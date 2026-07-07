Lịch World Cup 2026 ngày 8/7: Colombia đối đầu Thụy Sĩ

Thụy Sĩ sẽ chạm trán Colombia ở vòng 16 đội World Cup 2026 lúc 3 giờ sáng ngày 8/7. Đây được xem là một trong những cặp đấu cân bằng nhất của vòng knock-out khi cả hai đều đứng đầu bảng sau giai đoạn vòng bảng.

Thụy Sĩ giành 7 điểm để dẫn đầu bảng B, trong khi Colombia cũng có 7 điểm và xếp trên Bồ Đào Nha tại bảng K. Ở vòng 32 đội, Colombia vượt qua Ghana với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng sớm, đồng thời không để đối thủ tung ra cú sút trúng đích nào.

Đội bóng Nam Mỹ đang gây ấn tượng với lối chơi tốc độ và hàng phòng ngự chắc chắn khi mới để thủng lưới một bàn sau bốn trận. Tuy nhiên, hiệu quả dứt điểm vẫn là vấn đề khi Colombia mới ghi 5 bàn, dù các chân sút như Luis Diaz, Luis Suarez, James Rodriguez hay Jhon Arias tạo ra nhiều cơ hội.

World Cup 2026: Thụy Sĩ chạm trán Colombia. Ảnh: Khelnow

Bên kia chiến tuyến, Thụy Sĩ đánh bại Algeria 2-0 để góp mặt ở vòng 16 đội. Đoàn quân của HLV Murat Yakin đã ghi 8 bàn và nhận 3 bàn thua từ đầu giải. Tuy nhiên, Colombia được xem là thử thách lớn nhất của đại diện châu Âu kể từ đầu World Cup 2026.

Lịch sử cũng không ủng hộ Thụy Sĩ khi đội bóng này chưa từng vào tứ kết World Cup kể từ năm 1954. Trong khi đó, Colombia từng góp mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất tại World Cup 2014. Qua bốn lần đối đầu trước đây, Colombia thắng hai, hòa một và chỉ thua một trận trước Thụy Sĩ.

Với tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, Colombia được dự đoán sẽ giành quyền vào tứ kết. Tuy nhiên, trước lối chơi kỷ luật của Thụy Sĩ, chiến thắng nhiều khả năng chỉ đến với đại diện Nam Mỹ sau 120 phút thi đấu.

Thời gian thi đấu: 3 giờ sáng ngày 8/7 (giờ Việt Nam)