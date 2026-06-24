Thụy Sĩ - Canada: Tranh ngôi đầu bảng B

Sau hai lượt trận tại World Cup 2026, Thụy Sĩ và Canada cùng sở hữu 4 điểm, tạo nên màn so tài được xem là trận “chung kết” của bảng B. Một kết quả hòa đủ để cả hai đội giành vé đi tiếp, nhưng vị trí nhất bảng có thể mang lại lợi thế đáng kể ở vòng loại trực tiếp.

Canada gây ấn tượng mạnh bằng chiến thắng 6-0 trước Qatar, qua đó cho thấy sức mạnh tấn công đáng gờm. Jonathan David tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công, trong khi lợi thế sân nhà tại Vancouver giúp đại diện Bắc Mỹ thêm tự tin.

World Cup 2026: Thụy Sĩ so tài cùng Canada. Ảnh: Khelnow

Ở phía đối diện, Thụy Sĩ vẫn duy trì hình ảnh của một tập thể giàu kinh nghiệm và tổ chức tốt. Chiến thắng 4-1 trước Bosnia & Herzegovina cho thấy sự ổn định của đội bóng châu Âu. Với những trụ cột như Granit Xhaka hay Manuel Akanji, Thụy Sĩ được đánh giá nhỉnh hơn nhờ khả năng kiểm soát trận đấu và kinh nghiệm tại các giải đấu lớn.

Thời gian thi đấu: 2 giờ sáng ngày 25/6 (giờ Việt Nam)

Bosnia & Herzegovina - Qatar: Cơ hội cuối cho đại diện Balkan

Bosnia & Herzegovina bước vào lượt đấu cuối với nhiệm vụ bắt buộc phải thắng để nuôi hy vọng giành vé đi tiếp. Đại diện châu Âu hiện có 1 điểm sau trận hòa Canada và thất bại trước Thụy Sĩ.

Dù hàng thủ chưa mang lại sự yên tâm, Bosnia & Herzegovina vẫn sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Edin Dzeko hay Ermedin Demirovic. Trước một Qatar đang gặp khó khăn về lực lượng và phong độ, đội bóng vùng Balkan có cơ sở để hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm.

World Cup 2026: Bosnia đối đầu Qatar. Ảnh: Khelnow

Qatar chỉ giành được 1 điểm sau hai lượt trận và chịu áp lực lớn sau thất bại nặng nề trước Canada. Với hiệu số bàn thắng bại bất lợi cùng những tổn thất nhân sự quan trọng, đại diện châu Á đối mặt thử thách không nhỏ trong trận đấu quyết định.

Thời gian thi đấu: 2 giờ sáng ngày 25/6 (giờ Việt Nam)

Morocco - Haiti: Mục tiêu số một của đại diện châu Phi

Haiti đã chính thức bị loại sau hai trận toàn thua và không còn cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp. Tuy nhiên, đội bóng Caribe vẫn muốn khép lại giải đấu bằng một màn trình diễn tích cực và tìm kiếm bàn thắng đầu tiên tại World Cup năm nay.

Trong khi đó, Morocco còn nguyên động lực chiến đấu. Đại diện châu Phi đang cạnh tranh trực tiếp vị trí dẫn đầu bảng C với Brazil. Một chiến thắng trước Haiti sẽ giúp Morocco tạo áp lực lên đối thủ Nam Mỹ và gia tăng cơ hội kết thúc vòng bảng ở ngôi đầu.

World Cup 2026: Morocco chạm trán Haiti. Ảnh: Khelnow

Sở hữu lực lượng mạnh hơn cùng phong độ ổn định, Morocco được đánh giá vượt trội trước đối thủ đã hết mục tiêu.

Thời gian thi đấu: 5 giờ sáng ngày 25/6 (giờ Việt Nam)

Scotland - Brazil: Thử thách lịch sử

Scotland vẫn còn cơ hội viết nên cột mốc mới khi lần đầu vượt qua vòng bảng World Cup. Sau chiến thắng trước Haiti và thất bại tối thiểu trước Morocco, đội bóng của HLV Steve Clarke vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Tuy nhiên, đối thủ của họ là Brazil – một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Selecao vừa có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Haiti 3-0 và đang nắm lợi thế trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng C.

World Cup 2026: Scotland gặp Brazil. Ảnh: Khelnow

Lịch sử đối đầu không ủng hộ Scotland khi họ chưa từng đánh bại Brazil. Dù vậy, khát vọng làm nên lịch sử có thể giúp đại diện châu Âu tạo ra một trận đấu giàu kịch tính trước đội bóng của HLV Carlo Ancelotti.

Thời gian thi đấu: 5 giờ sáng ngày 25/6 (giờ Việt Nam)

Nam Phi - Hàn Quốc: Áp lực đè nặng lên đại diện châu Á

Cục diện bảng A khiến cả Nam Phi và Hàn Quốc đều không được phép chủ quan. Hàn Quốc hiện có 3 điểm và nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp, nhưng thất bại trước Mexico đã bộc lộ nhiều hạn chế trong lối chơi.

Đội bóng xứ kim chi gặp khó trước các đối thủ có khả năng pressing mạnh và vẫn phụ thuộc đáng kể vào những cựu binh như Son Heung-min. Trong khi đó, Nam Phi vẫn còn cơ hội sau trận hòa CH Séc và sẽ dồn toàn lực cho trận đấu quyết định.

World Cup 2026: Hàn Quốc và Nam Phi. Ảnh: Khelnow

Lối chơi giàu thể lực và tốc độ của đại diện châu Phi hứa hẹn tạo ra nhiều khó khăn cho Hàn Quốc trong cuộc đối đầu này.

Thời gian thi đấu: 8 giờ sáng ngày 25/6 (giờ Việt Nam)

CH Séc - Mexico: El Tri hướng đến chiến thắng hoàn hảo

Mexico là đội bóng duy nhất của bảng A toàn thắng sau hai lượt trận. Không chỉ giành vé sớm, đội chủ nhà còn gây ấn tượng khi chưa để thủng lưới lần nào.

Lợi thế sân Azteca cùng sự cổ vũ của đông đảo khán giả giúp Mexico bước vào lượt đấu cuối với tâm thế rất thoải mái. Dù chỉ cần một kết quả hòa để giữ ngôi đầu, đội bóng của HLV Javier Aguirre vẫn hướng tới chiến thắng nhằm duy trì đà hưng phấn trước vòng knock-out.

World Cup 2026: Séc so kè cùng Mexico. Ảnh: Khelnow

Ngược lại, CH Séc buộc phải giành 3 điểm và chờ đợi kết quả thuận lợi từ trận đấu cùng giờ. Tuy nhiên, trước một Mexico đang đạt phong độ cao và sở hữu hàng công sắc bén, nhiệm vụ của đại diện châu Âu được dự báo vô cùng khó khăn.

Thời gian thi đấu: 8 giờ sáng ngày 25/6 (giờ Việt Nam)