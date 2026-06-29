Brazil không dễ vượt qua Nhật Bản

Brazil bước vào trận gặp Nhật Bản ở vòng 1/16 World Cup 2026 với vị thế của đội đầu bảng, nhưng hành trình vừa qua chưa đủ để mang lại sự yên tâm. Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti duy trì chuỗi 6 trận bất bại, gồm 5 chiến thắng và 1 trận hòa, song vẫn bộc lộ nhiều khoảng trống trong hệ thống phòng ngự, đặc biệt ở hai biên.

Trong khi đó, Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá châu Á bằng chuỗi 10 trận bất bại với 7 chiến thắng và 3 trận hòa. "Samurai xanh" gây ấn tượng khi cầm hòa Hà Lan, đánh bại Tunisia và chơi chủ động trước Thụy Điển để giành quyền vào vòng loại trực tiếp.

World Cup 2026: Nhật Bản đối đầu Brazil. Ảnh: Khelnow

Lịch sử đối đầu vẫn nghiêng về Brazil với 6 chiến thắng sau 8 lần gặp nhau. Tuy nhiên, thất bại ở lần chạm trán gần nhất cho thấy khoảng cách giữa hai đội không còn quá lớn.

Nếu duy trì khả năng tổ chức phòng ngự và khai thác tốt hai hành lang cánh, đại diện châu Á hoàn toàn có thể tạo ra thêm một bất ngờ trước ứng viên vô địch đến từ Nam Mỹ.

Thời gian thi đấu: 0 giờ sáng ngày 30/6 (giờ Việt Nam)

Đức cần tìm lời giải trước Paraguay

Đức khởi đầu vòng bảng đầy thuyết phục khi ghi tới 9 bàn trong hai chiến thắng liên tiếp trước Curacao và Bờ Biển Ngà để sớm giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, thất bại 1-2 trước Ecuador ở lượt cuối khiến đội bóng của HLV Julian Nagelsmann chịu nhiều chỉ trích và buộc phải nhanh chóng lấy lại sự ổn định.

Đối thủ của "Cỗ xe tăng" là Paraguay, đội chỉ giành quyền vào vòng 1/16 với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Dù vậy, đại diện Nam Mỹ cho thấy họ là tập thể khó lường khi sau thất bại đậm trước Mỹ đã lần lượt đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ và cầm hòa Australia để vượt qua vòng bảng.

World Cup 2026: Đức chạm trán Paraguay. Ảnh: Khelnow

Lịch sử World Cup ghi nhận Đức từng vượt qua Paraguay tại vòng 1/8 năm 2002, nhưng lần tái ngộ này được dự báo sẽ không dễ dàng.

Đức cũng chịu tổn thất về lực lượng khi Nico Schlotterbeck vắng mặt vì chấn thương mắt cá, trong khi Paraguay không có Diego Gomez do án treo giò. Ngược lại, Miguel Almiron trở lại sau khi hoàn thành án phạt, giúp hàng công đội bóng Nam Mỹ có thêm phương án triển khai bóng.

Nếu muốn tiến sâu tại World Cup 2026, Đức cần cải thiện khả năng kiểm soát thế trận và tránh lặp lại những sai lầm đã xuất hiện ở trận đấu cuối vòng bảng.

Thời gian thi đấu: 3 giờ 30 phút sáng ngày 30/6 (giờ Việt Nam)

Hà Lan đối diện thử thách mang tên Maroc

Một trong những cặp đấu cân bằng nhất vòng knock-out là cuộc so tài giữa Hà Lan và Maroc. Hai đội cùng giành 7 điểm ở vòng bảng và đều thể hiện khả năng tấn công hiệu quả.

Hà Lan ghi tới 10 bàn sau ba trận, trong đó có các chiến thắng đậm trước Thụy Điển và Tunisia. Tuy nhiên, hàng thủ của đội bóng áo cam chưa mang lại sự chắc chắn khi để thủng lưới trong cả ba trận.

Ở chiều ngược lại, Maroc tiếp tục nối dài phong độ ấn tượng sau kỳ World Cup 2022. Đại diện châu Phi mở màn bằng trận hòa Brazil trước khi lần lượt đánh bại Scotland và Haiti để giành vé đi tiếp với thành tích bất bại.

World Cup 2026: Hà Lan gặp Maroc. Ảnh: Khelnow.

Đội bóng của HLV Ronald Koeman nhiều khả năng có lực lượng mạnh nhất khi Denzel Dumfries và Brian Brobbey đủ điều kiện thi đấu. Van de Ven được kỳ vọng trở lại đội hình xuất phát, trong khi Maroc cũng chào đón sự trở lại của nhiều trụ cột như Noussair Mazraoui, Azzedine Ounahi và Ayyoub Bouaddi.

Với phong độ ổn định của Maroc cùng sức mạnh tấn công từ Hà Lan, đây được xem là trận đấu khó dự đoán nhất ở vòng loại trực tiếp. Chỉ một khoảnh khắc khác biệt hoặc sai lầm nơi hàng phòng ngự cũng có thể quyết định tấm vé vào vòng tiếp theo.

Thời gian thi đấu: 8 giờ sáng ngày 30/6 (giờ Việt Nam)