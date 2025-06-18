Động cơ V16 của Bugatti Tourbillon: 'Quái vật' 1.800 mã lực thay đổi hoàn toàn siêu xe hybrid

Ảnh: carpassion

Bugatti vừa tiết lộ mẫu xe mới Tourbillon, đây là mẫu xe đầu tiên sử dụng động cơ V16 của Bugatti Tourbillon thay thế hoàn toàn dòng W16 kinh điển. Chiếc xe hybrid này mang đến trải nghiệm lái hoàn toàn mới với công suất 1.800 mã lực, mở đầu giai đoạn mới cho hãng xe Pháp.

Quyết định chuyển từ động cơ W16 tăng áp bốn turbo sang V16 tự hút khí cho thấy Bugatti đang theo đuổi triết lý mới. Thay vì dựa vào turbo để tăng công suất, hãng xe này chọn cách kết hợp động cơ dung tích lớn với hệ thống hybrid tiên tiến. Động cơ V16 của Bugatti Tourbillon được phát triển hợp tác với Cosworth, mang lại âm thanh thuần khiết và phản hồi tức thì mà các động cơ tăng áp khó có thể đạt được.

Cấu hình động cơ V16 đột phá

Trái tim của Tourbillon là khối V16 dung tích 8,3 lít có khả năng đạt 9.000 vòng/phút, con số ấn tượng cho một động cơ cỡ lớn. Động cơ V16 của Bugatti Tourbillon sử dụng công nghệ tự hút khí, loại bỏ hoàn toàn turbo để mang lại cảm giác lái trực tiếp và phản hồi ngay lập tức. Thiết kế này cho phép động cơ hoạt động mượt mà từ vòng tua thấp đến cao, tạo nên âm thanh đặc trưng của động cơ naturally aspirated.

Cosworth - đối tác kỹ thuật của Bugatti trong dự án này - đã áp dụng kinh nghiệm từ Formula 1 để tối ưu hóa từng chi tiết. Khối V16 được chế tác bằng vật liệu cao cấp, với hệ thống van và camshaft được điều chỉnh để đạt hiệu suất tối đa ở mọi dải tua. Kết quả là một động cơ có thể sản sinh công suất khủng trong khi vẫn duy trì độ bền và tin cậy.

Hệ thống hybrid độc đáo

Sự hợp tác với Rimac đã tạo nên hệ thống hybrid độc đáo cho Tourbillon. Ba motor điện được bố trí chiến lược: hai motor ở cầu trước và một motor tích hợp vào hộp số tám cấp phía sau. Mate Rimac, CEO của Bugatti Rimac, giải thích rằng điện năng ở đây đóng vai trò hỗ trợ, giải phóng toàn bộ tiềm năng của động cơ V16 thay vì thay thế nó.

Động cơ V16 của Bugatti Tourbillon kết hợp với hệ thống hybrid mang lại 800 mã lực bổ sung, nâng tổng công suất lên 1.800 mã lực. Motor phía sau có thể quay với tốc độ 24.000 vòng/phút, cho phép phân bổ mô-men xoắn chính xác đến từng bánh xe. Hệ thống này giúp xe tăng tốc mạnh mẽ từ vị trí đứng yên và duy trì hiệu suất cao ở mọi dải tua.

Bộ pin 24,8 kWh được tích hợp thông minh vào khung sợi carbon, vừa tiết kiệm không gian vừa giảm trọng lượng. Pin cho phép Tourbillon chạy thuần điện hơn 60 km, đáp ứng nhu cầu di chuyển trong thành phố. Hệ thống tái tạo năng lượng hoạt động liên tục, đảm bảo pin luôn có điện để hỗ trợ động cơ V16.

Khối truyền động phía sau chỉ nặng 430 kg, nhẹ hơn so với Chiron nhờ thiết kế tối ưu. Tourbillon có thể đạt tốc độ tối đa trên 444 km/h, cho thấy hiệu quả của việc kết hợp động cơ tự hút khí với công nghệ hybrid.

Động cơ V16 của Bugatti Tourbillon đại diện cho tương lai của siêu xe - nơi cảm xúc lái thuần túy gặp gỡ công nghệ hiện đại. Mẫu xe hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối, dự kiến ra mắt chính thức trong thời gian tới.