điểm.

Theo chuyên gia của Chứng khoán Kiến Thiết, nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro và kiên nhẫn chờ VN-Index kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.810 điểm trước khi tìm tín hiệu cho vị thế mua mới. Trong ngắn hạn, chiến lược chọn lọc cổ phiếu theo triển vọng lợi nhuận quý II và câu chuyện chuyển đổi số là hướng đi phù hợp khi thị trường chung vẫn thiếu động lực bứt phá.

chứng khoán hôm nay thị trường phân hoá Cổ phiếu công nghệ Cổ phiếu ngân hàng dòng tiền phân hóa VN-Index

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,690 14,990
Kim TT/AVPL 14,500 14,900
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,900
Nguyên Liệu 99.99 13,400 13,600
Nguyên Liệu 99.9 13,350 13,550
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 14,400
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 14,350
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 14,330
Cập nhật: 11/07/2026 15:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Hà Nội - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Miền Tây - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Tây Nguyên - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Cập nhật: 11/07/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,690 14,990
Miếng SJC Nghệ An 14,690 14,990
Miếng SJC Thái Bình 14,690 14,990
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,550 ▲50K 14,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,550 ▲50K 14,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,550 ▲50K 14,900
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 14,090 14,790
Trang sức 99.99 14,100 14,800
Cập nhật: 11/07/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,469 14,992
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,469 14,993
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,464 1,494
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,464 1,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,439 1,474
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,941 145,941
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,911 110,711
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,592 100,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,273 90,073
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,293 86,093
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,822 61,622
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Cập nhật: 11/07/2026 15:00
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Cập nhật: 11/07/2026 15:00
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Cập nhật: 11/07/2026 15:00
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