Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hệ thống giao dịch tại HNX, hệ thống lưu ký và thanh toán tại VSDC cùng Hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon đã được kết nối đồng bộ.

Việt Nam sẵn sàng đưa Sàn giao dịch các-bon vào vận hành

Sàn giao dịch các-bon trong nước sẽ chính thức khai trương vào ngày 29/6/2026. Đây là dấu mốc trong quá trình hình thành thị trường các-bon tại Việt Nam, tạo thêm công cụ thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và phát triển theo mô hình kinh tế các-bon thấp.

Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc chuẩn bị triển khai được thực hiện theo Nghị định số 29/2026/NĐ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài chính. Trong thời gian qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp cùng Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam hoàn thiện các điều kiện để đưa sàn giao dịch vào hoạt động đúng lộ trình.

Đến thời điểm hiện nay, các nội dung về khuôn khổ pháp lý, quy chế nghiệp vụ, hàng hóa giao dịch, hạ tầng công nghệ thông tin và cơ chế thanh toán đã cơ bản hoàn tất. Công tác chuẩn bị được đánh giá đáp ứng yêu cầu để vận hành thị trường.

Hoàn thiện pháp lý, hạ tầng và hàng hóa giao dịch

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư hướng dẫn về giám sát giao dịch trên Sàn giao dịch các-bon và chế độ báo cáo đối với các đơn vị vận hành. Đồng thời, theo quy định của Nghị định số 29/2026/NĐ-CP, các sở giao dịch và VSDC đã xây dựng, ban hành hệ thống quy chế nghiệp vụ phục vụ hoạt động của thị trường.

Về hàng hóa giao dịch, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính thí điểm giai đoạn 2025–2026. Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phân bổ hạn ngạch phát thải cho 110 cơ sở thuộc diện thí điểm, đồng thời ban hành quy định về quản lý và vận hành Hệ thống đăng ký quốc gia đối với hạn ngạch phát thải và tín chỉ các-bon. Đây là nền tảng để quản lý tài sản và thực hiện giao dịch trên thị trường.

Các đơn vị gồm Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, VNX, HNX và VSDC cũng đã ký biên bản phối hợp nhằm thống nhất quy trình trao đổi dữ liệu, đối soát thông tin và xử lý sự cố trong quá trình vận hành.

Khai trương Sàn giao dịch các-bon Việt Nam ngày 29/6.

Hệ thống công nghệ đã hoàn tất kiểm thử

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hệ thống giao dịch tại HNX, hệ thống lưu ký và thanh toán tại VSDC cùng Hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon đã được kết nối đồng bộ.

Trong tháng 5 và tháng 6/2026, các đơn vị đã tổ chức nhiều đợt kiểm thử nội bộ và kiểm thử trên phạm vi toàn thị trường. Kết quả cho thấy việc trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống diễn ra ổn định, các quy trình nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vận hành thực tế.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã hoàn tất việc lựa chọn ngân hàng thanh toán phục vụ hoạt động của sàn theo quy định hiện hành. Các cơ quan thuộc Bộ Tài chính đồng thời tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo và chương trình tập huấn nhằm phổ biến quy định pháp luật, quy trình nghiệp vụ và cơ chế vận hành cho các tổ chức, doanh nghiệp tham gia thị trường.

Theo kế hoạch, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan tổ chức Lễ khai trương Sàn giao dịch các-bon trong nước vào ngày 29/6/2026. Việc đưa thị trường vào hoạt động được kỳ vọng góp phần thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế các-bon thấp và tạo thêm công cụ thị trường hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.