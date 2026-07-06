Kết quả World Cup 2026 ngày 6/7: Na Uy loại Brazil, Anh vượt Mexico

Haaland lập cú đúp, Na Uy gây địa chấn trước Brazil

Brazil trở thành đội bóng lớn tiếp theo dừng bước tại World Cup 2026 sau thất bại 1-2 trước Na Uy ở vòng 1/8. Hai bàn thắng của Erling Haaland trong hơn 10 phút cuối trận giúp đại diện Bắc Âu lần đầu tiên giành quyền vào tứ kết ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Được đánh giá cao hơn, Brazil chủ động kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự tổ chức chặt chẽ của Na Uy. Cơ hội mở tỷ số rõ rệt nhất đến ở phút 36 khi trọng tài, sau khi tham khảo VAR, xác định Kristoffer Ajer phạm lỗi với Matheus Cunha trong vòng cấm. Tuy nhiên, Bruno Guimaraes không thể đánh bại thủ thành Orjan Nyland trên chấm phạt đền.

Sau giờ nghỉ, Brazil tiếp tục duy trì sức ép nhưng vẫn bế tắc trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của đối thủ. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 79 khi Antonio Nusa thực hiện đường tạt chính xác để Haaland đánh đầu mở tỷ số.

World Cup 2026: Halaand tỏa sáng đưa Na Uy bước tiếp vào bán kết

Bàn thua buộc đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti phải đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, khoảng trống phía sau hàng thủ nhanh chóng bị Na Uy khai thác. Phút 90, Haaland tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Brazil để hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 2-0 và vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải với bảy pha lập công.

Những nỗ lực của Brazil chỉ giúp họ có bàn rút ngắn cách biệt ở phút bù giờ. Neymar thực hiện thành công quả phạt đền sau tình huống Casemiro mang về, nhưng thời gian còn lại không đủ để Selecao tạo nên cuộc lội ngược dòng.

Thất bại khiến Brazil phải chia tay World Cup ngay từ vòng 1/8, trong khi Na Uy tiếp tục viết nên hành trình lịch sử với lần đầu góp mặt ở tứ kết.

Anh thắng nghẹt thở Mexico, hẹn Na Uy ở tứ kết

Ở trận đấu còn lại của vòng 1/8, tuyển Anh vượt qua Mexico với tỷ số 3-2 trong trận cầu giàu kịch tính trên sân Azteca để giành quyền đối đầu Na Uy tại tứ kết.

Trận đấu khởi tranh muộn một giờ do ảnh hưởng của thời tiết. Sau quãng thời gian nhập cuộc thận trọng, Anh bất ngờ tăng tốc và liên tiếp ghi hai bàn chỉ trong ít phút. Phút 36, Jude Bellingham đánh đầu mở tỷ số từ đường kiến tạo của Bukayo Saka. Hai phút sau, tiền vệ này tiếp tục lập công sau pha phối hợp với Harry Kane, giúp Tam sư dẫn trước 2-0. Mexico không mất nhiều thời gian để đáp trả. Phút 42, Julian Quinones tận dụng tình huống bóng chết để rút ngắn tỷ số xuống 1-2, tạo thế trận hấp dẫn trước giờ nghỉ.

World Cup 2026: Tuyển Anh đi tiếp sau trận thắng kịch tính trước Mexico

Hiệp hai diễn ra với nhiều biến động. Phút 54, Anh chỉ còn 10 người sau khi Jarell Quansah nhận thẻ đỏ từ quyết định của VAR. Dù chơi thiếu người, Tam sư vẫn gia tăng cách biệt khi Harry Kane thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 60.

Tuy nhiên, chỉ chín phút sau, Mexico cũng được hưởng phạt đền và Raul Jimenez không bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số còn 2-3. Trong hơn 20 phút cuối trận cùng thời gian bù giờ, đội chủ nhà liên tục gia tăng sức ép nhưng vấp phải hàng phòng ngự kiên cường của tuyển Anh và sự xuất sắc của thủ môn Jordan Pickford.

Giữ vững lợi thế đến hết trận, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel giành vé vào tứ kết. Cuộc đối đầu giữa Anh và Na Uy hứa hẹn sẽ trở thành một trong những trận đấu đáng chú ý nhất của vòng tám đội mạnh nhất World Cup 2026.