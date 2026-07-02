Kết quả World Cup 2026 ngày 2/7: Anh, Bỉ và Mỹ cùng giành vé vòng 1/8

Anh ngược dòng trước CHDC Congo nhờ cú đúp của Harry Kane

Tại vòng loại trực tiếp World Cup 2026, Đội tuyển Anh vượt qua CHDC Congo với tỷ số 2-1 để giành quyền vào vòng 1/8 sau màn lội ngược dòng đầy khó khăn.

Đại diện châu Phi tạo bất ngờ ngay từ những phút đầu khi Cipenga tận dụng cơ hội ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 7. Sau bàn thua sớm, tuyển Anh đẩy cao đội hình nhưng liên tục gặp khó trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của đối thủ cùng phong độ ấn tượng của thủ môn Mpasi.

World Cup 2026: Harry Kane tỏa sáng với một cú đúp đẳng cấp

Bước ngoặt xuất hiện khi HLV Thomas Tuchel điều chỉnh nhân sự. Anthony Gordon được tung vào sân và lập tức tạo ảnh hưởng với hai đường kiến tạo chính xác. Harry Kane tận dụng thành công cả hai cơ hội ở các phút 75 và 86 để hoàn tất cú đúp, giúp "Tam sư" ngược dòng giành chiến thắng 2-1.

Với kết quả này, tuyển Anh giành quyền góp mặt ở vòng 1/8 và sẽ chạm trán đồng chủ nhà Mexico.

Bỉ tạo màn ngược dòng kịch tính trước Senegal

Bỉ ghi ba bàn trong giai đoạn cuối trận để đánh bại Senegal 3-2 sau 120 phút, qua đó giành tấm vé đi tiếp theo kịch bản đầy cảm xúc.

Senegal kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian và vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Habib Diarra và Ismaila Sarr. Khi trận đấu chỉ còn ít phút, đội bóng châu Phi vẫn nắm lợi thế lớn để tiến vào vòng 1/8.

World Cup 2026: Bỉ lội ngược dòng trước Senegal để đặt chân vào vòng 1/8

Tuy nhiên, những sự thay đổi của HLV Rudi Garcia đã giúp Bỉ xoay chuyển cục diện. Romelu Lukaku rút ngắn cách biệt ở phút 86 trước khi Youri Tielemans đánh đầu gỡ hòa chỉ ba phút sau đó, đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Đúng thời điểm hai đội chuẩn bị bước vào loạt sút luân lưu, VAR xác định Senegal phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 m ở phút 120+5, Tielemans dứt điểm chính xác, hoàn tất cú đúp và mang về chiến thắng 3-2 cho "Quỷ đỏ". Bỉ chính thức giành vé vào vòng 1/8 sau một trong những cuộc ngược dòng đáng chú ý nhất từ đầu giải.

Mỹ thắng thuyết phục dù thi đấu thiếu người

Đội tuyển Mỹ đánh bại Bosnia & Herzegovina 2-0 để ghi tên vào vòng 1/8, bất chấp việc phải chơi thiếu người trong hơn 30 phút cuối trận.

Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Folarin Balogun nhiều lần tạo ra cơ hội trước khi khai thông thế bế tắc ở phút 45 bằng pha dứt điểm sau đường kiến tạo của Malik Tillman.

World Cup 2026: Mỹ thắng thuyết phục trước Bosnia

Sang hiệp hai, Balogun nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 64 sau khi trọng tài tham khảo VAR. Dù mất người, Mỹ vẫn duy trì thế trận chắc chắn và không để Bosnia tận dụng lợi thế quân số.

Phút 82, Malik Tillman thực hiện cú đá phạt đẹp mắt, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội bóng xứ cờ hoa. Kết quả này đưa Mỹ vào vòng 1/8, nơi họ sẽ đối đầu với Bỉ trong cuộc so tài diễn ra vào ngày 7/7.