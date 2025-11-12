Chuyển động số
Đổi mới sáng tạo

Việt Nam mở cửa thị trường tín chỉ các-bon: Cơ hội hay thách thức?

Đạt Xanh

Đạt Xanh

13:28 | 12/11/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Thị trường tín chỉ các-bon toàn cầu hướng tới 79,28 tỷ USD vào năm 2028, tăng trưởng 23,8% mỗi năm. Việt Nam vừa ban hành Nghị định 119/2025/NĐ-CP để xây dựng thị trường trong nước, nhưng doanh nghiệp và nông dân liệu có thể tận dụng cơ hội này khi biến đổi khí hậu dự báo có thể mất tới tới 14,5% GDP vào 2050.
Việt Nam mở cửa thị trường tín chỉ các-bon: Cơ hội tỷ đô hay bài toán nan giải?
Quang cảnh Hội thảo: "Tăng cường năng lực, phổ biến kiến thức cho cộng đồng, doanh nghiệp về tạo tín chỉ và tham gia trao đổi bù trừ tín chỉ các-bon"

Sáng 12/11/2025, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo: "Tăng cường năng lực, phổ biến kiến thức cho cộng đồng, doanh nghiệp về tạo tín chỉ và tham gia trao đổi bù trừ tín chỉ các-bon", TS. Hà Quang Anh, Quyền Giám đốc Trung tâm Thích ứng biến đổi khí hậu và Trung hòa các-bon thuộc Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết: "Biến đổi khí hậu gây thiệt hại khoảng 10 tỷ USD cho Việt Nam trong năm 2020, tương đương 3,2% GDP. Dự báo có thể mất tới 14,5% GDP mỗi năm vào 2050 và đẩy 1 triệu người vào nghèo đói nếu không hành động ngay".

Cảnh báo về mức thiệt hại 14,5% GDP khiến nhiều chuyên gia đặt câu hỏi: Việt Nam có đủ sức cạnh tranh trên thị trường tín chỉ các-bon toàn cầu đang bùng nổ với quy mô 26,78 tỷ USD năm 2023 và dự kiến đạt 2 nghìn tỷ USD vào năm 2030?

Theo TS. Hà Quang Anh, tín chỉ các-bon chính là công cụ kinh tế giúp biến phát thải thành tài sản. Một tín chỉ các-bon tương đương 1 tấn CO2 giảm phát thải hoặc tăng hấp thụ. Tín chỉ này có thể giao dịch thương mại trên thị trường.

"Bên cạnh cách tiếp cận giảm phát thải trực tiếp, công cụ kinh tế tín chỉ các-bon là một giải pháp tiềm năng, một hướng tiếp cận gián tiếp", TS. Hà Quang Anh giải thích.

TS. Hà Quang Anh dẫn chứng: một dự án điện mặt trời tạo ra 100.000 MWh điện mỗi năm sẽ tạo ra 60.000 tín chỉ các-bon (tính theo hệ số 0,6 tấn CO2 trên mỗi MWh). Một hecta rừng áp dụng các biện pháp chăm sóc, làm giàu giúp tăng hấp thụ từ 100 tấn CO2 lên 120 tấn CO2 mỗi năm sẽ tạo ra 20 tín chỉ các-bon.

Nghiên cứu của Cục Nghiên cứu kinh tế quốc gia Hoa Kỳ (NBER) năm 2024 đã chỉ ra mỗi 1°C tăng thêm của nhiệt độ toàn cầu có thể làm giảm GDP thế giới tới hơn 20% về lâu dài. Phát thải khí nhà kính chính là nguyên nhân trực tiếp gây nên biến đổi khí hậu. Vậy giảm phát thải khí nhà kính trở thành cách tiếp cận cấp bách giảm thiệt hại do biến đổi khí hậu.

Việt Nam vừa ban hành Nghị định 119/2025/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2025, sửa đổi bổ sung Nghị định 06/2022/NĐ-CP về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn. Quy định mới hoàn thiện khung pháp lý quan trọng cho thị trường tín chỉ các-bon.

TS. Hà Quang Anh cho biết Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã định nghĩa tín chỉ các-bon là chứng nhận có thể giao dịch thương mại và thể hiện quyền phát thải một tấn khí CO2 hoặc một tấn CO2 tương đương. Nghị định 119 cụ thể hóa các quy định về cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon.

Việt Nam mở cửa thị trường tín chỉ các-bon: Cơ hội tỷ đô hay bài toán nan giải?
Khung pháp lý cho thị trường tín chỉ các-bon. Ảnh chụp Báo cáo

Cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon là các cơ chế thực hiện việc đăng ký, triển khai các chương trình, dự án giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và tạo tín chỉ các-bon theo các phương pháp được quốc tế hoặc Việt Nam công nhận. Tín chỉ các-bon từ các chương trình, dự án được trao đổi trên thị trường các-bon hoặc bù cho lượng phát thải khí nhà kính vượt quá hạn ngạch được phân bổ.

Nghị định 119 quy định hai loại cơ chế chính. Cơ chế trong nước do Việt Nam vận hành, áp dụng cho các cơ quan, tổ chức trên lãnh thổ Việt Nam. Ba bộ quản lý lĩnh vực gồm Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng có trách nhiệm phê duyệt phương pháp, đăng ký dự án và cấp tín chỉ các-bon.

TS. Hà Quang Anh cũng chỉ ra phương pháp tạo tín chỉ các-bon có ba nguồn. Các bộ quản lý lĩnh vực tự xây dựng và ban hành. Các phương pháp đã được UNFCCC công nhận cho Cơ chế Điều 6.4 của Thỏa thuận Paris. Phương pháp do tổ chức, cá nhân đề xuất và được bộ quản lý lĩnh vực công nhận (áp dụng từ 01/01/2028).

Cơ chế quốc tế bao gồm Cơ chế Điều 6.2 Thỏa thuận Paris cho phép các quốc gia trao đổi song phương tín chỉ các-bon và kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính để sử dụng cho mục tiêu NDC. Cơ chế Điều 6.4 Thỏa thuận Paris cho phép các tổ chức đăng ký dự án theo các phương pháp do UNFCCC công nhận và cấp tín chỉ.

Nguyên tắc tham gia là hoạt động trao đổi hạn ngạch và tín chỉ các-bon phải đảm bảo công khai, hài hòa lợi ích. Các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường các-bon trên cơ sở tự nguyện.

Tín chỉ được phép giao dịch là các tín chỉ các-bon được cấp cho kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 từ các dự án theo cơ chế trong nước, Điều 6.2 và Điều 6.4. Các tín chỉ này được phép trao đổi trên Sàn giao dịch các-bon.

TS. Hà Quang Anh lưu ý về giới hạn bù trừ. Cơ sở được phân bổ hạn ngạch chỉ được sử dụng tín chỉ các-bon để bù trừ không quá 30% lượng hạn ngạch phát thải khí nhà kính được phân bổ. Quy định này nhằm đảm bảo các doanh nghiệp vẫn phải có nỗ lực thực sự trong giảm phát thải, không chỉ dựa vào việc mua tín chỉ.

Nhà nước khuyến khích tổ chức mua tín chỉ để giảm phát thải tự nguyện. Lượng tín chỉ đã dùng cho mục đích này không được tiếp tục trao đổi trên thị trường.

Theo TS. Hà Quang Anh, quá trình tạo tín chỉ các-bon gồm bảy bước. Bước một là lựa chọn phương pháp tạo tín chỉ các-bon đã được công nhận. Bước hai là thiết kế dự án với việc lập Tài liệu thiết kế dự án (PDD).

Việt Nam mở cửa thị trường tín chỉ các-bon: Cơ hội tỷ đô hay bài toán nan giải?
Ảnh chụp Báo cáo.

Bước ba là thẩm định dự án bởi đơn vị thẩm định độc lập. Bước bốn là đăng ký dự án với cơ chế đã chọn sau khi được thẩm định. Bước năm là giám sát dự án theo yêu cầu và tiêu chuẩn của cơ chế.

Bước sáu là thẩm định lại để đảm bảo dự án được thực hiện theo yêu cầu và tiêu chuẩn của cơ chế. Bước bảy là cấp tín chỉ và đăng trên hệ thống đăng ký của cơ chế.

TS. Hà Quang Anh nhấn mạnh các lưu ý quan trọng: Việc giảm phát thải hoặc tăng hấp thụ phải thực tế, đo lường được, không phải là một hành động dự kiến hay kế hoạch; Lượng giảm phát thải được định lượng thông qua các phương pháp luận được công nhận.

Việc giảm phát thải phải là lâu dài và không bị đảo ngược. Việc giảm phát thải phải đảm bảo tính bổ sung (additionality) của dự án. Việc giảm phát thải phải được thẩm định, thẩm tra bởi một bên thứ ba độc lập và được công nhận bởi tiêu chuẩn carbon tương ứng. Việc giảm phát thải phải là duy nhất và có thể theo dõi tránh việc một hoạt động giảm phát thải được tính hai lần (double-counting).

Việt Nam mở cửa thị trường tín chỉ các-bon: Cơ hội tỷ đô hay bài toán nan giải?
Ảnh chụp Báo cáo.

Chính phủ đặt mục tiêu chính thức vận hành sàn giao dịch các-bon trong nước vào tháng 6/2025. Lộ trình phát triển chia thành ba giai đoạn.

Giai đoạn một trước tháng 6/2025 tập trung chuẩn bị và thí điểm. Chính phủ xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý cho giao dịch hạn ngạch các-bon, tín chỉ các-bon và cơ chế bù đắp. Thiết lập hạ tầng phục vụ vận hành thị trường các-bon. Nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý và nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, cá nhân về việc tham gia thị trường.

Giai đoạn hai từ tháng 6/2025 là giai đoạn chính thức vận hành. Chính phủ tiếp tục phát triển hạ tầng cho thị trường các-bon. Thí điểm sàn giao dịch các-bon trong nước. Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của thị trường các-bon. Nâng cao năng lực quản lý của cơ quan chức năng và nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, cá nhân về việc tham gia thị trường.

Giai đoạn ba từ năm 2028 đến sau 2029 là giai đoạn chính thức vận hành sàn giao dịch các-bon trong nước. Tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp lý và hạ tầng cho thị trường các-bon. Tăng cường hơn nữa năng lực quản lý của cơ quan chức năng và nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, cá nhân để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lo ngại về năng lực thực thi. Việc tính toán tín chỉ các-bon yêu cầu phải xác định phát thải theo kịch bản phát triển thông thường (BAU), lựa chọn phương pháp luận phù hợp, tính lượng phát thải hoặc hấp thụ thực tế, tính phần giảm phát thải hoặc tăng hấp thụ, quy đổi sang các-bon tương đương.

Quá trình này đòi hỏi năng lực kỹ thuật cao, đặc biệt ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ nông dân. Chi phí thẩm định, giám sát, đăng ký có thể trở thành rào cản với các chủ thể nhỏ lẻ.

Thị trường các-bon toàn cầu phân chia thành hai loại chính. Thị trường tuân thủ (Compliance Market) chiếm phần lớn, phục vụ các doanh nghiệp phải giảm phát thải theo quy định pháp luật. Thị trường tự nguyện (Voluntary Market) nhỏ hơn, phục vụ các tổ chức, cá nhân tự nguyện giảm phát thải.

Theo nghiên cứu của Fairfield Market Research, châu Âu hiện dẫn đầu thị trường các-bon toàn cầu. Các ngành năng lượng, hàng không, vận tải, công nghiệp, xây dựng là những ngành tiêu thụ tín chỉ các-bon nhiều nhất.

Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 trong Thỏa thuận Paris. Tuy nhiên, để biến cam kết thành hiện thực và tận dụng cơ hội từ thị trường tín chỉ các-bon toàn cầu trị giá hàng nghìn tỷ USD, Việt Nam cần nỗ lực hành động trong xây dựng năng lực, hoàn thiện thể chế và nâng cao nhận thức.

Con số 14,5% GDP có thể mất vào năm 2050 nếu không hành động đủ mạnh sẽ là thách thức rất lớn mà Việt Nam phải đối mặt trong tương lai. Câu hỏi đặt ra là Việt Nam có đủ quyết tâm và nguồn lực để biến cơ hội này thành hiện thực?

Thuế các-bon của Liên minh Châu Âu có thể có tác động hạn chế tới phát thải mà không cần các nỗ lực toàn cầu Thuế các-bon của Liên minh Châu Âu có thể có tác động hạn chế tới phát thải mà không cần các nỗ lực toàn cầu

Theo một nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), phí nhập khẩu của Liên minh châu Âu (EU) đối với các sản ...
Giảm mức tiêu thụ năng lượng và khí thải các-bon với MasterPacT MTZ Active Giảm mức tiêu thụ năng lượng và khí thải các-bon với MasterPacT MTZ Active

Nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng và đẩy nhanh các mục tiêu bền vững, Schneider Electric Việt Nam đã chính thức ra mắt sản ...
Grab trồng thêm 171.010 cây xanh và gieo 150.000 hạt giống Grab trồng thêm 171.010 cây xanh và gieo 150.000 hạt giống

Đây là chương trình hợp tác mới giữa Grab Việt Nam với Sở NN & PTNT tỉnh Ninh Thuận và Quỹ Sống nhằm giảm phát ...
Tín chỉ các-bon Việt Nam thị trường các-bon Nghị định 119 Giảm phát thải khí nhà kính biến đổi khí hậu NDC Việt Nam Thỏa thuận Paris giao dịch các-bon hạn ngạch phát thải tài chính xanh

Bài liên quan

Từ AI tới tài chính xanh: Hành trình ‘đổi mới bền vững’ tại Việt Nam

Từ AI tới tài chính xanh: Hành trình ‘đổi mới bền vững’ tại Việt Nam

Nỗ lực công nghệ của Việt Nam trong mục tiêu phát thải ròng bằng 0

Nỗ lực công nghệ của Việt Nam trong mục tiêu phát thải ròng bằng 0

Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II

Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II

Có thể bạn quan tâm

Hợp tác quốc tế nâng cao năng lực số cho nữ doanh nhân Việt

Hợp tác quốc tế nâng cao năng lực số cho nữ doanh nhân Việt

Chuyển động số
Tổng kết một năm Dự án "Thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường Châu Âu thông qua nền tảng thương mại điện tử", nhưng hành trình nâng cao năng lực số cho nữ doanh nhân Việt mới được khẳng định chỉ bắt đầu.
Từ AI tới tài chính xanh: Hành trình ‘đổi mới bền vững’ tại Việt Nam

Từ AI tới tài chính xanh: Hành trình ‘đổi mới bền vững’ tại Việt Nam

Chuyển động số
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu, Việt Nam đang khẳng định vai trò trong tiến trình phát triển xanh. Đổi mới liên ngành không chỉ tạo tăng trưởng, mà còn củng cố niềm tin xã hội, với nền tảng là sự minh bạch, hành động và đầu tư vào con người.
Hơn 2,5 triệu ý kiến góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Hơn 2,5 triệu ý kiến góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Đổi mới sáng tạo
Sau gần ba tuần triển khai lấy ý kiến, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tiếp nhận hơn 2,5 triệu ý kiến góp ý từ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong và ngoài nước cho Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Kết quả cho thấy tinh thần dân chủ, trách nhiệm và niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới.
Trí thức khoa học góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Trí thức khoa học góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

RevNews
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đội ngũ trí thức nhấn mạnh cần biến khoa học công nghệ thành động lực chính phát triển đất nước.
Đổi mới cơ chế để trí thức khoa học tham gia sâu hơn vào công tác Mặt trận

Đổi mới cơ chế để trí thức khoa học tham gia sâu hơn vào công tác Mặt trận

Đổi mới sáng tạo
Hội thảo khoa học tại Hà Nội ngày 6/11/2025 đánh giá thực trạng sự tham gia, phối hợp của Liên hiệp Hội Việt Nam trong các hoạt động chung của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2015-2025. Các chuyên gia thẳng thắn chỉ ra những thành tựu, hạn chế và đề xuất giải pháp cho giai đoạn tới.
Xem thêm

Đọc nhiều

Vụ rò rỉ clip nhạy cảm tại Hải Hậu: Camera bị hack hay người có quyền truy cập phát tán?

Vụ rò rỉ clip nhạy cảm tại Hải Hậu: Camera bị hack hay người có quyền truy cập phát tán?

Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới

Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới

Cách tải và cài đặt game Brother Hai

Cách tải và cài đặt game Brother Hai's Pho Restaurant

Google Apps Summit 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Google Apps Summit 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

CKTG 2025:

CKTG 2025: 'Đại chiến viễn thông' kết thúc, T1 vô địch 3 lần liên tiếp

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

23°C

Cảm giác: 23°C
bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
20°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
22°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
17°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
16°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
15°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
15°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
14°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
14°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
14°C
TP Hồ Chí Minh

28°C

Cảm giác: 30°C
bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
22°C
Đà Nẵng

24°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
22°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
21°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
21°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
21°C
Hà Giang

22°C

Cảm giác: 22°C
mây rải rác
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
17°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
20°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
19°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
20°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
20°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
20°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
20°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
19°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
19°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
19°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
19°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
19°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
19°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
19°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
19°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
17°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
16°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
15°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
15°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
16°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
14°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
13°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
12°C
Hải Phòng

26°C

Cảm giác: 26°C
bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
20°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
17°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
16°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
14°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
14°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
12°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
12°C
Khánh Hòa

28°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
22°C
Nghệ An

21°C

Cảm giác: 21°C
mây thưa
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
19°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
19°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
19°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
18°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
18°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
18°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
20°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
20°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
19°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
19°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
17°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
17°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
16°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
16°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
15°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
12°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
12°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
24°C
Quảng Bình

18°C

Cảm giác: 18°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
18°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
18°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
17°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
17°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
16°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
16°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
17°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
17°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
17°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
17°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
20°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
19°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
19°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
19°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
19°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
19°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
17°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
16°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
16°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
15°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
11°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
12°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
13°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
12°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
11°C
Thừa Thiên Huế

21°C

Cảm giác: 21°C
sương mờ
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 18/11/2025 06:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 18/11/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 18/11/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 18/11/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 19/11/2025 00:00
20°C
Thứ tư, 19/11/2025 03:00
19°C
Thứ tư, 19/11/2025 06:00
18°C
Thứ tư, 19/11/2025 09:00
18°C
Thứ tư, 19/11/2025 12:00
18°C
Thứ tư, 19/11/2025 15:00
18°C
Thứ tư, 19/11/2025 18:00
18°C
Thứ tư, 19/11/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 20/11/2025 00:00
19°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16695 16964 17539
CAD 18255 18531 19152
CHF 32532 32916 33568
CNY 0 3470 3830
EUR 29987 30260 31288
GBP 33900 34289 35236
HKD 0 3259 3461
JPY 163 167 174
KRW 0 17 19
NZD 0 14656 15249
SGD 19751 20033 20563
THB 728 791 846
USD (1,2) 26085 0 0
USD (5,10,20) 26127 0 0
USD (50,100) 26155 26175 26378
Cập nhật: 15/11/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,168 26,168 26,378
USD(1-2-5) 25,122 - -
USD(10-20) 25,122 - -
EUR 30,262 30,286 31,421
JPY 167.37 167.67 174.6
GBP 34,269 34,362 35,155
AUD 16,964 17,025 17,457
CAD 18,480 18,539 19,058
CHF 33,003 33,106 33,769
SGD 19,880 19,942 20,557
CNY - 3,665 3,761
HKD 3,341 3,351 3,432
KRW 16.73 17.45 18.73
THB 778.68 788.3 838.48
NZD 14,676 14,812 15,153
SEK - 2,757 2,836
DKK - 4,048 4,163
NOK - 2,590 2,664
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,977.62 - 6,702.27
TWD 766.33 - 921.6
SAR - 6,929.19 7,250.62
KWD - 83,894 88,679
Cập nhật: 15/11/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,145 26,148 26,378
EUR 30,049 30,170 31,304
GBP 33,993 34,130 35,098
HKD 3,320 3,333 3,441
CHF 32,615 32,746 33,661
JPY 166.32 166.99 174.05
AUD 16,867 16,935 17,473
SGD 19,893 19,973 20,515
THB 793 796 831
CAD 18,426 18,500 19,037
NZD 14,655 15,163
KRW 17.32 18.93
Cập nhật: 15/11/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26142 26142 26378
AUD 16834 16934 17859
CAD 18425 18525 19539
CHF 32852 32882 34469
CNY 0 3677.1 0
CZK 0 1186 0
DKK 0 4045 0
EUR 30176 30206 31929
GBP 34177 34227 35979
HKD 0 3390 0
JPY 166.83 167.33 177.88
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6460 0
NOK 0 2592 0
NZD 0 14757 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2773 0
SGD 19860 19990 20717
THB 0 758.1 0
TWD 0 850 0
SJC 9999 15120000 15120000 15320000
SBJ 13000000 13000000 15320000
Cập nhật: 15/11/2025 09:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,165 26,215 26,378
USD20 26,165 26,215 26,378
USD1 23,866 26,215 26,378
AUD 16,881 16,981 18,110
EUR 30,320 30,320 31,671
CAD 18,365 18,465 19,798
SGD 19,931 20,081 20,674
JPY 167.31 168.81 173.61
GBP 34,252 34,402 35,217
XAU 15,118,000 0 15,322,000
CNY 0 3,560 0
THB 0 793 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 15/11/2025 09:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 146,900 ▼2600K 149,900 ▼2600K
Hà Nội - PNJ 146,900 ▼2600K 149,900 ▼2600K
Đà Nẵng - PNJ 146,900 ▼2600K 149,900 ▼2600K
Miền Tây - PNJ 146,900 ▼2600K 149,900 ▼2600K
Tây Nguyên - PNJ 146,900 ▼2600K 149,900 ▼2600K
Đông Nam Bộ - PNJ 146,900 ▼2600K 149,900 ▼2600K
Cập nhật: 15/11/2025 09:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,900 ▼220K 15,100 ▼220K
Miếng SJC Nghệ An 14,900 ▼220K 15,100 ▼220K
Miếng SJC Thái Bình 14,900 ▼220K 15,100 ▼220K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,800 ▼220K 15,100 ▼220K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,800 ▼220K 15,100 ▼220K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,800 ▼220K 15,100 ▼220K
NL 99.99 14,130 ▼220K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,130 ▼220K
Trang sức 99.9 14,390 ▼220K 14,990 ▼220K
Trang sức 99.99 14,400 ▼220K 15,000 ▼220K
Cập nhật: 15/11/2025 09:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 149 ▼1363K 15,102 ▼220K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 149 ▼1363K 15,103 ▼220K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,465 ▼22K 149 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,465 ▼22K 1,491 ▼22K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 145 ▼1327K 148 ▼1354K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 142,035 ▼2178K 146,535 ▼2178K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,661 ▼1650K 111,161 ▼1650K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 933 ▼93863K 1,008 ▼101288K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,939 ▼1342K 90,439 ▼1342K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 78,943 ▼1282K 86,443 ▼1282K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 54,372 ▲48843K 61,872 ▲55593K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 149 ▼1363K 151 ▼1381K
Cập nhật: 15/11/2025 09:45

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Dreame ra mắt bộ đôi robot hút bụi lau sàn hoàn toàn mới

Dreame ra mắt bộ đôi robot hút bụi lau sàn hoàn toàn mới

Thương hiệu màn hình gaming ANTGAMERS chính thức ra mắt tại Việt Nam

Thương hiệu màn hình gaming ANTGAMERS chính thức ra mắt tại Việt Nam

Motorola chào Việt Nam

Motorola chào Việt Nam

OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series

OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Lần đầu AI tự tấn công mạng thay con người

Lần đầu AI tự tấn công mạng thay con người

Cánh đồng mới của nông nghiệp thông minh

Cánh đồng mới của nông nghiệp thông minh

Phát hiện lỗ hổng mạng lõi di động LTE: Nokia có 59 lỗ hổng nhưng từ chối

Phát hiện lỗ hổng mạng lõi di động LTE: Nokia có 59 lỗ hổng nhưng từ chối 'vá'

Zalo và những cập nhật mới mà có thể bạn chưa biết?

Zalo và những cập nhật mới mà có thể bạn chưa biết?

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Học máy giúp mạng 5G tiết kiệm điện nhưng vẫn giữ tốc độ cao

Học máy giúp mạng 5G tiết kiệm điện nhưng vẫn giữ tốc độ cao

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Bộ GD&ĐT gặp mặt 80 gương giáo viên chương trình

Bộ GD&ĐT gặp mặt 80 gương giáo viên chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2025

Microchip ra mắt chip 10BASE-T1S giúp xe hơi kết nối mạng không cần viết phần mềm riêng

Microchip ra mắt chip 10BASE-T1S giúp xe hơi kết nối mạng không cần viết phần mềm riêng

Khai mạc Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025

Khai mạc Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025

Từ báo cáo đến dữ liệu số: Bộ KH&CN tăng tốc chuyển đổi phương thức điều hành

Từ báo cáo đến dữ liệu số: Bộ KH&CN tăng tốc chuyển đổi phương thức điều hành

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Thế hệ Millennials và Gen Z Ấn Độ đang tái định nghĩa sự giàu có

Thế hệ Millennials và Gen Z Ấn Độ đang tái định nghĩa sự giàu có

Cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương giảm mạnh theo đà bán tháo cổ phiếu công nghệ

Cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương giảm mạnh theo đà bán tháo cổ phiếu công nghệ

Thúc đẩy tiêu thụ nông sản Việt Nam vào Trung Quốc - cơ hội cho phát triển bền vững

Thúc đẩy tiêu thụ nông sản Việt Nam vào Trung Quốc - cơ hội cho phát triển bền vững

Quốc hội đặt mục tiêu GDP năm 2026 tăng trưởng từ 10% trở lên

Quốc hội đặt mục tiêu GDP năm 2026 tăng trưởng từ 10% trở lên

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
LG Electronics tiếp tục đồng hành cùng 11 tỉnh miền Trung

LG Electronics tiếp tục đồng hành cùng 11 tỉnh miền Trung

Hisamitsu đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Hisamitsu đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Google Apps Summit 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Google Apps Summit 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

NetApp mở rộng gấp ba lần đối tác AI tại châu Á - Thái Bình Dương nhờ chương trình Partner Sphere

NetApp mở rộng gấp ba lần đối tác AI tại châu Á - Thái Bình Dương nhờ chương trình Partner Sphere

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Xpeng và hành trình toàn cầu hóa

Xpeng và hành trình toàn cầu hóa

Microchip ra mắt chip 10BASE-T1S giúp xe hơi kết nối mạng không cần viết phần mềm riêng

Microchip ra mắt chip 10BASE-T1S giúp xe hơi kết nối mạng không cần viết phần mềm riêng

Toyota Hilux 2026 ra mắt với 6 phiên bản độ cực ngầu tại Thái Lan

Toyota Hilux 2026 ra mắt với 6 phiên bản độ cực ngầu tại Thái Lan

BYD NEG Phú Quốc chính thức mở bán BYD Seal 5

BYD NEG Phú Quốc chính thức mở bán BYD Seal 5

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Chốt danh sách đội tuyển Đột kích Việt Nam tham gia Giải đấu Esports Championship Asia 2025

Chốt danh sách đội tuyển Đột kích Việt Nam tham gia Giải đấu Esports Championship Asia 2025

Sony xác nhận: PS5 mới đang chỉ ở điểm giữa của cuộc hành trình

Sony xác nhận: PS5 mới đang chỉ ở điểm giữa của cuộc hành trình

Bộ đôi bàn phím Razer Huntsman V3 Pro 8KHz - trợ thủ đắc lực của tuyển thủ eSports

Bộ đôi bàn phím Razer Huntsman V3 Pro 8KHz - trợ thủ đắc lực của tuyển thủ eSports

Thương hiệu màn hình gaming ANTGAMERS chính thức ra mắt tại Việt Nam

Thương hiệu màn hình gaming ANTGAMERS chính thức ra mắt tại Việt Nam