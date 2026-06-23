Yadea triển khai chương trình “Đổi xe xăng sang xe điện”

Đây cũng là một phần trong nỗ lực của YADEA nhằm thúc đẩy quá trình điện hóa phương tiện cá nhân và lan tỏa lối sống di chuyển xanh, hiện đại đến người dùng Việt Nam.

Theo đó, người dùng chỉ cần mang phương tiện hiện tại đến cửa hàng YADEA gần nhất để được kiểm tra và thẩm định giá. Toàn bộ quá trình đánh giá được thực hiện minh bạch trong từ 10 đến 15 phút. Sau khi hoàn tất thủ tục, người dùng có thể lựa chọn mẫu xe máy điện YADEA phù hợp và nhận ngay nhiều ưu đãi hấp dẫn cùng quyền lợi thiết thực:

Voucher Ưu đãi Chuyển đổi Xanh lên đến 10% giá trị xe mới

Hỗ trợ trả góp 0%

Bảo dưỡng miễn phí theo chính sách YADEA

Thu mua xe cũ với mức định giá cạnh tranh

Trong dịp này các mẫu xe máy điện thông minh YADEA được yêu thích cũng áp dụng mức giá ưu đãi đặc biệt

Trong dịp này các mẫu xe máy điện thông minh YADEA được yêu thích cũng áp dụng mức giá ưu đãi đặc biệt, nhằm mang đến đa dạng lựa chọn phù hợp nhiều nhu cầu di chuyển, phong cách cá nhân và khả năng tài chính khác nhau.

Mẫu xe Giá niêm yết Giá khuyến mãi YADEA OSTA-P 33.990.000 VND 32.290.500 VND YADEA OSTA-H+ 28.990.000 VND 27.540.500 VND YADEA VELAX H+ 38.990.000 VND 37.040.500 VND YADEA VELAX 31.490.000 VND 29.915.500 VND YADEA VOLTGUARD U80 38.990.000 VND 37.040.500 VND YADEA VOLTGUARD P-L 29.490.000 VND 28.015.500 VND YADEA VOLTGUARD U50 38.990.000 VND 37.040.500 VND YADEA ORIS-H 27.490.000 VND 26.115.500 VND YADEA ORIS 22.990.000 VND 21.840.500 VND YADEA ORLA-P 21.690.000 VND 19.521.000 VND

Chương trình mở rộng phạm vi áp dụng cho cả xe máy xăng và xe máy điện thuộc mọi thương hiệu.

YADEA cũng mở rộng phạm vi áp dụng cho cả xe máy xăng và xe máy điện thuộc mọi thương hiệu. Đặc biệt, ngay cả khi không mang xe cũ đến đổi, khách hàng mua xe YADEA trong thời gian diễn ra chương trình vẫn được áp dụng ưu đãi. Đồng thời, chương trình cũng được áp dụng cho mua xe trên nền tảng thương mại trực tuyến TikTok Shop YADEA Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để sở hữu các dòng xe máy điện thông minh thế hệ mới.

Chia sẻ về chương trình này, ông Liu Jia, Tổng Giám đốc YADEA Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng quá trình điện hóa giao thông không còn là câu chuyện của tương lai, mà đang diễn ra từng ngày. Để thúc đẩy quá trình đó, điều quan trọng là giúp xe điện trở thành lựa chọn dễ tiếp cận hơn cho mọi người dùng. Với chương trình ‘Đổi Xe Xăng Sang Xe Điện’, YADEA mong muốn tạo thêm động lực cho hành trình xanh hoá di chuyển tại Việt Nam. Mỗi chuyển đổi hôm nay đều góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho môi trường sống và diện mạo giao thông đô thị trong tương lai.”