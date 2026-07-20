Kết quả trận chung kết World Cup 2026: Ngôi vương gọi tên Tây Ban Nha

Ferran Torres tỏa sáng, Tây Ban Nha chinh phục đỉnh cao thế giới

Trận chung kết World Cup 2026 diễn ra rạng sáng 20/7 khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho Tây Ban Nha trước Argentina sau 120 phút thi đấu căng thẳng.

Trong thế trận giằng co, cả hai đội đều tạo ra những cơ hội đáng chú ý nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng trong thời gian thi đấu chính thức. Bước ngoặt chỉ xuất hiện ở hiệp phụ khi Ferran Torres, cầu thủ được tung vào sân từ băng ghế dự bị, dứt điểm quyết đoán ở phút 106 để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Chung kết World Cup 2026: Ferran Torres ghi bàn thắng duy nhất đưa Tây Ban Nha lên chức vô địch.

Pha lập công của Torres giúp La Roja lần thứ hai giành chức vô địch World Cup, sau lần đăng quang đầu tiên tại Nam Phi năm 2010. Ngược lại, Argentina không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch giành được tại Qatar 2022, đồng thời Lionel Messi lỡ cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên trong kỷ nguyên hiện đại hai lần liên tiếp nâng cúp vàng thế giới với tư cách đội trưởng.

Chức vô địch cũng mang về cho Tây Ban Nha khoản tiền thưởng 51 triệu USD từ FIFA. Theo cơ chế phân chia của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha, các cầu thủ được nhận 45% tổng tiền thưởng. Mỗi thành viên trong đội hình vô địch dự kiến nhận khoảng 940.000 USD trước thuế. Trong khi đó, Argentina nhận 34 triệu USD với vị trí á quân.

Chung kết World Cup 2026: Tây Ban Nha giành thắng lợi trước Argentina

Hàng thủ lập kỷ lục, Argentina tiếp tục lỗi hẹn với lịch sử

Không chỉ đăng quang, Tây Ban Nha còn ghi dấu bằng một thành tích phòng ngự đặc biệt. Sau tám trận đấu tại World Cup 2026, đội bóng châu Âu chỉ để thủng lưới một bàn và giữ sạch lưới tới bảy trận, qua đó thiết lập kỷ lục mới về số bàn thua ít nhất của một nhà vô địch World Cup.

Kỷ lục trước đó thuộc về Pháp năm 1998, Italy năm 2006 và chính Tây Ban Nha năm 2010 với cùng hai bàn thua. Tại giải đấu lần này, bàn thua duy nhất của La Roja đến ở trận tứ kết gặp Bỉ. Sau thời điểm đó, hàng phòng ngự của họ duy trì sự chắc chắn tuyệt đối, lần lượt hóa giải các chân sút Pháp ở bán kết và khóa chặt hàng công Argentina trong trận chung kết.

Chung kết World Cup 2026: Argentina không thể bảo vệ thành công chức vô địch

Về phía Argentina, đội bóng Nam Mỹ chưa thể trở thành nhà đương kim vô địch đầu tiên bảo vệ thành công cúp vàng sau 64 năm. Kể từ khi Brazil vô địch liên tiếp vào các năm 1958 và 1962, chưa đội tuyển nào có thể nối dài chuỗi thống trị tại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh. World Cup 2026 vì thế khép lại với chiến thắng xứng đáng dành cho Tây Ban Nha và thêm một chương mới trong lịch sử bóng đá thế giới.