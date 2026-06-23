Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2030, khoảng 90% hoạt động của nền kinh tế sẽ được thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo (AI), thể hiện tham vọng đưa AI trở thành động lực cốt lõi của tăng trưởng kinh tế và đổi mới công nghệ.

Theo kế hoạch phát triển công nghệ thuộc Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, Bắc Kinh xác định AI sẽ là nền tảng cho hàng loạt lĩnh vực chiến lược, từ robot hình người, giao diện não máy tính, công nghệ lượng tử, phản ứng tổng hợp hạt nhân đến mạng di động 6G.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Trung Quốc đang đầu tư hàng tỷ USD vào các ngành công nghệ ưu tiên. Nguồn vốn tập trung cho việc phát triển robot phục vụ sản xuất và sinh hoạt, tự động hóa công việc văn phòng, phương tiện bay tầm thấp, ô tô bay cùng các dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái.

Trung Quốc đặt mục tiêu AI thúc đẩy 90% nền kinh tế vào năm 2030

Việc ứng dụng AI đã được đẩy mạnh trong nhiều lĩnh vực. Các hãng ô tô nội địa đang tích cực tích hợp trợ lý AI và công nghệ lái xe tự động trên các dòng xe mới. Trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, các mô hình AI tạo video có chất lượng ngày càng cao cũng làm dấy lên nhiều tranh luận về tác động đối với ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu.

Một điểm đáng chú ý trong chiến lược của Bắc Kinh là ưu tiên phát triển hệ sinh thái AI theo hướng mã nguồn mở. Khác với mô hình thương mại khép kín phổ biến tại Mỹ, nhiều mô hình AI do Trung Quốc phát triển được công bố công khai để cộng đồng lập trình viên có thể sử dụng và tùy biến.

Theo nhà nghiên cứu Kyle Chan thuộc Viện Brookings, chiến lược này giúp mở rộng nhanh hệ sinh thái AI, khuyến khích doanh nghiệp áp dụng công nghệ trước khi tạo doanh thu từ các dịch vụ tích hợp và hỗ trợ kỹ thuật.

Tuy nhiên, tham vọng trở thành cường quốc AI của Trung Quốc vẫn đối mặt với thách thức lớn về bán dẫn. Ngành điện toán hiệu năng cao của nước này vẫn phụ thuộc đáng kể vào chip AI tiên tiến, trong khi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ từ năm 2022 đã hạn chế khả năng tiếp cận nguồn cung.

Điều này buộc Trung Quốc phải đẩy nhanh quá trình tự chủ công nghệ bán dẫn. Dù đã đạt nhiều tiến bộ, giới phân tích cho rằng các dòng chip AI nội địa vẫn còn khoảng cách đáng kể so với sản phẩm hàng đầu của Mỹ. Theo Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, chip AI mạnh nhất của Huawei hiện được ước tính có hiệu năng chỉ bằng khoảng một phần năm so với các mẫu chip AI cao cấp của Mỹ.

Việc đưa AI trở thành động lực cho 90% nền kinh tế cho thấy Trung Quốc đang chuyển từ giai đoạn phát triển công nghệ sang chiến lược ứng dụng AI trên quy mô toàn nền kinh tế, tạo lợi thế cạnh tranh trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.