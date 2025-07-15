Emagazine Samsung Bespoke AI: giải pháp gia dụng thông minh toàn diện

Thương hiệu tiên phong trong việc mang đến trải nghiệm AI toàn diện nhất cho người dùng, thông qua bộ giải pháp Bespoke AI 2025, Samsung đã mang đến các thiết bị điện tử thông minh mới với công nghệ AI tân tiến cùng hiệu suất ấn tượng và thiết kế dẫn đầu xu hướng, mang đến cuộc cách mạng toàn diện.

Samsung Bespoke AI
Samsung Bespoke AI 2025 - giải pháp gia dụng thông minh toàn diện

Samsung mang tầm hình "Màn hình ở mọi nơi"

Các thiết bị đáng chú ý như tủ lạnh Samsung Bespoke AI với màn hình AI Family Hub 32inch, máy giặt sấy bơm nhiệt Bespoke AI Laundry Combo với màn hình AI Home 7inch có thể đáp ứng nhu cầu cá nhân hoá và trực quan hoá. Với tầm nhìn “Màn hình ở mọi nơi” Samsung đã hiện thực hóa màn hình ở mọi thiết bị, giúp người dùng có thể điều khiển bằng cảm ứng, ra lệnh bằng giọng nói và thực hiện nhiều tác vụ thông minh đến bất ngờ.

Samsung Bespoke AI

Tủ lạnh Samsung Bespoke AI với Family Hub tích hợp màn hình 32 inch và AI Vision Inside, giúp quản lý thực phẩm và gợi ý món ăn thông minh

Samsung Bespoke AI: giải pháp gia dụng thông minh toàn diện

Máy giặt sấy bơm nhiệt Bespoke AI Laundry Combo với màn hình AI Home 7inch có thể đáp ứng nhu cầu cá nhân hoá và trực quan hoá.

Việc tích hợp màn hình vào các thiết bị như tủ lạnh hay máy giặt đã biến các thiết bị này trở thành trợ lý gia đình thông minh, giúp cung cấp lịch trình, thời tiết, thực đơn, nhắc việc và hỗ trợ giải trí tại chỗ. Thậm chí người dùng còn có thể quản lý toàn bộ thiết bị trong nhà qua bản đồ 3D Map View, cũng như theo dõi trạng thái sử dụng, trả lời điện thoại đã được kết nối mà không cần phải cầm smartphone trên tay.

Cùng với loạt công nghệ AI tân tiến

Và để hỗ trợ hiệu quả việc nhà và tự điều chỉnh theo thói quen người dùng, Samsung còn trang bị loạt công nghệ AI cho các thiết bị Bespoke AI. Theo đó, tủ lạnh Samsung Bespoke AI với Family Hub, tích hợp AI Vision Inside có trang bị camera để nhận diện đến 150 loại thực phẩm, quản lý hạn dùng và gợi ý món ăn. Máy giặt sấy bơm nhiệt Bespoke AI Laundry Combo ứng dụng AI Wash & Dry và AI Heatpump để tự nhận biết độ bẩn và chất liệu vải để tối ưu chu trình giặt sấy. Hay robot hút lau giặt sấy Bespoke Jet Bot Combo Steam sử dụng cảm biến dToF LiDAR và AI Floor Detect để nhận diện bề mặt sàn, điều chỉnh lực hút và cách lau phù hợp.

Samsung Bespoke AI: giải pháp gia dụng thông minh toàn diện

Với máy hút bụi Bespoke AI Jet Lite thì công nghệ AI Cleaning Mode 2.0 còn giúp tiết kiệm đến 14% pin.
Samsung Bespoke AI

Chế độ AI Energy giúp AI Wash & Dry tiết kiệm 75% năng lượng và giảm 60% thời gian giặt

Không dừng lại ở đó, công nghệ AI của Samsung còn giúp thiết bị tiết kiệm điện, nước hiệu quả nhờ học thói quen người dùng. Thông qua các chế độ AI Energy tối ưu điện năng, AI Wash & Dry tiết kiệm 75% năng lượng và giảm 60% thời gian giặt. Với máy hút bụi Bespoke AI Jet Lite thì công nghệ AI Cleaning Mode 2.0 còn giúp tiết kiệm đến 14% pin.

Vượt qua cả sự kỳ vọng của người dùng về một thiết bị gia dụng thuần túy, Samsung đã liên tục đổi mới, mang đến cuộc sống tiện nghi, mở ra kỷ nguyên Sống Mới, mới là sống.

Thực hiện: Thái Tuấn

Đồ họa: Phạm Anh

Hồng Anh

Bài liên quan

'Biệt đội Samsung Bespoke AI' có gì mới?

Sau máy giặt sấy thông minh Samsung Bespoke AI Heatpump, Samsung ra mắt siêu tủ lạnh Bespoke AI Family Hub™+

Sau máy giặt sấy thông minh Samsung Bespoke AI Heatpump, Samsung ra mắt siêu tủ lạnh Bespoke AI Family Hub™+

Đã có thể trải nghiệm màn hình Samsung Onyx tại Galaxy CineX Hanoi Centre

Đã có thể trải nghiệm màn hình Samsung Onyx tại Galaxy CineX Hanoi Centre

Rạp phim đầu tiên được trang bị màn hình Samsung Onyx thế hệ mới chính thức ra mắt

Rạp phim đầu tiên được trang bị màn hình Samsung Onyx thế hệ mới chính thức ra mắt

CES 2026: Samsung ra mắt AI Vision đồng phát triển cùng Google Gemini

CES 2026: Samsung ra mắt AI Vision đồng phát triển cùng Google Gemini

Có thể bạn quan tâm

OPPO Find N5: smartphone màn hình gập toàn diện nhất

OPPO Find N5: smartphone màn hình gập toàn diện nhất

Editor's Choice
Không quá lời khi nói OPPO Find N5 là smartphone gập toàn diện nhất trong số những smartphone màn hình gập đã ra mắt thị trường Việt Nam tính đến thời điểm ra mắt.
Dreame Aqua 10 Pro Track: robot hút bụi lau sàn toàn diện nhất

Dreame Aqua 10 Pro Track: robot hút bụi lau sàn toàn diện nhất

Editor's Choice
Điểm đáng chú ý là Dreame Aqua 10 Pro Track sở hữu tất cả những công nghệ tân tiến nhất hiện nay, từ lực hút mạnh mẽ, làm sạch tuyệt đối, công nghệ AI hỗ trợ và cả con lăn cuộn và chổi kép thế hệ mới...
LG DUALCOOL AI Air 2025: Điều hòa AI tốt nhất

LG DUALCOOL AI Air 2025: Điều hòa AI tốt nhất

Editor's Choice
Đây là thế hệ điều hòa thông minh mới của LG, được trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo AI thấu cảm, giúp mang đến trải nghiệm thật sự khác biệt.
Bà Kavya Nair Phó Quản lý Thiết kế tại Dyson (Singapore)

Bà Kavya Nair Phó Quản lý Thiết kế tại Dyson (Singapore)

Editor's Choice
"Dyson bắt đầu bằng việc nghiên cứu khó khăn mà khách hàng thường gặp phải, sau đó Dyson sẽ tìm cách xử lí vấn đề bằng công nghệ mới hoặc tận dụng công nghệ sẵn có một cách sáng tạo hơn.”
Dyson Airstrait Máy chăm sóc tóc của năm

Dyson Airstrait Máy chăm sóc tóc của năm

Gia dụng
Là sản phẩm tích hợp 2 in 1, Dyson AirstraitTM vừa có thể làm thẳng tóc như một chiếc máy duỗi truyền thống, vừa có thể làm khô tóc như một chiếc máy sấy nhờ sử dụng luồng không khí bên trong, mà vẫn có thể chăm sóc tóc hiệu quả.
Xem thêm