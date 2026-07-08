Đấu giá tên miền '.vn': Khẳng định giá trị tài sản số trong nền kinh tế số

Tên miền ".vn" có thể được sử dụng trên website, email, các kênh truyền thông, bán hàng và chăm sóc khách hàng trực tuyến, góp phần tăng mức độ nhận diện, uy tín và sự hiện diện chính thức của chủ thể trên không gian mạng Việt Nam.

Theo thống kê, đã có 67 tên miền được đấu giá thành công với tổng giá trị hơn 1,535 tỷ đồng, cao gấp khoảng 2,3 lần tổng mức giá khởi điểm. Trong đó, đợt đấu giá thứ nhất ghi nhận 37 tên miền được đấu giá thành công với giá trị tăng khoảng 2,7 lần so với giá khởi điểm; đợt thứ hai có thêm 30 tên miền được đấu giá thành công với tổng giá trị gần gấp đôi giá khởi điểm.

Nhiều tên miền đạt mức trả giá cao như ok.vn (109 triệu đồng), hi.vn (60 triệu đồng), f5.vn (36 triệu đồng) hay 3m.vn (22 triệu đồng). Đây đều là những tên miền ngắn, dễ ghi nhớ, có khả năng nhận diện cao và phù hợp để phát triển thương hiệu, nền tảng số hoặc các dịch vụ trực tuyến.

Tài nguyên Internet được khai thác theo cơ chế thị trường

Việc đấu giá thành công nhiều tên miền có giá trị cho thấy tài nguyên Internet quốc gia đang từng bước được phân bổ theo cơ chế công khai, minh bạch và cạnh tranh. Đây cũng là một trong những nội dung mới của Luật Viễn thông năm 2023 khi cho phép quyền sử dụng tên miền quốc gia ".vn" được chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn, để thừa kế theo quy định của pháp luật, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt nhằm bảo đảm lợi ích công cộng và an toàn pháp lý.

Khung pháp lý này góp phần xác lập rõ hơn giá trị của tên miền ".vn" không chỉ dưới góc độ kỹ thuật mà còn như một loại tài sản có giá trị kinh tế, thương mại và thương hiệu. Đây là cơ sở để thị trường tên miền vận hành theo hướng chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và tổ chức khai thác hiệu quả tài nguyên số trong quá trình phát triển.

Kết quả đấu giá chỉ phản ánh giá trị ban đầu mà thị trường sẵn sàng chi trả để sở hữu quyền sử dụng tên miền. Giá trị thực sự của tên miền sẽ được quyết định trong quá trình khai thác và phát triển.

Khi được sử dụng làm địa chỉ website chính thức, hệ thống thư điện tử, nền tảng thương mại điện tử, dịch vụ trực tuyến hay hệ sinh thái nội dung số, tên miền sẽ trở thành điểm nhận diện của thương hiệu trên không gian mạng. Cùng với sự phát triển của doanh nghiệp và sự gia tăng niềm tin từ người dùng, giá trị của tên miền cũng tiếp tục được tích lũy theo thời gian.

Ngược lại, nếu chỉ được nắm giữ mà không đưa vào khai thác, tên miền khó phát huy hết giá trị kinh tế cũng như hiệu quả sử dụng của tài nguyên Internet quốc gia.

Góp phần thúc đẩy phát triển thương hiệu Việt trên môi trường số

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, tên miền ".vn" ngày càng khẳng định vai trò là hạ tầng nhận diện quan trọng của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên Internet. So với nhiều không gian tên miền quốc tế, ".vn" có lợi thế gắn với thị trường Việt Nam, tạo sự tin cậy đối với người sử dụng trong nước và thể hiện sự hiện diện chính thức của chủ thể trên không gian mạng quốc gia.

Đối với doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp phát triển sản phẩm và dịch vụ hướng tới người tiêu dùng trong nước, việc sở hữu một tên miền ".vn" ngắn gọn, dễ nhớ không chỉ giúp nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu mà còn tạo lợi thế trong hoạt động tiếp thị, thương mại điện tử và cung cấp dịch vụ số.

Việc đấu giá quyền sử dụng tên miền ".vn" được đánh giá là bước đi phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tài nguyên Internet quốc gia theo nguyên tắc công khai, minh bạch và bình đẳng.

Theo kế hoạch, các đợt đấu giá tên miền ".vn" sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới, mở rộng cơ hội tiếp cận các tên miền có giá trị cho doanh nghiệp và người dân, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển thương hiệu số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam.

Theo thông báo của Trung tâm Internet Việt Nam, sau khi kết quả đấu giá được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định. Đối với đợt đấu giá thứ hai năm 2026, thời hạn nộp tiền trúng đấu giá là đến hết ngày 14/7/2026.