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Ngắm nhìn Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel với thiết kế sứ cao cấp độc đáo

Tạ Thành

Tạ Thành

12:29 | 10/07/2026
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Bugatti tiếp tục mở rộng giới hạn cá nhân hóa với W16 Mistral Blanc Éternel, phiên bản mui trần độc bản kết hợp nghệ thuật chế tác sứ cao cấp của Đức cùng động cơ W16 huyền thoại.
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Thiết kế độc đáo có 1 - 0 - 2

Bugatti vừa giới thiệu W16 Mistral Blanc Éternel, phiên bản cá nhân hóa mới nhất của dòng siêu xe mui trần W16 Mistral. Mẫu xe được phát triển cùng nhà sản xuất gốm sứ danh tiếng Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM), đánh dấu sự trở lại của mối hợp tác từng tạo nên chiếc Veyron Grand Sport Vitesse L'Or Blanc vào năm 2011.

Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel. Ảnh: Bugatti.
Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel. Ảnh: Bugatti.

Khác với những mẫu xe sử dụng vật liệu truyền thống, Blanc Éternel đưa sứ cao cấp vào nhiều chi tiết ngoại thất và nội thất. Tuy nhiên, Bugatti không sử dụng sứ trên toàn bộ thân xe mà chỉ lựa chọn các vị trí mang tính biểu tượng như nắp khoang động cơ, nắp bình nhiên liệu, nắp châm dầu và logo EB. Trên nắp động cơ, hai chi tiết bằng sứ còn được trang trí biểu tượng quyền trượng hoàng gia của KPM Berlin.

Thiết kế độc đáo của Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel. Ảnh: Bugatti.
Thiết kế độc đáo của Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel. Ảnh: Bugatti.

Theo Bugatti, quá trình chế tác các chi tiết này đòi hỏi độ chính xác rất cao. Sứ sẽ co lại khoảng 17% sau khi nung nên mỗi bộ phận phải được tạo hình lớn hơn kích thước thực trước khi hoàn thiện. Điều này giúp các chi tiết đạt độ chính xác tuyệt đối khi lắp lên xe.

Nắp động cơ của W16 Mistral Blanc Éternel có những chi tiết bằng sứ. Ảnh: Bugatti.
Nắp động cơ của W16 Mistral Blanc Éternel có những chi tiết bằng sứ. Ảnh: Bugatti.

Ngoại thất của Blanc Éternel nổi bật với lớp sơn trắng kết hợp hàng chục đường nét màu đen được thực hiện hoàn toàn bằng tay. Thay vì tái hiện các nét cọ nghệ thuật như trên Veyron L'Or Blanc trước đây, Bugatti lựa chọn mô phỏng cấu trúc bề mặt NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines) - nền tảng thiết kế kỹ thuật số được sử dụng trong quá trình phát triển thân xe. Cách xử lý này giúp làm nổi bật hình học ẩn dưới lớp vỏ xe và tạo nên diện mạo khác biệt cho phiên bản đặc biệt.

Ngoại thất của Blanc Éternel nổi bật nhờ hàng chục đường nét màu đen được thực hiện hoàn toàn bằng tay. Ảnh: Bugatti.
Ngoại thất của Blanc Éternel nổi bật nhờ hàng chục đường nét màu đen được thực hiện hoàn toàn bằng tay. Ảnh: Bugatti.

Không gian nội thất tiếp tục duy trì phong cách thủ công với các chi tiết sứ xuất hiện trên cần số, nắp loa, bệ tì tay trung tâm và cụm nút điều khiển cửa sổ. Những họa tiết màu đen cũng được sơn trực tiếp lên ghế da màu trắng sau quy trình che phủ thủ công từng tấm da, tạo sự đồng nhất với thiết kế ngoại thất.

Nội thất của W16 Mistral Blanc Éternel. Ảnh: Bugatti.
Nội thất của W16 Mistral Blanc Éternel. Ảnh: Bugatti.

Nhân dịp tái hợp, Bugatti và KPM cũng giới thiệu bộ sưu tập sứ Blanc Éternel phiên bản giới hạn gồm các mẫu cốc To-Drive Cup và Aviator Cup. Bộ sưu tập chỉ được sản xuất 1.000 sản phẩm thủ công.

Bugatti và KPM giới thiệu bộ sưu tập sứ Blanc Éternel phiên bản giới hạn. Ảnh Bugatti.
Bugatti và KPM giới thiệu bộ sưu tập sứ Blanc Éternel phiên bản giới hạn. Ảnh Bugatti.

Động cơ giữ nguyên cấu hình của dòng W16 Mistral

Bên dưới thiết kế mang đậm dấu ấn nghệ thuật, Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel vẫn giữ nguyên cấu hình vận hành của dòng W16 Mistral. Xe sử dụng động cơ W16 dung tích 8.0L tăng áp bốn lần - khối động cơ đã trở thành biểu tượng của thương hiệu Pháp trong nhiều năm qua.

W16 Mistral Blanc Éternel vẫn giữ nguyên cấu hình vận hành của dòng W16 Mistral. Ảnh: Buttgati.
W16 Mistral Blanc Éternel vẫn giữ nguyên cấu hình vận hành của dòng W16 Mistral. Ảnh: Bugatti.

Hệ truyền động này giúp W16 Mistral đạt tốc độ tối đa khoảng 420 km/h, đưa mẫu xe trở thành một trong những siêu xe mui trần nhanh nhất thế giới. Việc kết hợp vật liệu sứ vốn quen thuộc trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ với một cỗ máy hiệu suất cực cao cho thấy định hướng cá nhân hóa ngày càng táo bạo của Bugatti.

Ngắm nhìn Audi Nuvolari: Siêu xe hybrid mạnh nhất của Audi Ngắm nhìn Audi Nuvolari: Siêu xe hybrid mạnh nhất của Audi

Bugatti chỉ sản xuất 99 chiếc W16 Mistral và toàn bộ quá trình lắp ráp đã hoàn tất trong thời gian gần đây. Trước Blanc Éternel, hãng cũng lần lượt giới thiệu nhiều phiên bản cá nhân hóa dành cho các khách hàng đặc biệt với các phối màu và chủ đề thiết kế riêng, khép lại hành trình của dòng xe sử dụng động cơ W16 bằng những mẫu xe mang tính sưu tầm cao.

Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel Siêu xe Siêu xe sứ cao cấp

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Kim TT/AVPL 14,500 ▲50K 14,900 ▲50K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 ▲50K 14,900 ▲50K
Nguyên Liệu 99.99 13,400 13,600
Nguyên Liệu 99.9 13,350 13,550
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 14,400
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 14,350
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 14,330
Cập nhật: 10/07/2026 14:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Hà Nội - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Đà Nẵng - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Miền Tây - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Tây Nguyên - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Cập nhật: 10/07/2026 14:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Miếng SJC Nghệ An 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Miếng SJC Thái Bình 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,590 ▲40K 14,940 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,590 ▲40K 14,940 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,590 ▲40K 14,940 ▲90K
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 14,130 ▲90K 14,830 ▲90K
Trang sức 99.99 14,140 ▲90K 14,840 ▲90K
Cập nhật: 10/07/2026 14:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,469 ▲1323K 14,992 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,469 ▲1323K 14,993 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,464 ▲7K 1,494 ▲7K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,464 ▲7K 1,495 ▲7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,439 ▲7K 1,474 ▲7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,941 ▲693K 145,941 ▲693K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,911 ▲525K 110,711 ▲525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,592 ▲476K 100,392 ▲476K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,273 ▲427K 90,073 ▲427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,293 ▲408K 86,093 ▲408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,822 ▲46669K 61,622 ▲55489K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Cập nhật: 10/07/2026 14:00
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Cập nhật: 10/07/2026 14:00
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Cập nhật: 10/07/2026 14:00
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