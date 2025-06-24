Xu hướng thanh toán điện tử lên ngôi, tính minh bạch ngày càng được coi trọng

Với vai trò là đơn vị trung gian thanh toán, Payoo đưa ra nhiều điểm nhấn xoay quanh các xu hướng thanh toán nổi bật từ đầu năm đến nay, đồng thời cho thấy vai trò của các đơn vị trong hệ sinh thái thanh toán trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hộ gia đình, tiểu thương bắt nhịp với những chuyển dịch của nền kinh tế số.

Thanh toán điện tử lên ngôi, tính minh bạch ngày càng được coi trọng

Có thể thấy nhiều năm gần đây, thanh toán điện tử không chỉ phát triển mạnh mẽ về quy mô, mà còn đang đóng vai trò thúc đẩy hàng loạt chuyển đổi sâu rộng trong nền kinh tế. Các giao dịch ngày càng dịch chuyển khỏi tiền mặt đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều cải cách quan trọng từ minh bạch doanh thu, tự động hóa kế toán đến triển khai hóa đơn điện tử và quản lý thuế hiệu quả hơn.

Một trong những bước đi quan trọng là việc ban hành các quy định về thuế mới như các hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên sẽ không còn được áp dụng hình thức thuế khoán mà bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, với hệ thống kết nối trực tiếp đến cơ quan thuế.

Nhìn lại quá trình trưởng thành của ngành thanh toán, có thể thấy rõ nếu như ở giai đoạn trước, doanh thu chủ yếu ghi nhận qua tiền mặt và phần mềm bán hàng còn manh mún, thì hiện nay, hệ sinh thái thanh toán số đã trưởng thành, giúp việc xác minh, đối soát dữ liệu giao dịch trở nên nhanh chóng, chính xác hơn.

Các nghiệp vụ kế toán cũng như ghi nhận doanh thu, chi phí cũng từng bước được số hóa và tự động hóa. Công nghệ AI đã bắt đầu khai thác hiệu quả kho dữ liệu giao dịch từ hệ thống bán lẻ, góp phần tối ưu vận hành và thúc đẩy kinh tế số.

Sự chuyển dịch này là thành quả của một quá trình diễn ra trong nhiều năm, và hiện đang bước vào giai đoạn tăng tốc khi có sự đồng thuận lớn từ Chính phủ, các nhà quản lý đến các đơn vị thực thi. Những lĩnh vực có giá trị giao dịch nhỏ, tần suất giao dịch cao như xăng dầu cũng đã triển khai đồng bộ thanh toán điện tử, cho thấy sự quyết liệt trong thay đổi phương thức vận hành toàn thị trường.

Với vai trò của mình, Payoo nhận thấy việc triển khai những chính sách minh bạch hoá nền kinh tế như thuế và hoá đơn như hiện nay được xem là xu hướng tất yếu về dài hạn, nhưng bước đầu có thể khiến các hộ kinh doanh nhỏ, tiểu thương cảm thấy ngợp và gấp gáp, có thể cần một lộ trình phù hợp và tạo điều kiện để người kinh doanh từng bước thích nghi.

Trên thực tế, các đơn vị cung cấp giải pháp thanh toán cũng đang ngày càng quan tâm đến nhóm kinh doanh tiểu thương, hộ gia đình. Điển hình là Payoo đã phối hợp cùng các tổ chức thẻ và ngân hàng để triển khai chính sách phí ưu đãi thanh toán thẻ cho các doanh nghiệp có doanh thu dưới 2,5 tỷ đồng/năm, vốn là nhóm đặc biệt nhạy cảm với vấn đề phí.

Dựa trên thế mạnh về công nghệ và tích hợp hệ thống, Payoo cũng phát triển bộ giải pháp “All-in-one” được tích hợp ngay trên ứng dụng của người bán, cho phép họ thực hiện cùng lúc ba tác vụ: bán hàng, chấp nhận thanh toán điện tử và xuất hóa đơn kết nối với cơ quan thuế, giúp họ tiết kiệm nguồn lực và chi phí vận hành.

Bên cạnh đó, về phía thẻ và ngân hàng, bên cạnh những nỗ lực đẩy mạnh để mở rộng hệ sinh thái thiết bị thanh toán giá rẻ và dễ sử dụng, chẳng hạn như Soft POS (ứng dụng thanh toán trên điện thoại thông minh) hay thiết bị “loa thông báo” QR… Thanh toán điện tử cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực ở hai khối công – tư.

Cụ thể, nửa đầu năm 2025, thanh toán không tiền mặt ở khối dịch vụ công, đáp ứng chủ trương thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực công của Chính phủ, nhiều cơ quan nhà nước và đơn vị công lập đã chuyển sang thanh toán không tiền mặt. Các loại phí, lệ phí hành chính tại UBND, sở ban ngành đều đã được tích hợp thanh toán trực tuyến. Song song với đó, nhiều bảo tàng, khu di tích do nhà nước quản lý cũng triển khai các hình thức thanh toán qua POS như quét mã QR, thanh toán thẻ, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và giao dịch, chẳng hạn Payoo cũng triển khai thanh toán không tiền mặt cho một số dịch vụ tại Bảo tàng Đà Nẵng, bảo tàng Chứng tích chiến tranh TP.HCM,…

Tại các thành phố lớn, các phương tiện công cộng như metro, xe buýt nhanh đã ứng dụng thanh toán không tiền mặt. Theo Sở GTVT TP.HCM, tỷ lệ hành khách thanh toán không dùng tiền mặt đạt khoảng 70% trên các tuyến metro, cho thấy sự thay đổi rõ nét trong thói quen di chuyển đô thị, đồng thời khẳng định hiệu quả của việc chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông công cộng.

Ở khối doanh nghiệp tư nhân, ngành F&B tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu về thanh toán điện tử, nhờ việc các chuỗi cửa hàng ngày càng phổ cập hình thức không dùng tiền mặt, đồng thời được thúc đẩy bởi loạt ưu đãi từ ngân hàng và tổ chức thẻ. Chi tiêu trong lĩnh vực này vẫn duy trì mức khả quan, với giá trị đơn hàng trung bình tăng nhẹ, phần nào phản ánh nhu cầu tận hưởng bữa ăn chất lượng trong những dịp đặc biệt như cuối tuần hay ngày lễ. Các thương hiệu F&B cũng liên tục nâng cấp trải nghiệm khách hàng, từ việc làm mới thực đơn, ứng dụng công nghệ trong quy trình đặt hàng, thanh toán, tích điểm, cho đến mở rộng các hình thức chi trả như eVoucher, thẻ quà tặng hay thẻ trả trước, bên cạnh các phương thức truyền thống.

Một số lĩnh vực khác như bán lẻ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi trong hệ thống đối tác Payoo cũng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Bên cạnh có ngành thời trang và bán lẻ cao cấp ghi nhận sự phục hồi nhẹ, được hỗ trợ bởi sự sôi động trở lại của du lịch nội địa và quốc tế. Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe và làm đẹp như nhà thuốc, phòng khám đến spa cũng tăng trưởng giá trị thanh toán không tiền mặt, cho thấy người dân ngày vẫn chú trọng đầu tư cho sức khỏe thể chất và tinh thần.

Không chỉ ngày càng mở rộng về phạm vi sử dụng, thanh toán không tiền mặt trong nửa đầu năm 2025 còn ghi nhận sự nâng cấp về chất lượng trải nghiệm nhờ sự ra đời và phổ biến nhanh chóng của nhiều phương thức thanh toán hiện đại như VietQRPay, Apple Pay, Samsung Pay và Click to Pay.

Chuẩn mã VietQR trở nên phổ biến đã thúc đẩy khả năng liên thông giữa các ví điện tử và ngân hàng. NAPAS cũng vừa triển khai VietQRPay (QR thanh toán) như một giải pháp giúp đồng bộ các kênh thanh toán nhằm kết nối Ví điện tử, ngân hàng đến đơn vị bán lẻ. Và trong giai đoạn thí điểm, Payoo là một trong những đơn vị đầu tiên phối hợp triển khai VietQRPay, góp phần nâng cao trải nghiệm thanh toán liền mạch của người tiêu dùng tại đơn vị chấp nhận thanh toán.

Song song đó, Apple Pay cũng đang cho thấy sức hút lớn với tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 15% mỗi tháng theo ghi nhận từ Payoo. Đặc biệt, từ tháng 5/2024, việc NAPAS chính thức tích hợp thẻ nội địa vào Apple Pay đã mở ra cơ hội tiếp cận phương thức này cho đông đảo người tiêu dùng Việt. Tại các điểm chấp nhận thanh toán, Payoo đã hoàn tất hạ tầng kỹ thuật, cho phép khách hàng sử dụng các phương thức thanh toán contactless trên thiết bị di động như Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay,… một cách dễ dàng, bảo mật và ổn định. Mạng lưới này phủ rộng khắp các lĩnh vực thiết yếu như trung tâm thương mại, chuỗi F&B, siêu thị, điện máy, giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe.

Phương thức mới như VietQRPay, Apple Pay, Samsung Pay đến Click to Pay đã đáp ứng kỳ vọng về sự tiện dụng, an toàn, giúp người dùng trải nghiệm tốt hơn trên mỗi giao dịch.

Trên kênh thanh toán trực tuyến, Payoo cũng hợp tác cùng VISA để triển khai Click to Pay tại nhiều đối tác, giúp người dùng thanh toán nhanh chóng không cần nhập lại thông tin thẻ. Hiện nay, tính năng này đã được áp dụng tại trang mua sắm trực tuyến của KOI Thé, UrBox Trading, AEONESHOP, Galaxy Cinema, ACFC, Maison Online, NEM, Elsa English, GearVN, Vietrace365 và Hop on Hop off.

Nhằm thúc đẩy các phương thức thanh toán hiện đại và cung cấp một trải nghiệm tiện lợi cho người dùng, Payoo đã và đang phối hợp cùng NAPAS, VISA và Samsung Pay triển khai loạt ưu đãi hấp dẫn trong mùa hè này, bao gồm khuyến mãi khi thanh toán bằng VietQRPay gian hàng KOI Thé trong Lễ hội không tiền mặt; giảm giá cho khách hàng sử dụng NAPAS Apple Pay hoặc Samsung Pay tại các chuỗi cửa hàng đối tác của Payoo, bên cạnh các ưu đãi dành cho đối tác có biểu tượng Click to Pay trên cổng thanh toán. Những chương trình khuyến mãi này được tổ chức liên tục trên nền tảng khuyến mãi do Payoo triển khai, giúp người dùng làm quen cách thức thanh toán hiện đại, từ đó góp phần mở rộng hệ sinh thái thanh toán số một cách bền vững và hiệu quả hơn.