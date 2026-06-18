Thụy Sĩ đối mặt áp lực buộc phải thắng Bosnia

Thuộc bảng B World Cup 2026, trận đấu giữa Thụy Sĩ và Bosnia diễn ra lúc 02h00 ngày 19/6 trên sân SoFi (Mỹ) mang ý nghĩa bước ngoặt. Sau lượt trận mở màn không như kỳ vọng, cả hai đội đều cần một kết quả tích cực để duy trì cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp.

Thụy Sĩ bước vào giải với vị thế ứng viên hàng đầu bảng đấu nhưng lại khởi đầu chệch choạc khi chỉ giành được trận hòa 1-1 trước Qatar. Kết quả này khiến đội bóng châu Âu đánh mất lợi thế và buộc phải giành chiến thắng trước Bosnia nếu không muốn rơi vào tình thế khó khăn trước lượt trận cuối gặp chủ nhà Canada.

Dù chưa thể hiện đúng sức mạnh trong trận ra quân, Thụy Sĩ vẫn duy trì phong độ ổn định ở các giải đấu chính thức. Đội bóng của HLV Murat Yakin đang có chuỗi 7 trận bất bại, trong đó có 4 chiến thắng. Đội hình của họ cũng sở hữu nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu như thủ môn Gregor Kobel, trung vệ Manuel Akanji, tiền vệ Granit Xhaka hay tiền đạo Breel Embolo.

World Cup 2026: Thụy Sĩ đương đầu Bosnia

Trong khi đó, Bosnia cũng chỉ có một điểm sau trận hòa 1-1 trước Canada. Tuy nhiên, đội bóng này đang gặp nhiều vấn đề về phong độ khi trải qua 6 trận liên tiếp không thắng. Bosnia vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào kinh nghiệm của tiền đạo Edin Dzeko, người dù đã lớn tuổi nhưng vẫn là điểm tựa quan trọng trên hàng công.

HLV Yakin nhiều khả năng tiếp tục sử dụng sơ đồ 3-4-2-1, trong đó Xhaka đóng vai trò kiểm soát tuyến giữa. Bosnia có thể lựa chọn cách chơi phòng ngự chặt, chờ cơ hội phản công với Dzeko là mục tiêu trong các tình huống bóng dài.

Với chất lượng đội hình vượt trội cùng yêu cầu phải thắng, Thụy Sĩ được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, Bosnia chắc chắn sẽ không dễ dàng để đối thủ có được 3 điểm.

Thời gian thi đấu: 2 giờ sáng ngày 19/6

Canada cần vượt qua Qatar để tạo lợi thế tại bảng B

Ở trận đấu còn lại của bảng B, Canada sẽ chạm trán Qatar lúc 05h00 ngày 19/6. Đây là cuộc đối đầu có ý nghĩa quan trọng khi cả hai đội đều chưa giành chiến thắng ở lượt trận đầu tiên.

Canada có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn, nhưng màn trình diễn trước Bosnia cho thấy đội bóng Bắc Mỹ vẫn còn nhiều vấn đề. Họ kiểm soát thế trận nhưng gặp khó khăn trong việc chuyển hóa cơ hội, qua đó chỉ có trận hòa 1-1.

World Cup 2026: Canada và Qatar

Phong độ gần đây của Canada cũng chưa thật sự thuyết phục. Đội bóng này bất bại 9 trận gần nhất nhưng có tới 6 trận hòa. Điều đó cho thấy khả năng kết thúc trận đấu của Canada vẫn là dấu hỏi lớn, đặc biệt trước những đối thủ chủ động phòng ngự.

Bên kia chiến tuyến, Qatar tạo bất ngờ khi cầm hòa Thụy Sĩ trong ngày ra quân. Dù bị đánh giá thấp nhất bảng, đại diện châu Á cho thấy lối chơi tổ chức tốt, kỷ luật và sẵn sàng gây khó khăn cho các đội bóng mạnh hơn.

Qatar nhiều khả năng tiếp tục triển khai thế trận phòng ngự số đông, tận dụng tốc độ trong các pha phản công. Trong khi đó, Canada cần cải thiện khả năng tấn công nếu muốn giành trọn 3 điểm và tạo lợi thế trước hai trận đấu còn lại.

Thời gian thi đấu: 5 giờ sáng ngày 19/6

Mexico và Hàn Quốc tranh ngôi đầu bảng A

Tại bảng A, cuộc đối đầu giữa Mexico và Hàn Quốc lúc 08h00 ngày 19/6 được xem là trận đấu có thể định đoạt vị trí dẫn đầu. Cả hai đội đều giành chiến thắng trong trận mở màn và đang đứng trước cơ hội sớm giành vé vào vòng tiếp theo.

Theo mô phỏng của siêu máy tính Opta, Mexico được đánh giá nhỉnh hơn với 49,1% khả năng giành chiến thắng, trong khi tỷ lệ thắng của Hàn Quốc là 24,3% và khả năng hòa là 26,6%.

Mexico tạo dấu ấn mạnh ở trận ra quân khi đánh bại Nam Phi 2-0. Đội bóng Bắc Mỹ cho thấy khả năng kiểm soát bóng hiệu quả với tỷ lệ chuyền chính xác cao. Bộ đôi Julián Quiñones và Raúl Jiménez mang lại sự khác biệt trên hàng công, trong đó Jiménez tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất.

World Cup 2026: Mexico đối đầu Hàn Quốc

Hàn Quốc cũng có màn khởi đầu ấn tượng khi ngược dòng thắng CH Czech 2-1. Hwang In-beom và Lee Kang-in đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của đội bóng châu Á. Tuy nhiên, lịch sử World Cup chưa ủng hộ Hàn Quốc khi họ chưa từng thắng hai trận liên tiếp ở giai đoạn đầu một kỳ giải.

Mexico đang có thành tích đối đầu tốt hơn khi từng đánh bại Hàn Quốc ở cả hai lần gặp nhau tại World Cup năm 1998 và 2018. Dù vậy, đội bóng Bắc Mỹ vẫn phải dè chừng trước khả năng tạo đột biến của Son Heung-min, cầu thủ luôn là mối đe dọa trong những lần hai đội chạm trán.

Ba trận đấu ngày 19/6 đều mang tính bản lề, khi kết quả có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua giành vé đi tiếp và vị trí đầu bảng tại World Cup 2026.

Thời gian thi đấu: 8 giờ sáng ngày 19/6