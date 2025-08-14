Redmi Note 14 Pro+ 5G

Smartphone tầm trung xuất sắc

Là phiên bản cao cấp nhất của dòng Redmi Note 14 Series, Redmi Note 14 Pro+ 5G sở hữu sức mạnh vượt trội cả về hiệu năng, camera và công cụ AI, góp phần định hình nên dòng sản phẩm tầm trung thế hệ mới.

Điểm nhấn nổi bật trên Redmi Note 14 Pro+ 5G chính là hệ điều hành Xiaomi HyperOS, tích hợp hàng loạt công cụ AI hiện đại, nâng cao trải nghiệm sử dụng toàn diện. Cụ thể, nhóm công cụ AI hỗ trợ công việc bao gồm: Google Gemini, Khoanh vùng tìm kiếm (Circle to Search), Trợ lý phiên dịch (AI Interpreter), Tóm tắt thông minh (AI Notes) và Ghi âm kèm chuyển lời nói thành văn bản (AI Recorder). Những tính năng này giúp nâng cao năng suất, hỗ trợ giao tiếp và đơn giản hóa quá trình tra cứu, ghi chú, học tập hằng ngày.

Song song đó, các công cụ AI dành cho hình ảnh như Làm đẹp AI, Mở rộng hình ảnh AI (AI Expansion), Làm phim AI, AI Sky... mang đến trải nghiệm chỉnh sửa ảnh và video dễ dàng, sáng tạo, giúp người dùng nhanh chóng tạo ra những nội dung ấn tượng chỉ trong vài thao tác.

Cụm camera của Redmi Note 14 Pro+ 5G cũng rất ấn tượng khi được trang bị cảm biến chính lên đến 200MP. Công nghệ gộp điểm ảnh tiên tiến giúp ảnh chụp ban đêm sáng rõ và sắc nét hơn, đồng thời chế độ chống rung quang học OIS mang đến những bức ảnh và thước phim ổn định. Ngoài ra, camera góc siêu rộng 8MP và camera macro 2MP cũng giúp chụp được nhiều góc độ độc đáo, từ phong cảnh hùng vĩ đến chi tiết siêu nhỏ.

Không chỉ mạnh mẽ ở phần cứng và AI, máy còn nổi bật nhờ độ bền cao và thiết kế tinh tế. Màn hình AMOLED 1.5K không chỉ sắc nét mà còn đạt tần số quét 120Hz, hiển thị mượt mà và thân thiện với mắt nhờ chứng nhận TÜV Rheinland. Bề mặt được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Victus 2, giúp hạn chế va đập, trầy xước và chống bụi nước hiệu quả – đảm bảo thiết bị luôn bền bỉ trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Cung cấp sức mạnh cho Redmi Note 14 Pro+ 5G là vi xử lý Snapdragon7s Gen3 tiên tiến, mang lại hiệu suất ổn định và khả năng xử lý mượt mà trong mọi tác vụ. Bộ xử lý 8 nhân kết hợp tiến trình 4nm cùng nhiều tùy chọn bộ nhớ giúp thiết bị vận hành mạnh mẽ, từ giải trí đa phương tiện đến chơi game nặng. Viên pin 5.100mAh cho thời gian sử dụng dài, đặc biệt công nghệ sạc nhanh 120W HyperCharge giúp rút ngắn tối đa thời gian chờ sạc.