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Tổng Công ty May 10 đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

La Giang

La Giang

18:13 | 09/01/2026
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Khởi nguồn từ những xưởng may quân trang thô sơ tại chiến khu Việt Bắc năm 1946, hành trình của Tổng Công ty May 10 là minh chứng cho tinh thần kiên cường, đồng hành cùng mọi thăng trầm của lịch sử dân tộc. Qua 8 thập kỷ, từ nhiệm vụ sản xuất phục vụ kháng chiến đến giai đoạn đổi mới và hội nhập sâu rộng, May 10 đã không ngừng chuyển mình, khẳng định vị thế thương hiệu hàng đầu, biểu tượng của ngành Dệt May Việt Nam.
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“Bản lĩnh rạng ngời, May 10 vững bước”

Chiều ngày 8/1/2026, tại Hà Nội, Tổng Công ty May 10 tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập (1946 - 2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Tổng Công ty May 10 và Huân chương Lao động hạng Ba cho Tổng Giám đốc Thân Đức Việt và 2 Phó Tổng Giám đốc: Bạch Thăng Long, Hoàng Thế Nhu.

Tổng Công ty May 10 đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ.

Trước chủ đề của Lễ kỷ niệm “Bản lĩnh rạng ngời, May 10 vững bước”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn May 10 phải trở thành tập đoàn thời trang quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, đóng góp tích cực, hiệu quả vào phát triển ngành công nghiệp thời trang Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường 80 năm phát triển đất nước, từ một nước nghèo nàn, lạc hậu sau chiến tranh, Việt Nam đã vươn mình mạnh mẽ, đạt mức tăng trưởng GDP 8,02% năm 2025, vượt xa các dự báo đầu năm; GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD, chính thức vượt ngưỡng 5.000 USD, đưa quốc gia bước vào nhóm thu nhập trung bình cao.

Tổng Công ty May 10 đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Công ty May 10.
Tổng Công ty May 10 đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Kim ngạch xuất nhập khẩu liên tục chinh phục dấu mốc mới qua từng năm, năm 2025 đạt kỷ lục trên 930 tỷ USD. Trong thành tựu chung đó, ngành Dệt may đã khẳng định vai trò trụ cột với kim ngạch xuất khẩu 46 tỷ USD, đưa Việt Nam vững vàng trong Top 3 cường quốc xuất khẩu dệt may toàn cầu. Trong thành tựu của ngành Dệt may, có sự đóng góp quan trọng của Tổng Công ty May 10.

Đánh giá cao những kết quả ấn tượng mà Tổng Công ty May 10 đã đạt được, Thủ tướng khẳng định, May 10 luôn duy trì đà tăng trưởng bền vững trong năm qua, với doanh thu trên 5,1 nghìn tỷ đồng năm 2025, lợi nhuận tăng trưởng 2 con số trong bối cảnh thị trường khó khăn, đã khẳng định vị thế của May 10 trên bản đồ dệt may thế giới; cùng với đó linh hoạt trong việc quay lại khai thác thị trường nội địa 100 triệu dân khi xuất khẩu gặp khó là một bước đi chiến lược rất đúng đắn.

Tổng Công ty May 10 đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm xưởng sản xuất của May 10.

Thay mặt tập thể lãnh đạo và hơn 1 vạn người lao động May 10 qua các thời kỳ, ông Thân Đức Việt - Tổng Giám đốc May 10 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và sự trân trọng đặc biệt tới Thủ tướng Chính phủ. Trong lịch trình công tác vô cùng dày đặc, Thủ tướng vẫn dành thời gian về với May 10, trực tiếp chỉ đạo, định hướng, truyền cảm hứng và động viên người lao động. Đây là nguồn động lực to lớn, là niềm vinh dự và tự hào không chỉ với May 10, mà còn với toàn ngành dệt may Việt Nam.

Trách nhiệm đối với người lao động và xã hội

Ôn lại truyền thống, Tổng Giám đốc May 10 Thân Đức Việt khẳng định, 80 năm – đó không chỉ là chiều dài của thời gian, mà là chiều sâu của lịch sử, của trí tuệ, của mồ hôi và cả những hy sinh thầm lặng của biết bao thế hệ người May 10.

Mỗi giai đoạn phát triển của May 10 đều gắn liền với lịch sử của đất nước, với sự trưởng thành của ngành Dệt may Việt Nam, với tinh thần lao động kiên cường, sáng tạo, cống hiến hết mình của các thế hệ cán bộ, công nhân viên đã xây dựng May 10 trở thành một trong những doanh nghiệp lâu đời, tiêu biểu nhất của ngành Dệt may Việt Nam.

Tổng Công ty May 10 đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Tổng Giám đốc May 10 Thân Đức Việt phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ông Thân Đức Việt cho biết, May 10 không chỉ là một doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh, mà là một mô hình phát triển bền vững, đã được kiểm chứng qua thực tiễn của nhiều giai đoạn lịch sử. Triết lý xuyên suốt của May 10 lấy người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động, là tài sản vô giá của doanh nghiệp. Chính từ đó, May 10 đã sớm xây dựng trường mầm non, trường cao đẳng, trung tâm y tế, hệ thống phúc lợi toàn diện, để người lao động yên tâm gắn bó, cống hiến và trưởng thành qua nhiều thế hệ.

Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp, May 10 vẫn nỗ lực giữ vững nhịp độ phát triển. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 328 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt trên 200 triệu USD; doanh thu đạt 5.136 tỷ đồng, lợi nhuận 212 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt trên 11 triệu đồng/tháng.

Những con số này không chỉ phản ánh hiệu quả sản xuất - kinh doanh, mà còn thể hiện trách nhiệm của May 10 đối với người lao động và xã hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của ngành dệt may - ngành đang tạo việc làm cho gần 3 triệu lao động, với kim ngạch xuất khẩu năm 2025 ước đạt 46 tỷ USD.

May 10 Tổng Công ty May 10 đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất Thủ tướng Phạm Minh Chính

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Thứ tư, 01/07/2026 00:00
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Thứ năm, 02/07/2026 03:00
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Thứ năm, 02/07/2026 18:00
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Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
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Hà Giang

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Thứ bảy, 04/07/2026 18:00
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Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
24°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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AUD 17605 17878 18455
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CNY 0 3828 3921
EUR 29347 29567 30648
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00

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