LG AI với webOS 26 và AI Magic Remote mang trải nghiệm xem thông minh, tiện lợi và đơn giản hơn

Là dòng sản phẩm chiến lược của LG, TV LG QNED70B sở hữu công nghệ hiển thị Dynamic QNED Color đạt chứng nhận 100% Color Volume, cho phép tái hiện sắc xanh sân cỏ và ánh sáng sân vận động một cách chân thực, rực rỡ và giàu chiều sâu.

Sức mạnh của dòng sản phẩm này được bảo chứng bởi bộ xử lý α7 AI Processor 4K Gen9 hiện đại, tích hợp các công nghệ nâng cấp hình ảnh như 4K Super Upscaling và AI Brightness Control để tự động tinh chỉnh độ tương phản theo môi trường xem.

Bên cạnh đó, hệ thống âm thanh AI Sound Pro giả lập Virtual 9.1.2 Up-mix giúp làm rõ tiếng của bình luận viên và truyền tải sống động bầu không khí cuồng nhiệt từ khán đài vào phòng khách.

Đồng thời để tối ưu hóa không gian sống, sản phẩm sở hữu ngôn ngữ thiết kế tinh giản viền mỏng và có dải kích thước trải rộng từ 43 inch đến 85 inch, trong đó hai phiên bản màn hình lớn là 75 inch và 85 inch được xem là lựa chọn lý tưởng cho sự kiện thể thao hàng đầu thế giới này.

Khả năng tối ưu hóa trải nghiệm cá nhân hóa thông qua hệ điều hành webOS 26 kết hợp cùng điều khiển thông minh AI Magic Remote.

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý để nói TV LG QNED70B là lựa chọn lý tưởng trong mùa World Cup năm nay đó chính là khả năng tối ưu hóa trải nghiệm cá nhân hóa thông qua hệ điều hành webOS 26 kết hợp cùng điều khiển thông minh AI Magic Remote.

Nhờ được tích hợp sâu các mô hình trí tuệ nhân tạo hàng đầu như Google Gemini và Microsoft Copilot, TV LG QNED70B dễ dàng hỗ trợ tra cứu thông tin nhanh chóng. Đặc biệt, ứng dụng độc quyền LG Sport Playbook sẽ là trợ lý đắc lực cho các fan bóng đá khi cập nhật lịch thi đấu, tỷ số tức thì và phân tích chiến thuật các đội bóng.

Ngoài ra, chiếc điều khiển đi kèm cũng được thiết kế riêng cho thị trường Việt Nam với các phím tắt truy cập nhanh vào VTVGo và FPT Play.

TV LG QNED evo AI MiniLED mang đến những trận cầu đỉnh cao tại gia

Nhân dịp này Điện máy Xanh cũng triển khai chương trình siêu ưu đãi giảm giá lên đến 20% cùng chính sách trả góp 0% lãi suất linh hoạt cho người mua. Những khách hàng chọn mua phiên bản 75 inch hoặc 85 inch sẽ được tặng kèm một loa thanh LG S30A cao cấp trị giá 3.700.000 đồng, giúp hoàn thiện hệ thống nghe nhìn toàn diện cho mùa lễ hội thể thao lớn nhất năm.