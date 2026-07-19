Công nghệ số
AI

AI mã nguồn mở của Trung Quốc thách thức vị thế dẫn đầu của Mỹ

Hậu Thạch

Hậu Thạch

11:03 | 19/07/2026
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Moonshot AI vừa giới thiệu Kimi K3 - mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mã nguồn mở quy mô 2,8 nghìn tỷ tham số. Với hiệu năng cạnh tranh và chi phí sử dụng thấp hơn nhiều đối thủ, Kimi K3 đang thu hút sự quan tâm của giới công nghệ, đồng thời làm nóng thêm cuộc cạnh tranh AI giữa Trung Quốc và Mỹ.
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Công ty Moonshot AI của Trung Quốc vừa cho ra mắt Kimi K3, mô hình AI mã nguồn mở lớn nhất thế giới.
Công ty Moonshot AI của Trung Quốc vừa cho ra mắt Kimi K3, mô hình AI mã nguồn mở lớn nhất thế giới.

Hiệu năng cạnh tranh với các mô hình AI hàng đầu

Startup Moonshot AI của Trung Quốc vừa công bố Kimi K3, mô hình AI thế hệ mới được phát triển cho các tác vụ lập trình, nghiên cứu, suy luận và xử lý hình ảnh.

Theo kết quả đánh giá do Moonshot AI công bố, Kimi K3 đạt 77,8 điểm trên bộ đánh giá Program Bench, nhỉnh hơn hai mô hình AI hàng đầu hiện nay là Claude Fable 5 (76,8 điểm) và GPT 5.6 Sol (77,6 điểm). Mô hình này cũng dẫn đầu ở một số bài kiểm tra như BrowseComp với 91,2 điểm và SWE Marathon với 42 điểm.

Tuy nhiên, ở bài kiểm tra DeepSWE, Kimi K3 đạt 67,5 điểm, thấp hơn Claude Fable 5 (70 điểm) và GPT 5.6 Sol (73 điểm). Moonshot AI cũng thừa nhận trải nghiệm tổng thể của người dùng vẫn chưa vượt qua các đối thủ đến từ Mỹ.

Các chuyên gia cho rằng những kết quả trên chỉ mang tính tham khảo bởi phương pháp đánh giá giữa các mô hình có thể khác nhau. Moonshot AI cũng lưu ý một số kết quả của các mô hình đối thủ có thể chịu ảnh hưởng từ cơ chế chuyển đổi mô hình hoặc các biện pháp bảo vệ an toàn trong quá trình thử nghiệm.

Mô hình mã nguồn mở với chi phí thấp tạo lợi thế cạnh tranh

Điểm đáng chú ý của Kimi K3 không chỉ nằm ở hiệu năng mà còn ở chiến lược mở.

Theo kế hoạch, từ ngày 27/7, Moonshot AI sẽ phát hành Open-weight của Kimi K3, cho phép cộng đồng tải về các trọng số đã được huấn luyện để triển khai trên hạ tầng riêng hoặc tiếp tục tinh chỉnh cho các nhu cầu chuyên biệt. Đây là xu hướng đang được nhiều doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu quan tâm nhằm giảm phụ thuộc vào các dịch vụ AI thương mại.

Bên cạnh đó, Moonshot AI đưa ra mức giá API khá cạnh tranh, gồm 0,3 USD cho mỗi triệu token đầu vào được lưu trong bộ nhớ đệm (cache), 3 USD cho đầu vào không sử dụng cache và 15 USD cho mỗi triệu token đầu ra.

Mặc dù chưa phải mô hình AI có chi phí thấp nhất của Trung Quốc, mức giá này vẫn thấp hơn đáng kể so với nhiều dịch vụ AI cao cấp trên thị trường quốc tế, trong khi hiệu năng được đánh giá tiệm cận nhóm dẫn đầu.

Theo giới phân tích, sự xuất hiện của Kimi K3 cho thấy các doanh nghiệp AI Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách với các hãng công nghệ Mỹ không chỉ ở năng lực mô hình mà còn ở chiến lược mã nguồn mở và tối ưu chi phí vận hành. Nếu duy trì được hiệu năng và hệ sinh thái phát triển, Kimi K3 có thể trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc đối với các doanh nghiệp, startup và nhà phát triển muốn triển khai AI trên hạ tầng riêng với chi phí hợp lý.

Trong bối cảnh AI đang bước vào giai đoạn cạnh tranh về chất lượng mô hình, khả năng thương mại hóa và chi phí sử dụng, Kimi K3 được xem là minh chứng cho xu hướng các doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh phát triển các mô hình AI mã nguồn mở nhằm mở rộng thị phần trên thị trường toàn cầu.

AI mã nguồn mở Kimi K3 Moonshot AI Trung Quốc AI thương mại

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34°C
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Thứ năm, 23/07/2026 00:00
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30°C
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34°C
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25°C
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22°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
22°C
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23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
27°C
Phan Thiết

33°C

Cảm giác: 38°C
bầu trời quang đãng
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
27°C
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32°C
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33°C
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33°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
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Thứ hai, 20/07/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 20/07/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
32°C
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33°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
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27°C
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26°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
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Thứ tư, 22/07/2026 00:00
27°C
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Thứ tư, 22/07/2026 18:00
26°C
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25°C
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
27°C
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32°C
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33°C
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27°C
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24°C
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26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
31°C
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32°C
Quảng Bình

33°C

Cảm giác: 34°C
mây đen u ám
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
31°C
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34°C
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33°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
28°C
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27°C
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Thứ hai, 20/07/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
30°C
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Thứ ba, 21/07/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
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25°C
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Thứ ba, 21/07/2026 21:00
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Thứ tư, 22/07/2026 00:00
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24°C
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22°C
Thứ tư, 22/07/2026 18:00
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Thứ năm, 23/07/2026 00:00
22°C
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23°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
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Thứ năm, 23/07/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
31°C
Thừa Thiên Huế

40°C

Cảm giác: 41°C
mây cụm
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 20/07/2026 03:00
37°C
Thứ hai, 20/07/2026 06:00
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Thứ hai, 20/07/2026 09:00
35°C
Thứ hai, 20/07/2026 12:00
28°C
Thứ hai, 20/07/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 20/07/2026 18:00
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24°C
Thứ ba, 21/07/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 21/07/2026 03:00
36°C
Thứ ba, 21/07/2026 06:00
40°C
Thứ ba, 21/07/2026 09:00
35°C
Thứ ba, 21/07/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 21/07/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 21/07/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 21/07/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 22/07/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 22/07/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 22/07/2026 09:00
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26°C
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Hà Giang

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ hai, 20/07/2026 00:00
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23°C
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Thứ ba, 21/07/2026 00:00
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Thứ ba, 21/07/2026 12:00
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23°C
Thứ tư, 22/07/2026 00:00
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Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
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Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
31°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,500 146,500
Hà Nội - PNJ 142,500 146,500
Đà Nẵng - PNJ 142,500 146,500
Miền Tây - PNJ 142,500 146,500
Tây Nguyên - PNJ 142,500 146,500
Đông Nam Bộ - PNJ 142,500 146,500
Cập nhật: 19/07/2026 13:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,450 14,750
Miếng SJC Nghệ An 14,450 14,750
Miếng SJC Thái Bình 14,450 14,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,340 14,690
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,340 14,690
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,340 14,690
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,880 14,580
Trang sức 99.99 13,890 14,590
Cập nhật: 19/07/2026 13:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,445 14,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,445 14,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143 1,465
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143 1,466
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 140 1,445
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,069 143,069
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,736 108,536
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,862 9,842
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,504 88,304
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,602 84,402
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,613 60,413
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Cập nhật: 19/07/2026 13:00
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Cập nhật: 19/07/2026 13:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Bán kết APL 2026: FPT Polytechnic khép lại hành trình đáng nhớ

Bán kết APL 2026: FPT Polytechnic khép lại hành trình đáng nhớ

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