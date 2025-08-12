OPPO Find N5

smartphone màn hình gập toàn diện nhất

Không quá lời khi nói OPPO Find N5 là smartphone gập toàn diện nhất trong số những smartphone màn hình gập đã ra mắt thị trường Việt Nam tính đến thời điểm ra mắt.

Như một minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc về cả phần cứng lẫn phần mềm, OPPO Find N5 với độ dày chỉ 4.21mm khi mở và 8.93mm khi gập, trở thành smartphone gập mỏng nhất thế giới ở thời điểm ra mắt. Dù sở hữu thiết kế mỏng, nhưng OPPO Find N5 với độ hoàn thiện cực tốt, cùng bản lề được làm bằng Titanium Flexion mang đến sự chắc chắn và mượt mà khi gập mở cũng như sự cao cấp trong thiết kế tổng thể khi cầm trên tay.

Chất lượng màn hình của OPPO Find N5 cũng được giới chuyên gia và người dùng đánh giá cao nhờ tấm nền LTPO OLED và tần số quét 120Hz. Màn hình chính 8.12 inches với đầy đủ các công nghệ hiển thị hiện đại nhất, trong khi màn hình ngoài cũng không hề thua kém với tấm nền LTPO OLED rộng 6.62 inches, mang đến trải nghiệm vô cùng tiện lợi.

Hệ thống camera của OPPO Find N5 cũng được xem là một trong những hệ thống camera hoàn thiện nhất so với các mẫu smartphone màn hình gập đã ra mắt thị trường với bộ ba camera sau gồm camera tele tiềm vọng 50MP, cho phép chụp ảnh camera tele siêu Cận (Telephoto macro camera) với khoảng cách chỉ 10cm lần đầu tiên có mặt trên smartphone của OPPO, camera góc siêu rộng 8MP mang lại khung hình toàn cảnh sống động, và camera góc rộng 50MP kết hợp chống rung OIS cho chất lượng hình ảnh vượt trội.

Sự hoàn thiện về thiết kế cùng phần cứng mạnh mẽ đến từ vi xử lí với chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite đạt 1,817,022 điểm hiệu năng trên Antutu đã giúp cho OPPO Find N5 vượt qua nhiều đối thủ cùng phân khúc. Viên pin của OPPO Find N5 cũng khá ấn tượng khi cho thời gian sử dụng thực tế liên tục lên đến 14 giờ với nhiều tác vụ nặng ký. OPPO cũng trang bị cho Find N5 bộ sạc Siêu nhanh SuperVOOC 80W, cho 30 phút sạc là có thể đạt 67% viên pin và chỉ 53 phút là có thể sạc đầy 100%.

Một điểm cộng đáng chú ý khác của OPPO Find N5 đó chính là loạt công nghệ đáng giá như đạt chuẩn kháng nước IPX6, IPX8 và đặc biệt là IPX9 cho phép máy chịu được tia nước áp lực cao ở nhiệt độ cao. Đó là nhờ khung viền được gia cố bằng hợp kim nhôm 7000 series, bản lề làm từ hợp kim titan in 3D với độ cứng tăng 36% so với thế hệ trước, các bộ phận chịu lực được chế tạo từ thép UHSS (Ultra-High Strength Steel), và máy cũng đã đạt chứng nhận độ bền gập mở từ TUV Rheinland.

Cuối cùng, điều kiện tiên quyết để Find N5 có mặt trong TOP sản phẩm công nghệ xuất sắc nhất mùa hè này đó chính là loạt tiện ích mà máy mang đến cho người dùng như khả năng chia sẻ với các thiết bị di động từ hệ sinh thái Apple. Ngoài ra, OPPO cũng đã hoàn thiện ColorOS 15 để tối ưu cho màn hình lớn hoặc màn hình gập, bên cạnh loạt công cụ AI giúp người dùng tối ưu trải nghiệm trong mọi tác vụ, đặc biệt là các công cụ phục vụ cho công việc và học tập.