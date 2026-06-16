Pháp đối đầu Senegal: Thử thách từ ký ức 2002

Trận đấu giữa Pháp và Senegal tại bảng I World Cup 2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 17/6 được xem là màn so tài đáng chú ý khi hai đội từng tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử giải đấu. Senegal sẽ tìm cách tái hiện chiến thắng trước “Les Bleus” năm 2002.

Pháp bước vào giải đấu với vị thế của một trong những ứng viên hàng đầu. Đội bóng của huấn luyện viên Didier Deschamps chỉ đứng sau Tây Ban Nha trong danh sách những đội được đánh giá cao nhất. Tâm điểm của Pháp vẫn là Kylian Mbappe. Tiền đạo này đã ghi 56 bàn cho đội tuyển quốc gia và chỉ còn kém kỷ lục của Olivier Giroud đúng một pha lập công.

World Cup 2026: Pháp đụng độ Senegal

Ở chiều ngược lại, Senegal bước vào World Cup với sự tự tin sau chiến dịch vòng loại không thua trận. Nhà vô địch châu Phi năm 2021 tiếp tục duy trì sức mạnh dưới thời huấn luyện viên Pape Thiaw, người từng có mặt trong đội hình Senegal đánh bại Pháp năm 2002.

Senegal sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn khi giữ sạch lưới 5 trong 7 trận gần nhất. Tuy nhiên, phong độ trước giải của họ chưa thật sự ổn định khi hòa Saudi Arabia 0-0 và thua Mỹ 2-3.

Thời gian thi đấu: 2 giờ sáng ngày 17/6

Iraq gặp Na Uy: Cơ hội cho hai đội viết lại lịch sử

Ở trận đấu khác tại bảng I, Iraq sẽ chạm trán Na Uy trong cuộc đối đầu giữa một đội bóng trở lại World Cup sau nhiều thập kỷ và một tập thể đang có phong độ cao.

Iraq giành vé dự World Cup 2026 sau hành trình đầy khó khăn. Việc bổ nhiệm Graham Arnold đã tạo ra bước ngoặt khi chiến lược gia người Australia giúp đội bóng Tây Á vượt qua vòng loại cuối cùng và trận play-off liên lục địa.

Chiến thắng 2-1 trước Bolivia hồi tháng 3 giúp Iraq lần thứ hai trong lịch sử góp mặt tại World Cup, kể từ lần đầu vào năm 1986. Trước giải đấu, Iraq có những kết quả trái chiều khi thắng Andorra, hòa Tây Ban Nha nhưng thất bại trước Venezuela.

World Cup 2026: Iraq chạm chán Na Uy

Trong khi đó, Na Uy trở lại sân chơi lớn nhất thế giới sau 28 năm vắng bóng. Đội bóng Bắc Âu trải qua vòng loại ấn tượng khi toàn thắng 8 trận, ghi 37 bàn và chỉ thủng lưới 5 lần.

Sức mạnh lớn nhất của Na Uy nằm ở hàng công với Erling Haaland cùng nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu. Đội bóng của huấn luyện viên Stale Solbakken cũng cho thấy khả năng duy trì phong độ khi đánh bại Thụy Điển 3-1 trong loạt trận chuẩn bị.

Trên bảng xếp hạng FIFA, Na Uy đang đứng cao hơn Iraq 26 bậc. Tuy nhiên, Iraq đã chứng minh họ có thể gây khó khăn cho những đối thủ mạnh sau hành trình giành vé đầy ấn tượng.

Thời gian thi đấu: 5 giờ sáng ngày 17/6

Argentina khởi động chiến dịch bảo vệ ngôi vương

Tại bảng J, Argentina sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch World Cup bằng trận gặp Algeria lúc 08h00 ngày 17/6. Đội bóng Nam Mỹ đặt mục tiêu trở thành đội thứ ba trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu.

Lionel Messi tiếp tục là nhân vật trung tâm của Argentina. Sau 5 kỳ World Cup, tiền đạo sinh năm 1987 đã có 13 bàn thắng và 8 kiến tạo. Dù từng gặp vấn đề về gân kheo, Messi đã trở lại và sẵn sàng dẫn dắt đội bóng của huấn luyện viên Lionel Scaloni.

Tuy nhiên, Argentina không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Messi. Julian Alvarez và Lautaro Martinez đều đóng vai trò quan trọng khi cùng ghi 4 bàn tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

World Cup 2026: Argentina đối đầu Algeria

Algeria bước vào trận đấu với sự tự tin nhờ hàng công hiệu quả. Đội bóng Bắc Phi ghi 24 bàn trong 10 trận vòng loại, trong đó Mohammed Amoura đóng góp 10 pha lập công.

Tuy nhiên, Algeria vẫn gặp hạn chế về kinh nghiệm. Đây mới là lần thứ năm họ dự World Cup và đội bóng chỉ một lần vượt qua vòng bảng vào năm 2014.

Thời gian thi đấu: 8 giờ sáng ngày 17/6

Áo quyết giành 3 điểm trước Jordan

Cũng tại bảng J, Áo sẽ gặp Jordan trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cả hai đội. Với việc Argentina và Algeria cùng nằm chung bảng, chiến thắng ở trận mở màn có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội đi tiếp.

Áo trở lại World Cup sau 28 năm chờ đợi. Dưới sự dẫn dắt của Ralf Rangnick, đội bóng Trung Âu xây dựng lối chơi pressing mạnh mẽ, tổ chức tốt và có khả năng gây áp lực liên tục.

Đội hình Áo sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng như David Alaba, Kevin Danso, Konrad Laimer và Marcel Sabitzer. Sự đồng đều ở cả ba tuyến giúp họ được đánh giá cao hơn trước Jordan.

World Cup 2026: Áo so tài Jordan

Dù vậy, Jordan không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Đại diện châu Á lần đầu góp mặt tại World Cup và đang sở hữu hệ thống phòng ngự kỷ luật. Lối chơi phản công nhanh có thể gây khó khăn cho hàng thủ dâng cao của Áo.

Trận đấu sẽ là thử thách lớn cho Jordan, nhưng Áo có nhiều lợi thế nhờ kinh nghiệm, chất lượng đội hình và sự ổn định dưới thời Rangnick. Một chiến thắng sẽ giúp họ tạo đà thuận lợi trong cuộc đua giành vé vào vòng tiếp theo.

Thời gian thi đấu: 11 giờ sáng ngày 17/6