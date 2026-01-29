SK Hynix lần đầu vượt Samsung về lợi nhuận nhờ bùng nổ AI

Năm 2025, SK Hynix lần đầu tiên vượt qua Samsung về lợi nhuận hoạt động, nhờ vào vị thế thống lĩnh thị trường chip nhớ AI. Ảnh minh họa: Getty.

Theo kết quả công bố trong tuần này, SK Hynix ghi nhận lợi nhuận hoạt động kỷ lục 47,2 nghìn tỷ won, cao hơn mức 43,6 nghìn tỷ won của Samsung. Trong khi đó, riêng mảng chip nhớ của Samsung mang về khoảng 24,9 nghìn tỷ won trong năm 2025.

Sự đảo chiều này cho thấy bước tiến vượt bậc của SK Hynix kể từ khi được SK Telecom mua lại vào năm 2012 với giá khoảng 3 tỷ USD. Không giống Samsung vốn hoạt động trải rộng từ điện tử tiêu dùng đến sản xuất chip theo hợp đồng, SK Hynix tập trung gần như toàn bộ nguồn lực vào bộ nhớ bán dẫn – lĩnh vực đang hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư AI toàn cầu.

Động lực chính phía sau thành công của SK Hynix đến từ vị thế số một trong thị trường HBM, loại chip chuyên dụng được sử dụng trong bộ xử lý AI và trung tâm dữ liệu, bao gồm các hệ thống của Nvidia.

“SK Hynix rõ ràng là một ‘người chiến thắng’ nổi bật trong lĩnh vực AI tại châu Á”, ông Hwang, Giám đốc nghiên cứu tại Counterpoint Research, nhận định. Theo ông, lợi thế về chất lượng sản phẩm cũng như khả năng cung ứng HBM đã giúp công ty hưởng lợi lớn trong giai đoạn bùng nổ hạ tầng AI.

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Dù vậy, ông Hwang cũng lưu ý rằng Samsung đã giành lại vị trí số một về doanh thu bộ nhớ trong quý IV năm 2025, cho thấy cuộc cạnh tranh giữa hai tập đoàn Hàn Quốc đang ngày càng quyết liệt.

Thực tế, Samsung và Micron đều đã có những bước tiến trong phân khúc HBM, vốn trước đây do SK Hynix dẫn đầu gần như tuyệt đối. Samsung cho biết họ đang trên lộ trình bắt đầu cung cấp HBM4 - thế hệ HBM thứ sáu trong năm nay.

“Chúng tôi kỳ vọng Samsung sẽ có bước chuyển mạnh mẽ với HBM4 cho các sản phẩm mới của Nvidia, vượt qua những vấn đề về chất lượng năm ngoái”, Ray Wang, nhà phân tích tại SemiAnalysis, cho hay.

Tuy nhiên, giới phân tích vẫn dự đoán SK Hynix sẽ giữ thị phần lớn nhất trong thế hệ HBM tiếp theo.

“Cuộc đua HBM4 thực chất là giữa SK Hynix và Samsung, vì hai công ty này cạnh tranh hơn Micron”, ông Wang nhận xét. “Chúng tôi cho rằng SK Hynix sẽ tiếp tục dẫn đầu, còn Samsung sẽ thu hẹp khoảng cách và trở nên cạnh tranh hơn so với các thế hệ trước.”