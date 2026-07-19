AI mã nguồn mở của Trung Quốc thách thức vị thế dẫn đầu của Mỹ

Công ty Moonshot AI của Trung Quốc vừa cho ra mắt Kimi K3, mô hình AI mã nguồn mở lớn nhất thế giới.

Hiệu năng cạnh tranh với các mô hình AI hàng đầu

Startup Moonshot AI của Trung Quốc vừa công bố Kimi K3, mô hình AI thế hệ mới được phát triển cho các tác vụ lập trình, nghiên cứu, suy luận và xử lý hình ảnh.

Theo kết quả đánh giá do Moonshot AI công bố, Kimi K3 đạt 77,8 điểm trên bộ đánh giá Program Bench, nhỉnh hơn hai mô hình AI hàng đầu hiện nay là Claude Fable 5 (76,8 điểm) và GPT 5.6 Sol (77,6 điểm). Mô hình này cũng dẫn đầu ở một số bài kiểm tra như BrowseComp với 91,2 điểm và SWE Marathon với 42 điểm.

Tuy nhiên, ở bài kiểm tra DeepSWE, Kimi K3 đạt 67,5 điểm, thấp hơn Claude Fable 5 (70 điểm) và GPT 5.6 Sol (73 điểm). Moonshot AI cũng thừa nhận trải nghiệm tổng thể của người dùng vẫn chưa vượt qua các đối thủ đến từ Mỹ.

Các chuyên gia cho rằng những kết quả trên chỉ mang tính tham khảo bởi phương pháp đánh giá giữa các mô hình có thể khác nhau. Moonshot AI cũng lưu ý một số kết quả của các mô hình đối thủ có thể chịu ảnh hưởng từ cơ chế chuyển đổi mô hình hoặc các biện pháp bảo vệ an toàn trong quá trình thử nghiệm.

Mô hình mã nguồn mở với chi phí thấp tạo lợi thế cạnh tranh

Điểm đáng chú ý của Kimi K3 không chỉ nằm ở hiệu năng mà còn ở chiến lược mở.

Theo kế hoạch, từ ngày 27/7, Moonshot AI sẽ phát hành Open-weight của Kimi K3, cho phép cộng đồng tải về các trọng số đã được huấn luyện để triển khai trên hạ tầng riêng hoặc tiếp tục tinh chỉnh cho các nhu cầu chuyên biệt. Đây là xu hướng đang được nhiều doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu quan tâm nhằm giảm phụ thuộc vào các dịch vụ AI thương mại.

Bên cạnh đó, Moonshot AI đưa ra mức giá API khá cạnh tranh, gồm 0,3 USD cho mỗi triệu token đầu vào được lưu trong bộ nhớ đệm (cache), 3 USD cho đầu vào không sử dụng cache và 15 USD cho mỗi triệu token đầu ra.

Mặc dù chưa phải mô hình AI có chi phí thấp nhất của Trung Quốc, mức giá này vẫn thấp hơn đáng kể so với nhiều dịch vụ AI cao cấp trên thị trường quốc tế, trong khi hiệu năng được đánh giá tiệm cận nhóm dẫn đầu.

Theo giới phân tích, sự xuất hiện của Kimi K3 cho thấy các doanh nghiệp AI Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách với các hãng công nghệ Mỹ không chỉ ở năng lực mô hình mà còn ở chiến lược mã nguồn mở và tối ưu chi phí vận hành. Nếu duy trì được hiệu năng và hệ sinh thái phát triển, Kimi K3 có thể trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc đối với các doanh nghiệp, startup và nhà phát triển muốn triển khai AI trên hạ tầng riêng với chi phí hợp lý.

Trong bối cảnh AI đang bước vào giai đoạn cạnh tranh về chất lượng mô hình, khả năng thương mại hóa và chi phí sử dụng, Kimi K3 được xem là minh chứng cho xu hướng các doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh phát triển các mô hình AI mã nguồn mở nhằm mở rộng thị phần trên thị trường toàn cầu.