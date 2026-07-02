Lịch World Cup 2026 ngày 3/7: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ đối mặt thử thách

Tây Ban Nha quyết nối dài chuỗi bất bại trước tuyển Áo

Một trong những ứng viên hàng đầu cho ngôi vương World Cup 2026 Tây Ban Nha bước vào cuộc đối đầu với Áo lúc 2h ngày 3/7 (giờ Việt Nam). Sau trận hòa không bàn thắng trước Cabo Verde ở lượt mở màn, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente nhanh chóng lấy lại phong độ khi thắng đậm Saudi Arabia 4-0 trước khi vượt qua Uruguay 1-0 để dẫn đầu bảng H.

Điểm tựa lớn nhất của La Roja là hệ thống phòng ngự chắc chắn. Đội bóng xứ bò tót khép lại vòng bảng mà chưa phải nhận bàn thua nào, đồng thời duy trì chuỗi 34 trận bất bại trên mọi đấu trường nếu không tính các trận thua trên loạt sút luân lưu. Hàng công cũng cho thấy dấu hiệu khởi sắc với sự tỏa sáng của tài năng trẻ Lamine Yamal.

World Cup 2026: Tây Ban Nha đụng độ Áo. Ảnh: Khelnow

Trong khi đó, Áo trở lại vòng đấu loại trực tiếp World Cup sau 72 năm chờ đợi. Đội bóng của HLV Ralf Rangnick vượt qua vòng bảng nhờ chiến thắng trước Jordan, trận hòa giàu cảm xúc với Algeria và chỉ chịu thất bại trước Argentina.

Lối chơi pressing quyết liệt cùng nền tảng thể lực tốt được kỳ vọng sẽ giúp Áo gây nhiều khó khăn cho Tây Ban Nha. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về đại diện bán đảo Iberia khi họ thắng 4 và hòa 1 trong 5 lần gặp gần nhất. Nếu duy trì sự chắc chắn nơi hàng thủ và hiệu quả trong khâu dứt điểm, Tây Ban Nha có nhiều cơ hội giành vé đi tiếp.

Thời gian thi đấu: 2 giờ sáng ngy 3/7 (giờ Việt Nam)

Bồ Đào Nha chờ lời đáp từ Ronaldo trước Croatia

Một trong những trận đấu đáng chú ý nhất vòng 1/16 là màn so tài giữa Bồ Đào Nha và Croatia. Tâm điểm tiếp tục hướng về Cristiano Ronaldo, người đã lập kỷ lục ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp nhưng vẫn chưa tạo được ảnh hưởng lớn trong lối chơi của đội tuyển.

Sau cú đúp vào lưới Uzbekistan, Ronaldo trải qua hai trận đấu không thật sự nổi bật trước CHDC Congo và Colombia. Dù vậy, tiền đạo kỳ cựu vẫn là điểm đến quan trọng trong các pha tấn công và luôn thu hút sự tập trung của hàng thủ đối phương.

World Cup 2026: Bồ Đào Nha chạm trán Croatia. Ảnh: Khelnow

Croatia xác định nhiệm vụ hàng đầu là hạn chế không gian hoạt động của Ronaldo. Kinh nghiệm của Luka Modric, Ivan Perisic cùng sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ giúp đại diện Balkan thêm tự tin sau giai đoạn khởi đầu chưa như ý.

Ở chiều ngược lại, Bồ Đào Nha vẫn sở hữu chiều sâu lực lượng đáng nể với Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Joao Neves hay Rafael Leao. Ngay cả khi Ronaldo bị phong tỏa, đội bóng của HLV Roberto Martinez vẫn có đủ phương án tạo khác biệt bằng chất lượng của hàng tiền vệ và khả năng tạo đột biến từ tuyến hai.

Thời gian thi đấu: 6 giờ sáng ngày 3/7 (giờ Việt Nam)

Thụy Sĩ và Algeria tạo nên cuộc đấu cân bằng

Cuộc chạm trán giữa Thụy Sĩ và Algeria lúc 10h ngày 3.7 được đánh giá là một trong những cặp đấu cân bằng nhất vòng 1/16.

Algeria giành quyền đi tiếp sau khi vượt qua giai đoạn vòng bảng đầy thử thách. Đại diện Bắc Phi thua Argentina ở trận ra quân nhưng kịp đánh bại Jordan và cầm hòa Áo để góp mặt trong nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

World Cup 2026: Thụy Sĩ so tài cùng Algeria. Ảnh: Khelnow

Bên kia chiến tuyến, Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện hình ảnh ổn định vốn có. Sau trận hòa Qatar, đội bóng châu Âu liên tiếp đánh bại Bosnia & Herzegovina và chủ nhà Canada để đứng đầu bảng B. Đội hình đồng đều, khả năng tổ chức tốt cùng hàng thủ vững chắc dưới sự chỉ huy của Manuel Akanji giúp Thụy Sĩ duy trì chuỗi 9 trận bất bại ở các giải đấu chính thức.

Dù Thụy Sĩ được đánh giá nhỉnh hơn về kinh nghiệm và sự ổn định, Algeria vẫn cho thấy khả năng tạo bất ngờ bằng tinh thần thi đấu và sự quyết tâm. Khoảng cách giữa hai đội không quá lớn, khiến kịch bản trận đấu phải kéo dài sang hiệp phụ được nhiều người dự đoán. Với tính chất loại trực tiếp, chỉ một khoảnh khắc tỏa sáng hoặc một sai lầm nhỏ cũng có thể quyết định tấm vé vào tứ kết World Cup 2026.

Thời gian thi đấu: 10 giờ sáng ngày 3/7 (giờ Việt Nam)