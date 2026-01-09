Tổng Công ty May 10 đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

“Bản lĩnh rạng ngời, May 10 vững bước”

Chiều ngày 8/1/2026, tại Hà Nội, Tổng Công ty May 10 tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập (1946 - 2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Tổng Công ty May 10 và Huân chương Lao động hạng Ba cho Tổng Giám đốc Thân Đức Việt và 2 Phó Tổng Giám đốc: Bạch Thăng Long, Hoàng Thế Nhu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ.

Trước chủ đề của Lễ kỷ niệm “Bản lĩnh rạng ngời, May 10 vững bước”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn May 10 phải trở thành tập đoàn thời trang quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, đóng góp tích cực, hiệu quả vào phát triển ngành công nghiệp thời trang Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường 80 năm phát triển đất nước, từ một nước nghèo nàn, lạc hậu sau chiến tranh, Việt Nam đã vươn mình mạnh mẽ, đạt mức tăng trưởng GDP 8,02% năm 2025, vượt xa các dự báo đầu năm; GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD, chính thức vượt ngưỡng 5.000 USD, đưa quốc gia bước vào nhóm thu nhập trung bình cao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Công ty May 10.

Kim ngạch xuất nhập khẩu liên tục chinh phục dấu mốc mới qua từng năm, năm 2025 đạt kỷ lục trên 930 tỷ USD. Trong thành tựu chung đó, ngành Dệt may đã khẳng định vai trò trụ cột với kim ngạch xuất khẩu 46 tỷ USD, đưa Việt Nam vững vàng trong Top 3 cường quốc xuất khẩu dệt may toàn cầu. Trong thành tựu của ngành Dệt may, có sự đóng góp quan trọng của Tổng Công ty May 10.

Đánh giá cao những kết quả ấn tượng mà Tổng Công ty May 10 đã đạt được, Thủ tướng khẳng định, May 10 luôn duy trì đà tăng trưởng bền vững trong năm qua, với doanh thu trên 5,1 nghìn tỷ đồng năm 2025, lợi nhuận tăng trưởng 2 con số trong bối cảnh thị trường khó khăn, đã khẳng định vị thế của May 10 trên bản đồ dệt may thế giới; cùng với đó linh hoạt trong việc quay lại khai thác thị trường nội địa 100 triệu dân khi xuất khẩu gặp khó là một bước đi chiến lược rất đúng đắn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm xưởng sản xuất của May 10.

Thay mặt tập thể lãnh đạo và hơn 1 vạn người lao động May 10 qua các thời kỳ, ông Thân Đức Việt - Tổng Giám đốc May 10 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và sự trân trọng đặc biệt tới Thủ tướng Chính phủ. Trong lịch trình công tác vô cùng dày đặc, Thủ tướng vẫn dành thời gian về với May 10, trực tiếp chỉ đạo, định hướng, truyền cảm hứng và động viên người lao động. Đây là nguồn động lực to lớn, là niềm vinh dự và tự hào không chỉ với May 10, mà còn với toàn ngành dệt may Việt Nam.

Trách nhiệm đối với người lao động và xã hội

Ôn lại truyền thống, Tổng Giám đốc May 10 Thân Đức Việt khẳng định, 80 năm – đó không chỉ là chiều dài của thời gian, mà là chiều sâu của lịch sử, của trí tuệ, của mồ hôi và cả những hy sinh thầm lặng của biết bao thế hệ người May 10.

Mỗi giai đoạn phát triển của May 10 đều gắn liền với lịch sử của đất nước, với sự trưởng thành của ngành Dệt may Việt Nam, với tinh thần lao động kiên cường, sáng tạo, cống hiến hết mình của các thế hệ cán bộ, công nhân viên đã xây dựng May 10 trở thành một trong những doanh nghiệp lâu đời, tiêu biểu nhất của ngành Dệt may Việt Nam.

Tổng Giám đốc May 10 Thân Đức Việt phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ông Thân Đức Việt cho biết, May 10 không chỉ là một doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh, mà là một mô hình phát triển bền vững, đã được kiểm chứng qua thực tiễn của nhiều giai đoạn lịch sử. Triết lý xuyên suốt của May 10 lấy người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động, là tài sản vô giá của doanh nghiệp. Chính từ đó, May 10 đã sớm xây dựng trường mầm non, trường cao đẳng, trung tâm y tế, hệ thống phúc lợi toàn diện, để người lao động yên tâm gắn bó, cống hiến và trưởng thành qua nhiều thế hệ.

Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp, May 10 vẫn nỗ lực giữ vững nhịp độ phát triển. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 328 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt trên 200 triệu USD; doanh thu đạt 5.136 tỷ đồng, lợi nhuận 212 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt trên 11 triệu đồng/tháng.

Những con số này không chỉ phản ánh hiệu quả sản xuất - kinh doanh, mà còn thể hiện trách nhiệm của May 10 đối với người lao động và xã hội, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của ngành dệt may - ngành đang tạo việc làm cho gần 3 triệu lao động, với kim ngạch xuất khẩu năm 2025 ước đạt 46 tỷ USD.