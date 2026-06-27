Anh hướng tới ngôi đầu, Harry Kane tiếp tục gánh trọng trách

Đội tuyển Anh bước vào lượt trận cuối bảng L World Cup 2026 với lợi thế dẫn đầu sau khi giành 4 điểm qua hai lượt trận. Chiến thắng 4-2 trước Croatia ở ngày ra quân cho thấy sức mạnh tấn công của "Tam sư", nhưng trận hòa không bàn thắng trước Ghana cũng bộc lộ những hạn chế trong khâu ghi bàn.

Harry Kane vẫn là niềm hy vọng số một trên hàng công. Đội trưởng tuyển Anh đã ghi hai bàn tại giải và tiếp tục được kỳ vọng tạo khác biệt trước Panama, đội đã chính thức bị loại sau hai thất bại liên tiếp.

World Cup 2026: Anh và Panama. Ảnh: Khelnow

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt, thầy trò HLV Thomas Tuchel không chỉ hướng đến 3 điểm mà còn cần một màn trình diễn thuyết phục để tạo đà trước vòng đấu loại trực tiếp.

Thời gian thi đấu: 4 giờ sáng ngày 28/6 (giờ Việt Nam)

Croatia quyết thắng Ghana để tự định đoạt số phận

Croatia bước vào trận đấu quan trọng với Ghana trong bối cảnh không còn quyền lựa chọn. Đại diện châu Âu buộc phải giành chiến thắng nếu muốn chắc chắn góp mặt ở vòng knock-out.

Sau thất bại trước Anh, đội bóng áo caro nhanh chóng lấy lại sự ổn định bằng chiến thắng tối thiểu trước Panama. Hàng thủ cũng cải thiện đáng kể sau chuỗi trận liên tục để thủng lưới.

World Cup 2026: Croatia quyết thắng Ghana. Ảnh: Khelnow

Ở chiều ngược lại, Ghana vừa gây ấn tượng mạnh khi cầm hòa Anh bằng lối chơi phòng ngự kỷ luật. Đại diện châu Phi chỉ cần thêm một kết quả thuận lợi để tiến gần tấm vé đi tiếp.

Tuy nhiên, áp lực buộc phải thắng nhiều khả năng sẽ khiến Croatia chủ động đẩy cao đội hình. Với kinh nghiệm của Luka Modric cùng chất lượng đội hình vượt trội, đại diện châu Âu được đánh giá nhỉnh hơn trong cuộc cạnh tranh quyết định này.

Thời gian thi đấu: 4 giờ sáng ngày 28/6 (giờ Việt Nam)

Bồ Đào Nha và Colombia cạnh tranh ngôi đầu bảng K

Cuộc đối đầu giữa Colombia và Bồ Đào Nha được xem là trận cầu đáng chú ý nhất bảng K khi hai đội cạnh tranh trực tiếp vị trí dẫn đầu.

Colombia đang nắm lợi thế với 6 điểm tuyệt đối, trong khi Bồ Đào Nha có 4 điểm. Điều đó đồng nghĩa đại diện Nam Mỹ chỉ cần một trận hòa để bảo toàn ngôi nhất bảng.

World Cup 2026: Bồ Đào Nha đại chiến Colombia. Ảnh: Khelnow

Sau chiến thắng đậm trước Uzbekistan, Cristiano Ronaldo đã giải tỏa áp lực bằng cú đúp bàn thắng và lấy lại cảm giác ghi bàn. Tiền đạo 41 tuổi cùng các đồng đội đặt mục tiêu giành chiến thắng để khẳng định vị thế ứng viên vô địch.

Dù vậy, Colombia đang sở hữu lợi thế về điểm số và hoàn toàn có thể lựa chọn lối chơi chắc chắn nhằm bảo vệ thành quả. Một kết quả hòa được đánh giá là kịch bản có khả năng xảy ra.

Thời gian thi đấu: 6 giờ 30 phút sáng ngày 28/6 (giờ Việt Nam)

CHDC Congo đứng trước cơ hội làm nên lịch sử

CHDC Congo vẫn còn cơ hội giành quyền đi tiếp nếu đánh bại Uzbekistan ở lượt trận cuối bảng K. Đại diện châu Phi mới có một điểm sau hai lượt trận nhưng vẫn nuôi hy vọng cạnh tranh suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

World Cup 2026: Congo và Uzbekistan. Ảnh: Khelnow

Trong khi đó, Uzbekistan đã chính thức hết cơ hội sau hai thất bại liên tiếp và sở hữu một trong những hàng thủ tệ nhất giải.

Với nền tảng thể lực, sức mạnh và chất lượng nhân sự được đánh giá cao hơn, CHDC Congo có nhiều điều kiện để kiểm soát thế trận. Nếu tận dụng tốt cơ hội, đội bóng Trung Phi hoàn toàn có thể giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup.

Thời gian thi đấu: 6 giờ 30 phút sáng ngày 28/6 (giờ Việt Nam)

Algeria và Áo cùng bài toán chiến thuật

Cục diện bảng J tạo nên một tình huống khá đặc biệt khi Algeria và Áo đều phải cân nhắc giữa mục tiêu giành chiến thắng và nguy cơ rơi vào nhánh đấu khó.

Hai đội cùng có 3 điểm và đều còn cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, vị trí nhì bảng nhiều khả năng sẽ phải chạm trán ứng viên vô địch Tây Ban Nha ở vòng knock-out.

World Cup 2026: Áo so tài Algeria. Ảnh: Khelnow

Bởi vậy, trận đấu được dự báo sẽ diễn ra thận trọng, khi cả hai đều tính toán nhằm có được vị trí thuận lợi nhất. Dù vậy, Áo vẫn được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ổn định, lối chơi giàu tốc độ dưới thời HLV Ralf Rangnick cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế vượt trội.

Thời gian thi đấu: 9 giờ sáng ngày 28/6 (giờ Việt Nam)

Messi hướng tới cột mốc chưa từng có trong lịch sử World Cup

Argentina đã sớm giành quyền vào vòng 1/16 nhưng cuộc chạm trán Jordan vẫn thu hút sự chú ý nhờ Lionel Messi. Sau cú đúp trước Áo, siêu sao người Argentina đã ghi 18 bàn tại các kỳ World Cup và san bằng kỷ lục ghi bàn trong sáu trận liên tiếp của Just Fontaine và Jairzinho.

Nếu tiếp tục lập công trước Jordan, Messi sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở bảy trận World Cup liên tiếp, đây là cột mốc chưa từng được thiết lập trước đây.

World Cup 2026: Jordan chạm trán Argentina. Ảnh: Khelnow

HLV Lionel Scaloni nhiều khả năng sẽ xoay tua đội hình nhằm giữ sức cho các trụ cột. Tuy nhiên, chỉ cần được tung vào sân trong hiệp hai, Messi vẫn có cơ hội ghi thêm dấu ấn và thiết lập một kỷ lục mới tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Loạt trận cuối vòng bảng vì thế không chỉ quyết định những tấm vé vào vòng knock-out mà còn là sân khấu để các ứng viên vô địch khẳng định sức mạnh và những ngôi sao lớn tiếp tục viết nên lịch sử.

Thời gian thi đấu: 9 giờ sáng ngày 28/6 (giờ Việt Nam)