Bỉ quyết tâm tìm lại vị thế trước Iran

Bỉ sẽ gặp Iran lúc 2h ngày 22/6 (giờ Việt Nam) trong trận đấu thuộc bảng G World Cup 2026. Sau màn trình diễn chưa đạt kỳ vọng trước Ai Cập, Kevin De Bruyne cùng các đồng đội buộc phải giành chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Phong độ của Bỉ tại các giải đấu lớn gần đây cũng khiến người hâm mộ lo lắng. Đội bóng châu Âu chưa thắng trong 3 trận gần nhất tại World Cup, trong khi trước đó từng có giai đoạn giành 11 chiến thắng sau 13 trận. Tại World Cup 2022, Bỉ bị loại ngay từ vòng bảng, còn ở EURO 2026, họ dừng bước tại vòng 16 đội.

World Cup 2026: Bỉ đại chiến Iran

Dù vậy, Bỉ vẫn được đánh giá cao hơn Iran nhờ chất lượng đội hình và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Hai trận còn lại vòng bảng, gặp Iran và New Zealand, được xem là cơ hội để đội bóng của HLV Domenico Tedesco lấy lại sự tự tin.

Iran bước vào trận đấu với tinh thần tích cực sau trận hòa 2-2 trước New Zealand. Đại diện châu Á hai lần bị dẫn trước nhưng vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn thắng để giành lại điểm số. Tuy nhiên, lịch sử World Cup không đứng về phía Iran khi họ chưa từng vượt qua vòng bảng trong 6 lần tham dự.

Thời gian thi đấu: 2 giờ sáng ngày 22/6 (giờ Việt Nam)

Uruguay đối mặt thử thách từ hiện tượng Cape Verde

Tại bảng H, Uruguay sẽ chạm trán Cape Verde sau khi cả hai tạo ra những dấu ấn khác nhau ở trận ra quân. Trong khi Uruguay gây thất vọng với trận hòa Saudi Arabia, Cape Verde tạo bất ngờ khi cầm hòa Tây Ban Nha 0-0.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Marcelo Bielsa, Uruguay thường đưa bóng lên phía trước nhanh, tận dụng sức mạnh thể chất và những pha tấn công có tính đột biến. Fede Valverde được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt nhờ khả năng di chuyển rộng và những pha băng lên từ tuyến giữa.

World Cup 2026: Uruguay đối đầu Cape Verde

Trên hàng công, Darwin Nunez tiếp tục là mũi nhọn quan trọng. Khả năng di chuyển không bóng của tiền đạo này có thể gây áp lực lớn lên hàng thủ Cape Verde, vốn phải duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu.

Uruguay hiểu rằng họ cần 3 điểm để tránh rơi vào tình thế khó khăn trước lượt trận cuối gặp Tây Ban Nha. Trong khi đó, Cape Verde sẽ tiếp tục chiến đấu với tinh thần của đội bóng không chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên, kinh nghiệm và chất lượng nhân sự có thể giúp Uruguay giành lợi thế.

Thời gian thi đấu: 5 giờ sáng ngày 22/6 (giờ Việt Nam)

New Zealand và Ai Cập cạnh tranh cơ hội đi tiếp

New Zealand và Ai Cập sẽ gặp nhau trong trận đấu thuộc bảng G với mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên. Cả hai cùng có 1 điểm sau lượt trận mở màn, vì vậy kết quả của cuộc đối đầu này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đi tiếp.

New Zealand đang duy trì phong độ tích cực khi bất bại 10 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Đội bóng châu Đại Dương cũng gây chú ý nhờ khả năng tấn công mạnh mẽ, khi ghi 31 bàn trong 6 trận gần nhất. Elijah Just là cái tên nổi bật sau khi lập cú đúp vào lưới Iran. Bên cạnh đó, Chris Wood, Sarpreet Singh và Logan Rogerson giúp New Zealand có nhiều phương án tấn công.

World Cup 2026: Ai Cập đụng độ New Zealand

Phía bên kia, Ai Cập cho thấy sự khó chịu khi cầm hòa Bỉ. Đội bóng châu Phi duy trì hệ thống phòng ngự chắc chắn và chờ đợi cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái.

Mohamed Salah tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của Ai Cập. Khả năng tạo đột biến, xử lý trong không gian hẹp và dẫn dắt các đợt phản công giúp tiền đạo này trở thành nhân tố có thể thay đổi cục diện trận đấu.

New Zealand có lợi thế về phong độ, trong khi Ai Cập sở hữu kinh nghiệm và khả năng kiểm soát thế trận. Với tính chất quan trọng của cuộc đối đầu, hai đội nhiều khả năng sẽ thi đấu thận trọng và hướng tới một kết quả an toàn.

Thời gian thi đấu: 8 giờ sáng ngày 22/6 (giờ Việt Nam)