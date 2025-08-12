Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Tiếp nối thành công với hơn 150.000 thiết bị Xiaomi TV A và A Pro Series 2025 được bán ra, Xiaomi tiếp tục giới thiệu phiên bản 2026 của hai dòng TV chủ lực với nhiều cải tiến đáng chú ý về thiết kế và công nghệ. Trong đó, TV A Pro Series nổi bật với loạt nâng cấp vượt trội so với tầm giá.

Với 5 kích thước khung hình, trải đều từ 32, 43, 55, 65 cho đến 75 inch, dòng sản phẩm TV Xiaomi A Pro Series đều sử dụng nền tấm nền QLED 4K UHD nổi bật với khả năng tái tạo màu sắc rực rỡ, sắc nét hơn so với các tấm nền thông thường. Trong khi đó, dòng Xiaomi TV A Series cũng được trang bị màn hình 4K UHD, ngoại trừ riêng phiên bản 43 inch có thêm một lựa chọn độ phân giải FHD nhằm đa dạng hóa lựa chọn theo nhu cầu sử dụng và ngân sách.

Cả hai dòng sản phẩm đều hỗ trợ HDR 10+ giúp tự động điều chỉnh độ tương phản, màu sắc theo phân cảnh, kết hợp thêm AI, nâng khả năng tái hiện chi tiết cho khung hình, đặc biệt là khi hiển thị các nội dung màu tối, đồng thời dễ kết nối với các máy chơi game. Riêng phiên bản 75 inch cao cấp nhất của dòng Xiaomi TV A Pro còn tích hợp thêm Dolby Vision giúp mở rộng dải màu và độ sâu, thể hiện chi tiết tốt hơn, nhất là ở các khung hình tối.

Sự đa dạng về kích thước khung hình cũng giúp người dùng dễ dàng chọn lựa theo nhu cầu sử dụng. Từ nhu cầu treo tường phòng khách đến sử dụng cho phòng ngủ, với kiểu thiết kế viền mỏng, TV A Pro Series của Xiaomi phù hợp nhiều không gian sống khác nhau, mang lại hiệu ứng toàn cảnh sống động, mang tính thẩm mỹ hiện đại.

Song hành cùng thiết kế đẹp mắt là trải nghiệm âm thanh sống động nhờ công nghệ Xiaomi Sound kết hợp DTS Virtual:X, mang lại hiệu ứng như xem phim tại rạp với âm thanh chi tiết, chân thực khi xem phim hành động hay chơi game. TV được tích hợp sẵn hệ điều hành Google TV, cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm, tải ứng dụng và điều khiển bằng giọng nói. Bên cạnh đó, thiết bị còn hỗ trợ các chuẩn âm thanh phổ biến như Dolby Audio và DTS:X, mang đến chất lượng âm thanh vượt trội. Đáng chú ý, dòng TV còn trang bị cả Apple AirPlay – tính năng hiếm gặp trong phân khúc – giúp người dùng iOS dễ dàng chia sẻ nội dung từ thiết bị Apple lên màn hình lớn một cách mượt mà, tiện lợi.

Sự góp mặt của cả hai dòng sản phẩm giúp Xiaomi mở rộng danh mục TV tầm trung, giữ vững lợi thế cạnh tranh nhờ thiết kế đẹp, chất lượng hiển thị vượt trội, âm thanh sống động và mức giá dễ tiếp cận – khẳng định vị thế của Xiaomi TV A/A Pro Series như một trong những lựa chọn TV tầm trung tốt nhất hiện nay.