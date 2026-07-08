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Chứng khoán hôm nay 8/7: VN-Index tăng hơn 5 điểm, công nghệ điều chỉnh

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22:17 | 08/07/2026
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Chứng khoán hôm nay 8/7, VN-Index tăng 5,45 điểm lên 1.853,70 điểm nhờ cổ phiếu dầu khí và ngân hàng, công nghệ giảm sâu, khối ngoại bán ròng gần 584 tỷ đồng.
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Chứng khoán hôm nay 7/7: VN-Index đảo chiều tăng nhờ ngân hàng và chứng khoán Chứng khoán hôm nay 7/7: VN-Index đảo chiều tăng nhờ ngân hàng và chứng khoán

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên 8/7 với sắc xanh khi lực cầu quay lại trong phiên chiều. VN-Index tăng 5,45 điểm, tương đương 0,29%, lên 1.853,70 điểm. Chỉ số có thời điểm giảm hơn 5 điểm đầu phiên trước khi bật lên hơn 12 điểm, sau đó thu hẹp đà tăng và giữ sắc xanh tới khi đóng cửa.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 6,65 điểm lên 300,39 điểm. UPCoM-Index tăng 0,62 điểm lên 128,01 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 662 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 17.100 tỷ đồng, trong đó giao dịch khớp lệnh chiếm hơn 547 triệu đơn vị. Rổ VN30 kết phiên với 19 mã tăng, 3 mã đứng giá và 8 mã giảm.

Diễn biến điểm số cho thấy sự phân hóa rõ giữa các nhóm ngành. Nhóm đóng góp tích cực nhất cho VN-Index gồm BSR, VIC, VPL, VCB, GAS, MBB, CTG, MWG, VNM và VPB, cộng chung khoảng 5 điểm. Ở chiều ngược lại, LPB, FPT, TCX, MCH, GEE, HDB, VCK, TCB, VRE và VJC lấy đi khoảng 2,2 điểm.

Bảng điện thị trường chứng khoán hôm nay 8/7 với VN-Index tăng điểm
Bảng điện thị trường chứng khoán hôm nay 8/7 với VN-Index tăng điểm

Dầu khí và ngân hàng giữ nhịp, công nghệ kéo lùi chỉ số

Nhóm năng lượng dẫn đầu đà tăng với mức 2,38%. Dòng tiền tập trung vào BSR, PLX, PVS, PVT, PVC, TMB, POS, PVB và TD6. Ở chiều giảm có PVD, VIP và PEQ. Đà tăng của nhóm dầu khí bám sát diễn biến giá dầu thế giới khi Brent lên khoảng 74 USD/thùng và WTI quanh 70 USD/thùng sau thông tin căng thẳng tại eo biển Hormuz.

BSR giữ vai trò trụ đỡ sau khi công bố sơ bộ kết quả kinh doanh sáu tháng đầu năm với doanh thu hợp nhất 100.922 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế 12.636 tỷ đồng, gấp gần bảy lần. Kết quả vượt xa chỉ tiêu lợi nhuận cả năm giúp cổ phiếu thu hút dòng tiền.

Nhóm ngân hàng tăng 0,33% và giữ vai trò trụ đỡ chính cho chỉ số. Sắc xanh lan tỏa ở VCB, BID, CTG, VPB, MBB, STB, ACB, TPB và EIB. Ở chiều ngược lại, TCB, LPB, HDB và MSB điều chỉnh nhẹ. MBB thông báo chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%, ngày đăng ký cuối cùng 10/7 và dự kiến thanh toán từ 17/7.

Nhóm chứng khoán gần như đi ngang với mức giảm 0,03%. Chiều giảm gồm HCM, VND, MBS, FTS, BSI, ORS, CTS, VDS và AGR. Chiều tăng có SSI, VCI, SHS, DSE, ABW và DSC. Sự phân hóa diễn ra sau phiên tăng mạnh 2,69% của nhóm môi giới trong ngày 7/7, khi dòng tiền phản ánh kỳ vọng vào mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II và triển vọng nâng hạng thị trường.

Công nghệ trở thành nhóm gây áp lực lớn nhất khi chỉ số ngành giảm 1,33%, lùi về 166,75 điểm. FPT giảm 1,5% xuống 72.100 đồng và dẫn đầu thanh khoản với hơn 6,74 triệu cổ phiếu, trở thành yếu tố chính kéo chỉ số ngành đi xuống. GEE giảm 1,4% về 84.800 đồng, trong khi SGT giảm 2,21%, TYA giảm 2,08% và ELC giảm 0,3%.

Ở chiều tăng của nhóm công nghệ, CMG tăng 0,37%, ITD tăng 1,66%, HPT tăng 1,05% và ST8 tăng 1,72%. Một số mã vốn hóa nhỏ tăng mạnh hơn như DHP tăng 4,08%, POT tăng 4,52%, SRB tăng 6,25% và TGP tăng 13,43%, song thanh khoản phần lớn ở mức thấp nên chưa tạo sức lan tỏa cho toàn ngành.

Diễn biến của FPT và nhóm phần mềm phản ánh nhịp chốt lời ngắn hạn sau giai đoạn tăng, trong bối cảnh dòng tiền vẫn ưu tiên các doanh nghiệp gắn với câu chuyện chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng số. Áp lực từ cổ phiếu công nghệ toàn cầu đêm 7/7, khi Nasdaq giảm 1,16%, cũng tác động tới tâm lý giao dịch trong nước.

Bất động sản và bán lẻ tích cực, khối ngoại trở lại bán ròng

Chứng khoán hôm nay 8/7: VN-Index tăng hơn 5 điểm, công nghệ điều chỉnh

Nhóm bất động sản duy trì đà hồi phục với chỉ số ngành dừng tại 151,67 điểm, tăng 0,33% so với phiên trước. Dòng tiền vào các cổ phiếu tăng giá đạt khoảng 1.508,6 tỷ đồng, cao gấp hơn 2,3 lần so với 637,2 tỷ đồng ở nhóm giảm giá, cho thấy lực cầu chiếm ưu thế. Sắc xanh xuất hiện ở VIC, KSF, NVL, KBC, KDH, DXG, PDR, SJS, SNZ và DIG.

Chiều điều chỉnh của nhóm bất động sản gồm VHM, VRE, VPI, IDC và TAL. Sự phân hóa cho thấy nhà đầu tư chọn lọc theo câu chuyện riêng của từng doanh nghiệp thay vì mua vào trên diện rộng.

Nhóm bán lẻ giao dịch tích cực với mức tăng 1,2%, dẫn dắt bởi MWG, PNJ, DGW, HHS, SVC, VVS và PSD. Chiều giảm gồm FRT, HUT, CTF, C69 và SHN. PNJ là tâm điểm khi đảo chiều tăng khoảng 2,4% lên 52.000 đồng sau ba phiên giảm sàn liên tiếp, thanh khoản bùng nổ với hơn 25 triệu cổ phiếu và dẫn đầu giá trị giao dịch toàn sàn.

Diễn biến của PNJ gắn với vụ việc tại công ty con P-Lab. Chứng khoán FPT giảm tỷ lệ cho vay ký quỹ đối với cổ phiếu PNJ từ 50% về 30% kể từ 8/7. Ở nhóm bán lẻ điện máy, lãnh đạo Thế Giới Di Động mua thành công hơn 700.000 cổ phiếu MWG theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Nhóm logistics tiếp tục phân hóa theo triển vọng riêng của từng doanh nghiệp cảng biển và vận tải. Nhà đầu tư giữ trạng thái chọn lọc, ưu tiên các mã có kế hoạch mở rộng năng lực vận tải và nền tảng kết quả kinh doanh ổn định. [Cần bổ sung diễn biến cụ thể một số mã logistics phiên 8/7 từ bảng giá MBS hoặc SSI].

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài trở lại bán ròng gần 584 tỷ đồng trên toàn thị trường sau phiên mua ròng nhẹ liền trước. Lực bán tập trung vào PNJ khoảng 215 tỷ đồng, MSN khoảng 185 tỷ đồng, VHM khoảng 132 tỷ đồng, VPB khoảng 123 tỷ đồng và TCB khoảng 112 tỷ đồng. Ở chiều mua, VNM dẫn đầu với hơn 120 tỷ đồng, theo sau là MBB hơn 100 tỷ đồng, VIC, MWG, CTG và ACB.

Nền tảng vĩ mô tiếp tục hỗ trợ thị trường khi tăng trưởng GDP quý II đạt 8,39% và sáu tháng đầu năm đạt 8,18%, mức cao trong khoảng hai thập kỷ. Trọng tâm dòng tiền giai đoạn tới dịch chuyển sang mùa công bố kết quả kinh doanh quý II, yếu tố được nhiều nhóm phân tích xem là chất xúc tác quan trọng của tháng 7.

Xét về kỹ thuật, việc VN-Index giữ trên đường trung bình động 20 phiên quanh vùng 1.830-1.835 điểm rồi bật lại giúp tâm lý ổn định hơn. Vùng 1.860-1.865 điểm, tương ứng đường trung bình động 50 phiên, trở thành kháng cự gần cần chinh phục. Thanh khoản duy trì ở mức thấp cho thấy dòng tiền còn thận trọng và chờ thêm tín hiệu xác nhận.

Kết phiên, năm cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE gồm HAS tăng 7%, BFC tăng 6,96%, HSL tăng 6,95%, TVS tăng 6,92% và C32 tăng 6,84%. Năm cổ phiếu giảm sâu nhất gồm VPG giảm 7%, CLW giảm 6,98%, TVT giảm 6,98%, PNC giảm 6,96% và VCF giảm 6,95%.

Chứng khoán hôm nay 8/7 chứng khoán hôm nay VN-Index Cổ phiếu công nghệ Cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu bất động sản cổ phiếu dầu khí khối ngoại bán ròng

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Giá vàngTỷ giá

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Đâu là điểm đến được yêu thích nhất tại Việt Nam trên nền tảng Agoda

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Bắc Kinh sẽ tổ chức Hội nghị Robot thế giới 2026 với hơn 2.000 sản phẩm công nghệ

Hạ tầng số là

Hạ tầng số là 'chìa khóa' để kinh tế tầm thấp cất cánh

Khoa học

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Cảm biến lượng tử kim cương phát hiện lãng phí điện năng trong nhà máy

Cảm biến lượng tử kim cương phát hiện lãng phí điện năng trong nhà máy

Đại học Thái Nguyên đặt ngưỡng riêng cho ngành bán dẫn, cao hơn các ngành khác 6,5 điểm

Đại học Thái Nguyên đặt ngưỡng riêng cho ngành bán dẫn, cao hơn các ngành khác 6,5 điểm

Cập nhật điểm thi đánh giá năng lực năm 2026 của các trường Công an

Cập nhật điểm thi đánh giá năng lực năm 2026 của các trường Công an

Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII phải đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII phải đáp ứng yêu cầu phát triển mới

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Chuỗi Hội nghị 'Phát hành chứng khoán - Động lực cho tăng trưởng kinh tế' lan tỏa các quy định mới tới cộng đồng doanh nghiệp

Xây dựng thị trường lao động hiện đại, lấy nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển

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Bee Laundry, cửa hàng giặt sấy thông minh của LG chính thức mở tại Hà Nội

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Bentley Torcal, xe điện đầu tiên của hãng sẽ ra mắt ngày 23/9 tại London

Bentley Torcal, xe điện đầu tiên của hãng sẽ ra mắt ngày 23/9 tại London

VinFast đồng loạt điều chỉnh giá ô tô điện, VF 9 giảm tới 170 triệu đồng

VinFast đồng loạt điều chỉnh giá ô tô điện, VF 9 giảm tới 170 triệu đồng

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VinFast VF 2 ra mắt thị trường Việt Nam, giá từ 188 triệu đồng

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Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

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