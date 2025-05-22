Toyota RAV4 2026 chính thức 'khai tử' động cơ xăng: Quyết định táo bạo hay bước đi tất yếu?

Xe và phương tiện
Trong làn sóng điện hóa toàn cầu, Toyota vừa tung ra thông điệp mạnh mẽ với quyết định chỉ sản xuất RAV4 2026 với phiên bản hybrid và PHEV. Mẫu SUV bán chạy nhất nước Mỹ này giờ đây không còn động cơ xăng thuần túy, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong chiến lược điện hóa của hãng xe Nhật Bản.
Toyota RAV4 2026 hybrid. Ảnh: caranddriver

Cú "lột xác" táo bạo của mẫu SUV bán chạy nhất nước Mỹ

RAV4 thế hệ thứ sáu xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới, song điều quan trọng nhất nằm ở "trái tim" của xe. Toyota quyết định trang bị động cơ hybrid cho toàn bộ dòng sản phẩm, từ phiên bản cơ sở đến cao cấp nhất. Động thái này theo chân sedan Camry đã thực hiện trước đó, cho thấy tầm nhìn dài hạn của Toyota trong cuộc đua công nghệ xanh.

Hệ thống hybrid mới sử dụng động cơ xăng 2.5 lít kết hợp motor điện, tạo ra công suất 226 mã lực ở bản dẫn động cầu trước và 236 mã lực với hệ thống AWD. Đặc biệt, lần đầu tiên RAV4 hybrid có tùy chọn dẫn động cầu trước, mở rộng khả năng tiếp cận với nhiều khách hàng hơn.

Toyota RAV4 2026 hybrid. Ảnh: caranddriver

Phiên bản PHEV: mẫu SUV thiết thực cho cuộc sống hàng ngày

Điểm nhấn của dòng RAV4 2026 chính là phiên bản plug-in hybrid với công suất 320 mã lực, con số ấn tượng cho một mẫu SUV cỡ nhỏ. So với thế hệ trước, công suất tăng 18 mã lực, đồng thời quãng đường di chuyển bằng điện thuần túy tăng từ 42 dặm lên 50 dặm (khoảng 80 km).

Tính năng sạc nhanh DC được bổ sung trên một số phiên bản PHEV, cho phép sạc từ 10% lên 80% chỉ trong 30 phút. Khả năng này chỉ có trên các mẫu Woodland và XSE PHEV, sử dụng cổng sạc CCS phổ biến hiện nay.

Toyota RAV4 2026 hybrid. Ảnh: caranddriver

Thiết kế mới: Hiện đại nhưng vẫn giữ "gen" RAV4

Ngoại hình RAV4 2026 mang hơi thở hiện đại với đèn pha hình chữ C đặc trưng, được Toyota gọi là thiết kế "đầu cá mập". Phần đuôi xe nổi bật với dải đèn LED kéo dài toàn bộ cửa sau. Dù có nhiều thay đổi, RAV4 vẫn giữ được những chi tiết ốp nhựa đen và đường nét góc cạnh quen thuộc.

Bên trong cabin, Toyota áp dụng triết lý tối giản với ít nút bấm vật lý hơn, thay vào đó là các màn hình cảm ứng. Điều đáng tiếc là hệ thống điều hòa không còn núm xoay truyền thống, chuyển sang điều khiển qua màn hình và nút bấm.

Toyota RAV4 2026 hybrid. Ảnh: caranddriver

Ba nhóm sản phẩm, bảy phiên bản lựa chọn

Toyota chia RAV4 2026 thành ba nhóm chính. Nhóm Core gồm các phiên bản LE, XLE và Limited với thiết kế đơn giản, chỉ có tùy chọn hybrid thông thường. Nhóm Rugged đại diện bởi phiên bản Woodland với lốp địa hình và khả năng off-road tốt hơn.

Đáng chú ý nhất là nhóm Sport với sự xuất hiện của phiên bản GR Sport hoàn toàn mới. Mẫu xe này trang bị cánh gió thể thao, la-zăng 20 inch với lốp mùa hè và hệ thống treo được chỉnh riêng. GR Sport đi kèm hệ thống PHEV mạnh mẽ, thể hiện tham vọng hiệu năng của Toyota.

Toyota RAV4 2026 hybrid. Ảnh: caranddriver

Ý nghĩa của quyết định "khai tử" động cơ xăng

Việc Toyota loại bỏ hoàn toàn động cơ xăng thuần túy khỏi RAV4 không chỉ là quyết định kinh doanh mà còn phản ánh xu hướng thị trường. Trong bối cảnh các quốc gia ngày càng siết chặt tiêu chuẩn khí thải và người tiêu dùng quan tâm đến môi trường, hybrid trở thành lựa chọn hợp lý.

Đối với thị trường Việt Nam, dù RAV4 2026 chưa có kế hoạch ra mắt chính thức, quyết định này của Toyota có thể tác động đến chiến lược sản phẩm tại khu vực Đông Nam Á. Các hãng xe khác nhiều khả năng sẽ theo sát diễn biến và có những bước đi tương tự.

Giá bán dự kiến và thời điểm ra mắt RAV4 2026

Toyota chưa công bố giá chính thức của RAV4 2026, nhưng dự kiến sẽ tăng so với thế hệ hiện tại do trang bị hybrid tiêu chuẩn. Phiên bản LE cơ sở có thể khởi điểm từ 34.000 USD (khoảng 850 triệu đồng), trong khi GR Sport PHEV cao cấp nhất có thể vượt mốc 51.000 USD (gần 1,3 tỷ đồng).

Xe dự kiến bán ra vào cuối năm 2025 tại thị trường Mỹ, sau đó mở rộng ra các khu vực khác.

Chuyên mục Xe và Phương tiện của Điện tử và Ứng dụng sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường ô tô trong và ngoài nước. Hãy theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ những xu hướng công nghệ và sản phẩm hot nhất.

Bạn nghĩ sao về quyết định "khai tử" động cơ xăng của Toyota RAV4? Liệu đây có phải là tương lai tất yếu của ngành ô tô? Chia sẻ quan điểm của bạn trong phần bình luận bên dưới!

