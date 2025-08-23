ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

AI đang trở thành một trong những chuẩn mực mới của laptop thế hệ mới ASUS là một trong những thương hiệu tiên phong mang AI đến với mọi phân khúc sản phẩm, giúp cho người dùng từ bất cứ phân khúc nào cũng có cơ hội được tiếp cận với laptop AI.

Chính thức ra mắt lần đầu tiên tại CES 2025, ASUS Zenbook S16 là một trong những mẫu laptop AI hàng đầu của ASUS, đặc biệt lại sở hữu màn hình lớn đến 16 inch mà vẫn đảm bảo độ mỏng nhẹ ấn tượng.

Để có được độ mỏng nhẹ ấn tượng trong một thân máy 16inch, ASUS đã trang bị khung máy bằng chất liệu Ceraluminum độc quyền, giúp máy thiết lập nên chuẩn mực mới về một mẫu laptop màn hình 16 inch với trọng lượng chỉ 1,5 kg và độ mỏng chỉ 1,19 cm. Chất liệu này cũng đồng thời giúp máy đạt độ bền chuẩn quân đội MIL-STD 810H như khả năng chịu nhiệt độ khắc nghiệt (từ -20°C đến 60°C), hoạt động trong độ ẩm cao (lên đến 95%), chống bụi và cát cũng như chịu áp suất cao với độ cao lên đến hơn 4.500m, cùng như khả năng chống sốc và va chạm mạnh.

Dù sở hữu kích thước màn hình 16 inch nhưng nhờ được thiết kế viền màn hình siêu mỏng, với tỷ lệ màn hình so với thân máy lên đến 90%, cho không gian hiển thị lớn mà vẫn đảm bảo kích thước nhỏ gọn. Máy còn được trang bị công nghệ màn hình Lumina OLED độc quyền, với độ phân giải 3K kết hợp với tần số quét 120Hz và thời gian phản hồi chỉ 0,2ms giúp hình ảnh hiển thị sắc nét, thao tác cuộn trang, chuyển cảnh và thao tác đồ họa trở nên mượt mà. Zenbook S16 cũng là màn hình lý tưởng cho các nhà sáng tạo nội dung khi có khả năng hiển thị 100% dải màu DCI-P3, đạt chứng nhận Pantone Validated uy tín trong ngành đồ họa.

Sức mạnh của máy đến từ vi xử lý AMD Ryzen AI 7 350 mới nhất, dòng chip Ryzen được tích hợp nhân xử lý thần kinh (NPU) có khả năng xử lý lên đến 50 TOPS (50 nghìn tỷ phép tính mỗi giây), cho phép tăng tốc khi sử dụng các tác vụ AI như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nhận diện hình ảnh và giọng nói… Đồng thời máy cũng được trang bị 24GB RAM LPDDR5X và 1TB SSD PCIe 4.0 để có thể xử lý mượt mà khi làm việc với nhiều ứng dụng cùng lúc.

Viên pin 78Wh kết hợp với vi xử lý AI góp phần tự động tối ưu hóa hiệu suất năng lượng, giúp máy có thời lượng pin lên đến 18 giờ chỉ với một lần sạc mà vẫn đảm bảo các tác vụ của dòng laptop AI đạt chuẩn Copilot+ PC. Với Zenbook S16 người dùng cũng có thể ra lệnh cho trợ lý ảo Copilot thực hiện các tác vụ như tóm tắt văn bản, tìm kiếm thông tin hoặc chỉnh sửa nội dung chỉ bằng giọng nói hoặc câu lệnh đơn giản.

Camera Full HD IR hỗ trợ Windows Hello giúp xác thực an toàn và nhanh chóng bằng khuôn mặt sau mỗi lần khởi động. Đồng thời chip bảo mật Microsoft Pluton và TPM 2.0 được tích hợp sẵn cũng giúp tăng cường bảo vệ dữ liệu người dung trước các cuộc tấn công từ phần mềm độc hại. Và hệ thống micro kép tích hợp công nghệ AI Noise Canceling giúp lọc tiếng ồn môi trường trong các cuộc gọi video, đảm bảo âm thanh rõ ràng và trong trẻo trong mọi điều kiện môi trường.