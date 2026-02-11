Xu hướng tìm kiếm của người Việt liên quan đến Tết Nguyên đán

Ngày 10/2, Google công bố báo cáo xu hướng tìm kiếm của người Việt dịp Tết Nguyên đán 2026.

Chủ động lên kế hoạch đón Tết từ 3 tháng trước

Nếu như trước đây, mức độ quan tâm và tìm kiếm liên quan đến Tết thường chỉ tăng mạnh trong khoảng 1 - 2 tháng trước kỳ nghỉ, thì dữ liệu năm nay cho thấy các truy vấn gắn với việc lên kế hoạch và chuẩn bị cho dịp Tết đã xuất hiện từ khoảng 3 tháng trước Tết.

Ở giai đoạn đầu, hành vi tìm kiếm chủ yếu tập trung vào các từ khóa như “tết 2026 là năm con gì”, “mùng 1 tết 2026 là ngày mấy” và “lịch nghỉ tết 2026”.

Càng gần Tết, xu hướng tìm kiếm của người Việt chuyển dần sang các truy vấn liên quan đến mốc thời gian và di chuyển như “bao nhiêu ngày nữa đến tết” và “vé máy bay tết 2026”.

Đến khoảng hai tháng trước Tết, các truy vấn về tiêu dùng và lối sống chiếm ưu thế, tương đương khoảng 28% số lượng tìm kiếm liên quan đến Tết. Người Việt bắt đầu tập trung nhiều hơn vào việc chuẩn bị không gian Tết và lựa chọn quà tặng, thể hiện qua sự gia tăng các tìm kiếm như “trang trí tết” và “nhạc tết”, đồng thời quan tâm đến các yếu tố tài chính thông qua những truy vấn như “thưởng tết nguyên đán 2026”.

Google công bố báo cáo xu hướng tìm kiếm của người Việt dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: G.G

Tìm kiếm thông tin để giải quyết các thắc mắc về văn hóa và cảm xúc trong dịp Tết

Bên cạnh các nhu cầu liên quan đến sắp xếp và chuẩn bị, dữ liệu còn cho thấy, người Việt đang sử dụng Google tìm kiếm để giải đáp những băn khoăn sâu xa hơn về văn hóa và cảm xúc trong dịp Tết.

Chế độ AI (AI Mode) trong Google Tìm kiếm được người Việt sử dụng để xử lý các truy vấn phức tạp và hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định trong dịp lễ. Ảnh: Google

Một xu hướng đáng chú ý trong 5 năm trở lại đây là việc thế hệ trẻ sử dụng Google tìm kiếm để tìm hiểu và tiếp cận các giá trị văn hóa truyền thống nhiều hơn.

Các truy vấn như “những điều cần tránh trong ngày tết”, cùng những câu hỏi xoay quanh lý do và ý nghĩa của các phong tục truyền thống, cho thấy Gen Z và Millennials đang sử dụng Google tìm kiếm như một nguồn thông tin tin cậy để tìm hiểu về văn hóa. Xu hướng này phản ánh nhu cầu tìm hiểu và thực hành các nghi lễ truyền thống trong bối cảnh hiện đại, thể hiện qua mức độ quan tâm đối với các nội dung như “văn khấn mùng 1 tết” và “mâm ngũ quả ngày tết”.

Từ tìm kiếm thông tin đến hỗ trợ ra quyết định với AI

Sự thay đổi đáng chú ý nhất trong hành vi tìm kiếm trong thời điểm Tết 2026 là việc người dùng đang chuyển từ các truy vấn mang tính tham khảo thông tin sang những tìm kiếm gắn với hành động cụ thể.

Trong bối cảnh khối lượng công việc phải chuẩn bị ngày càng gia tăng vào giai đoạn cao điểm, người Việt bắt đầu tận dụng Chế độ AI - tính năng mới nhất trong Google tìm kiếm để xử lý các nhu cầu phức tạp, đòi hỏi nhiều thông tin và bối cảnh liên quan.

Sự thay đổi này phản ánh xu hướng tất yếu, khi công cụ AI đang dần được ứng dụng trong thực tiễn - không còn chỉ dừng lại ở khái niệm hay công nghệ thử nghiệm, mà trở thành công cụ hỗ trợ xử lý các nhu cầu ngày càng phức tạp trong đời sống hằng ngày.